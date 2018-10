7 простых советов как позаботиться о экологии. Блог Марии Моисеевой

Каждый из нас может присоединиться к сохранению этой планеты и это не так трудно, как кажется на первый взгляд. В этом блоге собрано 7 очень простых способов, которые способны помочь сохранить окружающую среду и еще и сэкономить.

Почему я об этом вообще пишу? Средняя температура планеты повысится на 1,5 ° C от 2030 до 2052 года по сравнению с доиндустриальным уровнем, если скорость глобального потепления не изменится. Об этом говорится в отчете межправительственной группы экспертов по вопросам климата при ООН (IPCC). Ученые призывают к срочным действиям, чтобы остановить глобальное потепление в рамках 1,5 ° C по сравнению со 2 ° C. Потепление в 2 ° C будет означать еще большие риски экстремальных засух, пожаров, наводнений и нехватки продовольствия для миллионов людей. Поэтому, фактически, это означает, что у человечества есть всего 11 лет на то, чтобы исправить ситуацию.

Эксперты призывают к радикальным изменениям в добыче и потреблении энергии, индустриях, строительстве, транспорте. Но, не дожидаясь инициатив на государственном уровне, мы сами можем попытаться помочь планете.

Предупреждаю: На самом деле, способов помочь окружающей среде на персональном уровне гораздо больше. Я перечисляю семь, которые использую лично.

Отказаться от полиэтиленовых паков – экологично и экономично

По данным ООН примерно 5 триллионов полиэтиленовых пакетов потребляется в мире ежегодно, или около 10 миллионов – ежеминутно. В настоящее время около 60 стран мира начали борьбу с пластиком на законодательном уровне. И основным объектом этой борьбы стали полиэтиленовые пакеты, и, в определенной степени, пенопласт. Но борьбу с полиэтиленовыми пакетами можно начать самостоятельно, просто уменьшив их потребление. Например, в магазине вместо них можно использовать многоразовые сумки. Это не только уменьшит количество потребляемого вами полиэтилена, но и поможет сэкономить.

Отказаться от одноразовых бутылок и посуды

Лишь 9 процентов всех пластиковых отходов, которые были когда-либо произведены, были переработаны. Пластиковые бутылки, одноразовая посуда – мы встречаемся с этими одноразовыми изделиями каждый день. И их использование можно легко ограничить. Вместо того, чтобы покупать воду в пластиковых бутылках, можно приобрести бутылку многоразового использования и носить воду с собой. Вместо одноразовой посуды – обычная.

Быть энергоэффективным в быту

Согласно отчету Международного энергетического агентства, глобальные выбросы углекислого газа при производстве энергии в 2017 году выросли до 32,5 гигатонн, установив рекорд. А улучшение мировой энергетической эффективности в 2017 году резко замедлилось (глобальная энергоемкость выросла всего на 1,7% в 2017 году по сравнению со средним показателем в 2,3% в течение последних трех лет), отмечается в отчете.

Мы сами можем попытаться помочь планете

Как сохранять энергию в быту? Существует множество простых методов, которые еще и очень помогут сэкономить. Например, оптимальное освещение. Днем по максимуму используйте ресурсы естественного света. Когда включаете свет вечером, делайте это только там, где это необходимо (зачем платить за освещение всей квартиры, если вы находитесь только в одной комнате?). Используйте энергосберегающие лампы – они служат дольше и потребляют меньше энергии, чем обычные. Лично я осенью и зимой еще люблю свечи – и электроэнергию экономит, и романтично.

Не грейте в чайнике больше воды, чем нужно. Вместо того, чтобы сильнее включить отопление, можно просто надеть любимый свитер, в котором будет тепло и уютно.

Выбирать наиболее экологичный транспорт

Типичный легковой автомобиль выбрасывает примерно 404 грамма углекислого газа на милю (1,6 км). В течение года среднестатистическое авто выбрасывает 4,6 тонн углекислого газа. Такие данные приводит Агентство охраны окружающей среды США. Вместо использования персональной машины, можно ездить на работу на общественном транспорте. А еще лучше – на велосипеде или пешком. Это не только экологично, но и бесплатно. Бонус в таком случае – сброшенные калории. Когда я еду на работу из дома на велосипеде, трачу 220 калорий, а когда иду пешком – 440 калорий. Плюс, мне не придется платить за бензин или проезд общественным транспортом. Да и абонемент в спортзал становится менее необходимым расходом.

Экономить воду

Свежая, чистая вода – это ограниченный ресурс. 2,1 миллиарда людей в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде, в соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения. Экономить воду на самом деле не так трудно. Вместо ванны можно принять душ. Пока я чищу зубы, я стараюсь закрывать воду. Выключение воды, пока вы чистите зубы два раза в день, может сохранить 30 литров воды в день – а это 900 литров в месяц, – сообщает Агентство охраны окружающей среды США.

Покупать меньше и не выбрасывать

Довольно часто случается так, что вещи, которые мы покупаем, становятся нам вскоре ненужными. Что с ними делать? Выбрасывать? Когда я переехала в США, я заметила, что в общей комнате со стиральными машинами люди часто оставляли ненужные им предметы быта или книги. А другие люди их забирали. На улицу выставляют даже ненужную мебель – так моя семья лишилась нескольких стульев и тумбы для ванной комнаты и стала обладательницей замечательного кресла-качалки для балкона. Таким образом осуществляется "круговорот вещей в природе", что уменьшает количество мусора.

Сортировать мусор и отдавать на переработку

Вместо того, чтобы стекло, пластик и бумагу оказывались на помойке или в океане, они могут быть переработаны на другие продукты. Для этого мы должны сортировать отходы и выбрасывать их в специальные урны для переработки. Отдавать на переработку можно такие вещи как бумага, батарейки, пластик, стекло и многое другое.

Разберем на примере бумаги. Бумага составляет более 25% муниципальных твердых бытовых отходов, генерируемых ежегодно – это больше чем любой другой материал, – говорится на сайте Агентства охраны окружающей среды США. Американцы переработали почти 67% бумаги, которой они пользовались в 2015-м году. Переработанная бумага используется для изготовления новых бумажных продуктов, помогает сохранять деревья и другие природные ресурсы. Как уменьшить количество бумаги, которую мы используем? Печатать меньше. Использовать обе стороны листа. Использовать меньше салфеток. Отдавать на переработку бумагу, газеты, бумажные обертки и другие бумажные продукты.

Вот такими простыми советами я стараюсь пользоваться, и это помогает не только окружающей среде, но и семейному бюджету.

И напоследок – интересный факт: Согласно исследованию Агентства охраны окружающей среды США за 2016, благодаря переработке в США было создано 757,000 рабочих мест, 36,6 млрд долларов пошли на зарплаты, а 6,7 млрд долларов – составили налоговые поступления. Это равно 1,57 рабочим местам, 76,000 заработной платы и 14,101 долларам налоговых поступлений на каждую тысячу переработанных материалов.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь