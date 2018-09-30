5 универсальных правил, чтобы построить тело мечты. Блог фитнес-тренера

Я провел более десяти лет в фитнес-индустрии. Можете себе представить, сколько взлетов и падений пережил

Я терпел неудачи, сдерживался, откатывался назад, чтобы начинать сначала – снова и снова. Я попадал во все ловушки и верил во всю ерунду. Не ел углеводов после шести вечера, отказывался от них совсем, чтобы потом съесть все сразу.

Я пытался обмануть, сбить с толку и обвести вокруг пальца мышцы, надеясь быстро их нарастить. Но в результате становилось только хуже. Тренировался шесть раз в неделю, дважды в день, ел шесть раз в день небольшими порциями – в результате лишь ненавидел себя, свою жизнь и отсутствие прогресса.

Но в процессе, перепробовав все виды тренировок и диет, я накопил большой опыт, узнал, что работает, а что – нет.

Вы, пожалуй, думаете, что я сожалею о потраченном времени. Но это не так. Все это дало мне ценные уроки и привело к формированию пяти правил, по которым я теперь живу.

Просто я обнаружил, что для обычного парня вроде меня тренировки – это не об упражнениях и питании, но о мышлении, которое помогает успешно менять тело.

Еще важней, что весь этот опыт дал мне смелость делиться полученными знаниями в надежде на то, что я смогу помочь другим избежать ошибок.

Для меня эти пять правил – то самое важное, что нужно понять и чему следовать, когда пытаешься изменить тело.

Правило №1. Пресс – это классно, но он не решит твоих проблем.

Ошибочно или нет, многие воспринимают накачанный пресс как само воплощение фитнеса, главнейшую цель, к которой нужно стремиться. Будто бы накаченный пресс дает вам сверхчеловеческие способности.

В противовес популярным убеждениям скажу, что кубики пресса не могут и не решат всех ваших проблем. И не станут волшебной палочкой для всех бед.

Поймите меня правильно, видимые кубики пресса – это классно, но это далеко не главная составляющая хорошей физической формы.

Правило №2. Постоянство превыше всего.

Основа моей философии такова: если это не постоянное, не делай этого.

Прежде всего, фитнес сводится к тому, что вы здраво можете поддерживать в течение длительного срока, не рискуя психическим и физическим здоровьем.

Это значит отказ от жестких диет, исключения групп продуктов, жидких диет, тренировок семь раз в неделю и прочих ненужных изменений стиля жизни, вредных для вашего стиля жизни.

Это значит принятие решений, исходя из того, чего вы реалистично сможете придерживаться. Ведь если у вас работа и двое детей, то, вероятно, вам не стоит придерживаться того же графика, что у человека, который работает по ночам или учится и распоряжается большим количеством свободного времени.

Нужен целостный подход к образу жизни и поиск оптимального варианта.

Если вы не получаете удовольствия от процесса, то в этом нет никакого смысла

Правило №3. Путешествие и пункт назначения.

Легко сосредоточиться на пункте назначения, закрыть глаза и представить, каково будет достичь цели, живо ощутить, как все изменится и станет лучше.

Когда вы спешите, отчаянно стремясь к цели, то не цените прогресс, которого достигаете, и красоту каждого шага к новому телу.

Это является серьезной проблемой по двум причинам.

Во-первых, достигнув цели, вы все равно останетесь собой. Если у вас отстойная работа и дорогая квартира, мало времени и нет социальной жизни, то знаете что?

Даже если у вас будет идеальное тело, то все это не изменится.

Во-вторых, когда достигнете цели, то поймете, что это вам недостаточно. Очень вероятно, что вы захотите потерять больше жира, нарастить больше мышц, исправить дисбаланс или что угодно еще.

Моя философия заключается в концентрации на принятии своего тела таким, какое оно есть, и изменении мышления. Так, чтобы вы наслаждались каждым шагом на пути к выбранной цели.

Помните, если вы не получаете удовольствия от процесса, то в этом нет никакого смысла.

Правило №4. Прогресс – это король, королева и бог

Я фокусируюсь на двух главных принципах: постепенная нагрузка и последовательность.

Это значит не только постепенно добавлять вес на штангу, но также заниматься регулярно, чтобы иметь возможность увеличивать нагрузку.

Это значит создать пространство, где вы можете не только подталкивать себя к новым достижениям, но также чувствовать себя в безопасности, в отсутствии осуждения, где можете радоваться тренировкам.

Правило №5. Ваше “идеальное” тело – это то, которым вы довольны.

Давайте честно. Ваше идеальное тело – то, которые вы себе представляете, недостижимо. И недостижимо по одной простой причине – оно не ваше.

А теперь, прежде чем вы начнете ругаться на экран и проклинать меня, позвольте объяснить.

Причина, по которой этот идеал недостижим, заключается в том, что нет двух одинаковых людей, поэтому неважно, как сильно вы стараетесь – вы все равно не будете выглядеть так, как кто-то другой. Вы можете быть похожи лишь сами на себя.

Все мы по-разному реагируем на тренировки, обладаем разными генами и так далее.

Это значит, что как бы мы не старались, шансы выглядеть так, как Бред Питт в Бойцовском клубе или Арнольд Шварцнеггер в лучшие времена, равны нулю.

Но значит ли это, что вы не можете построить тело, которым могли бы гордиться, а то и тело, которое пристыдит кого-то из этих персонажей?

Конечно, нет!

Просто вместо того чтобы сравнивать себя с другими и мечтать об их физиологии, сосредоточьтесь на создании лучшего тела для себя.

Надеюсь, эти правила помогут вам достигнуть желаемого прогресса.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Полную версию колонки читайте на LiftLearnGrow. Републикация полной версии текста запрещена

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