7 сиквелов, которые превзошли оригинал. Блог Алексея Бондарева

В прокат вышел Сикарио 2 - разочаровывающее продолжение одного из самых удачных триллеров последних лет. В связи с этим я решил вспомнить об удачных сиквелах в истории кино.

Их было не так уж много.

Не зря большинство зрителей разделяет точку зрения о том, что продолжение всегда хуже оригинала.

Чаще всего, сиквелы появляются по желанию продюсеров, которые хотят заработать на продолжении удачного фильма. Поэтому истории, имеющие логичное завершение, внезапно получают высосанное из пальца развитие, вводятся новые персонажи и добавляются сюжетные повороты, разрушающие атмосферу оригинала.

Собственно, именно это случилось с Сикарио 2, где в отсутствие Эмили Блант на экране и Дени Вильнева в режиссерском кресле от оригинала остались лишь бледные воспоминания.

Но вот несколько примеров того, как продолжения делались с умом и даже превосходили оригинал.

Французский связной 2

French Connection 2

1975

Фильм 1971 года сразу после выхода стал классикой полицейского детектива. То был очень напряженный фильм о двух полицейских из Нью-Йорка, которые отчаянно преследуют французского наркоторговца.

В фильме была невероятно реалистичная автомобильная погоня (она и сегодня смотрится будь здоров), очень харизматичные персонажи и настоящий закрученный детектив с абсолютно неожиданным финалом, который нарушал все законы жанра.

Фильм получил аж пять Оскаров и стал прорывом для режиссера Уильяма Фридкина и актера Джина Хэкмена.

И вот парадокс.

Продолжение этого отличного фильма, вышедшее в 1975 году, оказалось еще лучше.

В режиссерское кресло сел Джон Франкенхаймер, мастер голливудского экшна. И ему удалось создать еще более мрачный и напряженный фильм. И Хэкмен достигает просто невероятных вершин актерского мастерства, изображая человека, который пытается слезть с героина.

Это настоящая классика. Сейчас такого не снимают, уж простите за банальность.

Смертельное оружие 2

Lethal Weapon 2

1989

Первое Смертельное оружие стало кассовым хитом и породило целый жанр бадди-муви - фильмов, которые могут быть по стилю боевиками, но основным стержнем является исследование дружбы между героями.

Два года спустя та же команда (Мел Гибсон и Дэнни Гловер и режиссер Ричард Доннер) сотворили чудо, явив миру вторую часть, которая не только не уступала оригиналу, но и превосходила его.

Вторая часть была менее мрачной, добавился юморок (в том числе и благодаря появлению персонажа комика Джо Пеши). Была затронута серьезная тема расизма (главные злодеи фильма - злобные контрабандисты из посольства ЮАР).

А экшн стал еще круче.

Крепкий орешек 2

Die Hard 2

1990

Первый Крепкий орешек - удачный боевик, который породил жанр “один против всех”. Даже несмотря на то, что фильмы с похожим сюжетом снимали и до того, именно Крепкий орешек стал настолько популярным, что публика полюбила этот жанр. А заодно и харизматичного Брюса Уиллиса.

Продолжение фильма, снятое в 1990 году приглашенным в Голливуд финном Ренни Харлином, оказалось еще круче.

На этот раз герой оказался заперт не на верхних этажах захваченного террористами небоскреба, а в аэропорту. Здесь оказалось больше места для маневра - и перестрелки стали масштабнее и сюжетные ходы интереснее.

Крестный отец 2

Godfather 2

1974

В первой части Крестного отца (1972) расказана завораживающая история превращения порядочного молодого человека в гангстера.

Майкл Корлеоне, ветеран войны, поначалу не желавший слышать о криминале, оказывается истинным сыном своего отца, босса мафии.

Но вышедший два года спустя фильм превзошел оригинал. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола умело рассказывает параллельно две истории. Одну - про то, как Майкл Корлеоне опускается в глубже в пучину ада ради власти и упрочения положения своей криминальной организации. Вторую - про то, как происходило становление его отца, который стал гангстером, чтобы защищать простых итальянских эмигрантов в Нью-Йорке от других бандитов.

Вторая часть сильнее, глубже, вдумчивее первой.

Терминатор 2: Судный день

Terminator 2: Judgement Day

1991

Первый Терминатор - абсолютная классика фантастики. Фильм, породивший целый жанр, затрагивавший много философских тем и, в конце концов, подаривший миру восходящую звезду Арнольда Шварценеггера.

Шесть лет спустя режиссер Джеймс Кэмерон смог переплюнуть самого себя.

Второй Терминатор не только изобиловал невиданными для своего времени (и до сих пор впечатляющими!) спецэффектами, но и был снят по отлично продуманному сценарию.

Фильм еще глубже раскрывал идеи первой части, дополнял их новыми подробностями. И содержал очень мощный месседж о возможных взаимоотношениях людей и машин.

Безумный Макс 2: Воин дороги

Mad Max 2

1981

После первого Безумного Макса - низкобюджетной постапокалиптической драмы - второй фильм кажется революцией.

Режиссер Джордж Миллер снял просто шедевральный боевик с финальной получасовой погоней, в которой напряжение достигает просто заоблачного предела.

Проработка деталей, костюмы, грим, безупречно подобранный саундтрек и очень сильный месседж в финале - все это делает вторую часть Безумного Макса одним из лучших фильмов жанра за всю историю.

Кстати, Миллер буквально превзошел себя в 2015 году, выпустив феноменальную Дорогу ярости.

Превосходство Борна

Bourne Supremacy

2004

Вторая часть франшизы о киллере Джейсоне Борне, который никак не может вспомнить, кто он такой, во всем превосходит оригинал.

Режиссер Пол Гринграсс внес в фильм элементы документалистики, по крайней мере, в манере съемки и монтажа. Благодаря этому фильм не похож на глянцевый боевичок, реализм буквально зашкаливает.

Ну и фильнальная погоня, в которой Борн на Волге удирает от российского киллера на Гелике, и они разносят половину Москвы, это просто вершина жанра.