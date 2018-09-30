5 универсальных правил, чтобы построить тело мечты. Блог фитнес-тренера

Я провел более десяти лет в фитнес-индустрии. Можете себе представить, сколько взлетов и падений пережил
Я терпел неудачи, сдерживался, откатывался назад, чтобы начинать сначала – снова и снова. Я попадал во все ловушки и верил во всю ерунду. Не ел углеводов после шести вечера, отказывался от них совсем, чтобы потом съесть все сразу.
Я пытался обмануть, сбить с толку и обвести вокруг пальца мышцы, надеясь быстро их нарастить. Но в результате становилось только хуже. Тренировался шесть раз в неделю, дважды в день, ел шесть раз в день небольшими порциями – в результате лишь ненавидел себя, свою жизнь и отсутствие прогресса.
Но в процессе, перепробовав все виды тренировок и диет, я накопил большой опыт, узнал, что работает, а что – нет.
Вы, пожалуй, думаете, что я сожалею о потраченном времени. Но это не так. Все это дало мне ценные уроки и привело к формированию пяти правил, по которым я теперь живу.
Просто я обнаружил, что для обычного парня вроде меня тренировки – это не об упражнениях и питании, но о мышлении, которое помогает успешно менять тело.
Еще важней, что весь этот опыт дал мне смелость делиться полученными знаниями в надежде на то, что я смогу помочь другим избежать ошибок.
Для меня эти пять правил – то самое важное, что нужно понять и чему следовать, когда пытаешься изменить тело.
Правило №1. Пресс – это классно, но он не решит твоих проблем.
Ошибочно или нет, многие воспринимают накачанный пресс как само воплощение фитнеса, главнейшую цель, к которой нужно стремиться. Будто бы накаченный пресс дает вам сверхчеловеческие способности.
В противовес популярным убеждениям скажу, что кубики пресса не могут и не решат всех ваших проблем. И не станут волшебной палочкой для всех бед.
Поймите меня правильно, видимые кубики пресса – это классно, но это далеко не главная составляющая хорошей физической формы.
Правило №2. Постоянство превыше всего.
Основа моей философии такова: если это не постоянное, не делай этого.
Прежде всего, фитнес сводится к тому, что вы здраво можете поддерживать в течение длительного срока, не рискуя психическим и физическим здоровьем.
Это значит отказ от жестких диет, исключения групп продуктов, жидких диет, тренировок семь раз в неделю и прочих ненужных изменений стиля жизни, вредных для вашего стиля жизни.
Это значит принятие решений, исходя из того, чего вы реалистично сможете придерживаться. Ведь если у вас работа и двое детей, то, вероятно, вам не стоит придерживаться того же графика, что у человека, который работает по ночам или учится и распоряжается большим количеством свободного времени.
Нужен целостный подход к образу жизни и поиск оптимального варианта.
Если вы не получаете удовольствия от процесса, то в этом нет никакого смысла
Правило №3. Путешествие и пункт назначения.
Легко сосредоточиться на пункте назначения, закрыть глаза и представить, каково будет достичь цели, живо ощутить, как все изменится и станет лучше.
Когда вы спешите, отчаянно стремясь к цели, то не цените прогресс, которого достигаете, и красоту каждого шага к новому телу.
Это является серьезной проблемой по двум причинам.
Во-первых, достигнув цели, вы все равно останетесь собой. Если у вас отстойная работа и дорогая квартира, мало времени и нет социальной жизни, то знаете что?
Даже если у вас будет идеальное тело, то все это не изменится.
Во-вторых, когда достигнете цели, то поймете, что это вам недостаточно. Очень вероятно, что вы захотите потерять больше жира, нарастить больше мышц, исправить дисбаланс или что угодно еще.
Моя философия заключается в концентрации на принятии своего тела таким, какое оно есть, и изменении мышления. Так, чтобы вы наслаждались каждым шагом на пути к выбранной цели.
Помните, если вы не получаете удовольствия от процесса, то в этом нет никакого смысла.
Правило №4. Прогресс – это король, королева и бог
Я фокусируюсь на двух главных принципах: постепенная нагрузка и последовательность.
Это значит не только постепенно добавлять вес на штангу, но также заниматься регулярно, чтобы иметь возможность увеличивать нагрузку.
Это значит создать пространство, где вы можете не только подталкивать себя к новым достижениям, но также чувствовать себя в безопасности, в отсутствии осуждения, где можете радоваться тренировкам.
Правило №5. Ваше “идеальное” тело – это то, которым вы довольны.
Давайте честно. Ваше идеальное тело – то, которые вы себе представляете, недостижимо. И недостижимо по одной простой причине – оно не ваше.
А теперь, прежде чем вы начнете ругаться на экран и проклинать меня, позвольте объяснить.
Причина, по которой этот идеал недостижим, заключается в том, что нет двух одинаковых людей, поэтому неважно, как сильно вы стараетесь – вы все равно не будете выглядеть так, как кто-то другой. Вы можете быть похожи лишь сами на себя.
Все мы по-разному реагируем на тренировки, обладаем разными генами и так далее.
Это значит, что как бы мы не старались, шансы выглядеть так, как Бред Питт в Бойцовском клубе или Арнольд Шварцнеггер в лучшие времена, равны нулю.
Но значит ли это, что вы не можете построить тело, которым могли бы гордиться, а то и тело, которое пристыдит кого-то из этих персонажей?
Конечно, нет!
Просто вместо того чтобы сравнивать себя с другими и мечтать об их физиологии, сосредоточьтесь на создании лучшего тела для себя.
Надеюсь, эти правила помогут вам достигнуть желаемого прогресса.
Перевод НВ
Публикуется с разрешения автора. Полную версию колонки читайте на LiftLearnGrow. Републикация полной версии текста запрещена
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