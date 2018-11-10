7 лучших фильмов о смысле жизни. Блог Алексея Бондарева

Есть такие фильмы, которые после одного просмотра остаются с тобой на всю жизнь, становятся частью твоего жизненного опыта и мировоззрения.

Их немного.

И безусловно, у каждого зрителя такой список будет уникальным, своим собственным.

Вот, к примеру, мой список.

Жена говорит, я – мизантроп, возможно, мой выбор фильмов это отражает :)

Список далеко не полный, конечно же. В разные годы меня впечатляли разные фильмы.

Я постарался для этого поста вспомнить те, которые, как мне кажется, оказали наибольшее влияние на мое мировоззрение.

Ностальгия

Режиссер – Андрей Тарковский

1983 год

Русский писатель приезжает в Италию писать биографию композитора прошлого века. И знакомится с итальянцем, который держал свою семью запертой в доме, чтобы спасти их от конца света. А еще он доказывает, что 1+1 вовсе не равняется двум...

Самый мощный, с моей точки зрения, фильм гениального Тарковского. Он несет удивительно простую и одновременно сложную мысль о том, что спасение мира зависит от каждого из нас. Здесь и сейчас. Что нет “маленьких” людей. Что мы все в ответе за то, что происходит вокруг.

Сцена со свечой в финале – вероятно, самая сильная из всего, что я видел в кино за свою жизнь.

Актер Олег Янковский говорил, что мог бы не сыграть в этой жизни ничего, кроме этой сцены, и все равно считал бы, что состоялся как актер.

2001: Космическая одиссея

Режиссер – Стэнли Кубрик

1969 год

Земляне находят на Луне таинственный монолит, который испускает сигнал к Юпитеру. И отправляют туда экспедицию. По дороге в приступе паранойи сходит с ума бортовой компьютер. А около Юпитера обнаруживается другой монолит, представляющий собой некие звездные врата…

Возможно, самый выдающийся фантастический фильм всех времен. Но помимо этого – Космическая одиссея рассуждает о смысле бытия. Человек – не венец творения, а лишь чей-то эксперимент. Возможно, один из многих. А машины – наш собственный эксперимент, который рано или поздно может нам дорого стоить. Поэтому, возможно, мы ищем бога совсем не там, где стоит это делать.

Весна, лето, осень, зима... и снова весна

Режиссер – Ким Ки Дук

2003 год

Старый монах воспитывает мальчика на пагоде, которая дрейфует по горному озеру. Ученик пройдет тернистый путь, узнав, что самое главное наказание – всегда внутри, а путь, даже самый извилистый, всегда ведет в ту точку, с которой начинался…

Кто-то скажет, что фильм завязан на восточной философии, и западному человеку он покажется не больше, чем экзотикой. Но я не согласен с этим. Корейскому режиссеру удалось минималистичными средствами показать, что познание смысла жизни – изначально безнадежная затея, но именно в этой безнадежности и кроется глубочайший смысл.

Матрица

Режиссеры – Вачовски

1999 год

Молодой хакер узнает, что мир, в котором он живет, является иллюзией, созданной машинами, чтобы подпитывать сознание порабощенных ими людей…

Матрица – это не просто очень качественная фантастика. Это еще и удивительная философская притча о поисках себя (знать свой путь и пройти его – не одно и то же...) и прекрасная история о вере в свои возможности (нет никакой ложки...).

Да и вообще, в Матрице скрыто множество идей и подтекстов. Годы идут, а зрители все продолжают находить новые смыслы. И я в том числе. Когда-нибудь напишу об этом отдельно.

Мотылек

Режиссер – Фрэнк Шаффнер

1973 год

История французского вора, которого ошибочно приговорили за убийство. Он отбывает срок на островах Французской Гвинеи, годами совершая попытки бегства. В конце концов его садят в особую тюрьму на острове, с которого невозможно бежать. Но это не останавливает человека, который считает, что нет ничего важнее свободы…

Очень сильное кино о том, что свобода – неотъемлемая часть человеческой сущности. На меня фильм произвел неизгладимое впечатление много лет назад. И в разных жизненных ситуациях я часто вспоминаю его невероятный финал.

Кстати, в этом году вышел римейк этого фильма. Он неплохо снят, это не худший римейк в истории кино, но до оригинала ему – примерно так же, как сникерсу до настоящего пражского торта.

Конец романа

Режиссер – Нил Джордан

1999 год

Лондон времен Второй мировой. У замужней женщины роман с другим мужчиной. Во время бомбардировки она сочла его погибшим и пошла на удивительную сделку с Богом...

Один из моих любимых режиссеров – Нил Джордан – экранизировал роман одного из моих любимых писателей – Грэма Грина.

Как и некоторые другие книги Грина, эта была посвящена конфликту между земными и небесными ценностями. Режиссер отлично уловил этот замысел.

Жизнь прекрасна

Режиссер – Роберто Бениньи

1997 год

История об отце, который пытается выжить в концлагере вместе со своим сыном.

Итальянский комик Роберто Бениньи в свойственной себе манере от души дурачится на экране большую часть времени, но за этой клоунадой кроется философская притча о том, что даже в самые мрачные и ужасные времена нельзя терять надежду.

Ибо именно надежда делает человека человеком.

Финал этого фильма я считаю одной из сильнейших сцен в истории мирового кино.