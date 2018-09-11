8 способов прокачать свою креативность, – американский блогер

Порой мы застреваем в попытке придумать что-либо новое. Предлагаю восемь способов тренировать себя каждый день, чтобы развить творческое мышление

Возможно, вы относитесь к числу креативных людей, которые с легкостью придумывают необычные идеи. Некоторые люди просто чуть больше предрасположены к творческому мышлению, и это нормально. Но этот навык можно тренировать и улучшать.

Вы более креативны, когда устали

Возможно, читая это, вы думаете, что я сошла с ума, но это не так. Большинство людей относят себя или к совам, или к жаворонкам и полагают, что лучше всего работают и придумывают что-то в определенное время. Однако все наоборот. Вы более креативны в неоптимальное время.

Например, если вы сова, мозг вероятней придумывает что-то креативное утром, когда чувствуете усталость.

Выбирайте места с фоновым шумом и тусклым светом

Прежде, когда я садилась за работу, то считала, что в наиболее творческом состоянии буду, находясь в тишине. Но все наоборот. Я не говорю, что лучше слушать музыку на максимальной громкости. Подумайте о музыке, которую вы услышали бы в кофейне. Креативное мышление нуждается в подобных звуках, чтобы вспыхивать новыми идеями и выходить за рамки.

Одним комфортней работать в помещении с естественным освещением, другие предпочитают находиться в более темном пространстве. Мой вариант – приглушенный свет и зажженные на столе свечи. Так я чувствую себя расслабленно и сосредоточенно.

Из исследований ученых я узнала, что работа при тусклом свете может повысить креативность.

Соедините две идеи и получите одну

Жертвуя идеями, мы, как правило, разочаровываемся. Нужен другой подход. Это не сработает в 100% случаев, но попробуйте взять несколько идей, разобрать и взять ключевые составляющие из каждой, а затем соединить их в одну новую идею. Комбинирование идей – отличный навык.

Генерируя идеи, накладывайте ограничения на время или ресурсы

Я тоже думала, что мы креативнее, когда чувствуем свободу. Но, опять-таки, я заблуждалась. Ограничивая себя, вы можете развить креативное мышление. Справиться со слишком большим количеством вариантов бывает трудно. Исключая опции, вы сможете сосредоточиться и погрузиться в творчество.

Так что установите себе дедлайн или ограничьте ресурсы, используемые для проекта. И ваша творческая сторона вас отблагодарит.

Не останавливайтесь на первой же пришедшей в голову идее

Если вы примете первую же пришедшую в голову идею, то останетесь без возможности поспорить с собой. Иными словами, поиграйте с собой в адвоката дьявола. Уделите время тому, чтобы внимательно рассмотреть идеи и хорошенько их покритиковать.

Комбинирование идей – отличный навык

Не слишком привыкайте к рутине

Так вы ограничите творческий поток. Возможно, чтобы справиться с работой, вы всегда берете кофе в одном и том же кафе. Или добираетесь домой одной и той же дорогой. Вы являетесь результатом собственного опыта.

Заставляя себя пересмотреть то, к чему привыкли и с чем чувствуете себя комфортно, вы начнете придумывать те необычные идеи, которых ждали. Выходите из зоны комфорта.

Считайте себя творческим человеком

Верите или нет, но каждый человек креативен. Нет ничего странного, если вы себя таковым не считаете. Но вера в то, что вы не обладаете творческими способностями, вас ограничивает. Она останавливает поток идей, а также мешает хорошо воспринимать те идеи, которые уже появились. Даже если это именно то, что вы искали.

Окажите себе услугу – позвольте быть той креативной личностью, которой вы и являетесь. Вспомните, как однажды придумали нечто такое, что поразило вашего начальника. Пускай это служит позитивным напоминанием. Не погружайтесь в воспоминания о временах, когда было трудно.

Ведите блокнот идей

Случалось ли так, что идея посещала вас, когда вы были в постели, принимали душ, ехали в машине? Отличные идеи могут появиться в любое время. Поэтому важно их записывать, чтобы не забыть.

Дневник идей позволяет немедленно фиксировать замыслы. Вы можете записывать вдохновляющие слова, наблюдения, мудрости. Используйте его как инструмент для мозгового штурма. Всегда носите дневник с собой, чтобы записать идею, едва она придет в голову.

Каждый может разочароваться в момент, когда не способен придумать свежую идею. Хорошая новость в том, что творческому мышлению не обязательно всегда быть таким. Если чувствуете, что застряли, попробуйте внедрить эти практики в свою рутину. И самое главное – напоминайте себе о том, что вы креативны.

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Эрики Вагнер Републикация полной версии текста запрещена

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