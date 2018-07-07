Не просто качок. 6 лучших ролей Сильвестра Сталлоне, о которых вы не знали. Блог Алексея Бондарева

В прокат выходит План побега 2, новая работа неугомонного Сильвестра Сталлоне. Все помнят его по целому ряду культовых ролей, но я, как всегда, хочу рассказать вам о том, чего вы не знаете.

Скорее всего, не знаете.

В разговорах со многими знакомыми я внезапно осознал, что люди моего поколения помнят, что Сталлоне играл культовых Рокки и Рэмбо, ну и в целом держат в голове какой-то собирательный образ крутого качка, поддержанный недавними неудержимыми.

Молодежь и вовсе с трудом вспоминает, кто такой Сталлоне. Просто какой-то амбал из 1980-х.

Если у его коллеги Арнольда Шварценеггера есть хотя бы образ Терминатора, который прижился в современной поп-культуре, то вышеупомянутые Рокки и Рэмбо сегодня намертво забыты.

Неплохой, в общем-то, фильм Крид (2015 год), в котором Сталлоне в очередной раз реанимировал Рокки, прошел незамеченным.

А Неудержимые молодежи мало интересны. Слишком карикатурный боевичок с какими-то смутно знакомыми старичками, которые шутят о чем-то непонятном. Словно разговор дедушек, подслушанный школьником.

Мне, честно говоря, за Сталлоне обидно. И не только потому, что его вот так забыли. А еще и потому, что он в принципе не получил всего того признания, которого заслуживал.

Да, Сталлоне отнюдь не Пачино или Николсон и великим драматическим актером его можно назвать лишь перебрав со стероидами. Но как киноман со стажем я помню несколько фильмов, в которых он предстает с неожиданной стороны.

Ночные ястребы

Nighthawks

1981

Один из первых боевиков на тему борьбы с терроризмом. Сталлоне создает впечатляющий образ честного полицейского, одержимого работой и готового на все, чтобы остановить террориста-психопата, который захватил заложников прямо в воздухе, в вагончике фуникулера.

Сталлоне очень убедителен, как и голландец Рутгер Хауэр, играющий террориста.

Тюряга

Lock Up

1989

Вроде бы типичный фильм 1980-х, но мне он очень нравится. Героя незаслуженно садят в тюрьму, на воле его ждет невеста. Но на него имеет зуб директор тюрьмы, поэтому его ждут суровые испытания.

Простенький, но добротный фильм, в котором Сталлоне играет не “крутого парня”, а обычного человека, которого не могут сломить обстоятельства.

Оскар

Oscar

1991

Голливудский римейк старой французской комедии, в котором Сталлоне досталась роль, которую играл легендарный Луи Де Фюнес. Сюжет переписан под гангстерские реалии Чикаго 1930-х. Гангстер обещает своему умирающему отцу, что станет честным человеком. Сдержать обещание оказывается не просто…

Сталлоне проявляет недюжинный комедийный талант. И в некоторых сценах он просто великолепен.

Убийцы

Assasins

1995

Один из лучших боевиков 1990-х. Очень стильный и атмосферный фильм о суровых буднях киллеров. Напряженный сюжет, ничего лишнего. Саспенс держится до последней минуты. Сталлоне очень харизматичен, его экранные партнеры - Антонио Бандерас и Джулианна Мур - тоже лицом в грязь не ударили.

Полицейские

Cop Land

1997

Сильная драма с целым набором замечательных актеров - Роберт Де Ниро, Рэй Лиотта, Харви Кейтель, Роберт Патрик. Но в главной роли - Сталлоне.

Он, специально набравший для роли 20 кг, играет шерифа небольшого городка, где живут полицейские из Нью-Йорка. Он - неудачник, который сам не смог стать настоящим полицейским из-за частичной глухоты, к тому же он всю жизнь влюблен в чужую жену. И вот однажды у него появляется повод проявить скрытый стержень характера, который все это время прятался у него внутри.

Это очень необычная для Сталлоне роль, в которой нет никакой крутизны. И он очень достойно смотрится в компании серьезных драматических актеров.

Крид

Creed

2015

За эту роль Сталлоне получил Золотой Глобус и выдвигался на Оскар.

Последний фильм из франшизы о Рокки. К престарелому герою, который давно не выступает и не тренирует, приходит сын Аполло Крида, того самого, с которым Рокки много лет соревновался и дружил. И просит стать его наставником.

Рокки давно похоронил жену, мало общается с детьми и вообще потерял страсть к жизни. И он соглашается подготовить парня к серьезному профессиональному бою.

Фильм неплох, бои поставлены просто великолепно, а Сталлоне трогательно убедителен в роли Рокки, которую он сыграл уже в шестой раз за эти 40 лет.