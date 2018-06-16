5 шикарных сериалов, на которые не жаль потратить время. Блог Алексея Бондарева

Да, у меня уже были посты с аналогичными заголовками, но что поделаешь — новые сериалы или новые сезоны старых появляются с завидной регулярностью. Вот порция отличного “новья”.

Я порой ловлю себя на мысли, что скучаю по временам, когда хороших сериалов было мало. Не сложно было за ними уследить. А сейчас ты едва находишь время, чтобы досмотреть понравившийся, и тут же выясняется, что уже вышла половина нового сезона другого сериала, который ты ждал.

В общем, хватит плакаться, давайте мучиться вместе.

Патрик Мелроуз

1 сезон

Этого сериала я ждал с большим энтузиазмом. Все таки Бенедикт Камбербэтч кажется мне одним из самых талантливых актеров современности. И плохих ролей у него нет, даже если его случайно заносит в плохие фильмы (как вспомню тот Звездный путь, аж глаз дергается).

В роли плейбоя и богача Патрика Мелроуза он жуть, как хорош. И сериал довольно качественный, смотреть за настойчивыми попытками богатого человека найти пути к саморазрушению очень интересно.

Мир Дикого Запада

2 сезон

Совершенно шикарная фантастика с проработанным сюжетом, отличной постановкой, хорошими актерами и философским посылом. Ну и обнаженкой в неограниченном количестве, конечно :)

Словом, Игра престолов отдыхает. Ну почти.

Второй сезон мне нравится ничуть не меньше первого. Смотреть Мир Дикого Запада нужно обязательно, даже в ущерб сну и личной жизни. Ну ок, только сну.

Пространство

3 сезон

Этот весьма толковый фантастический сериал был благополучно закрыт руководством канала SyFy после 3-го сезона. Но в конце мая Джефф Безос, глава Amazon, лично заявил, что 4-й сезон выйдет на его канале.

И это просто невероятно круто.

Несмотря на то, что к Пространству лично у меня претензий предостаточно (тут и не самые выразительные актеры, и некоторая нудноватость повествования), все же это чуть ли не единственный сериал о космосе, от которого не тошнит.

Обычно про космос снимают либо что-то гротескное в духе старого СтарТрека или какие-то боевички категории Г. А Пространство - это крепкая научная фантастика о противостоянии Земли будущего с ее бывшими колониями на Марсе и в поясе астероидов.

3-й сезон ничуть не хуже 2-го. Это хорошо, но с другой стороны, конечно, до уровня 1-го сезона они оба не дотягивают. И с уходом харизматичного Томаса Джейна остальные актеры производят тусклое впечатление.

Рассказ служанки

2 сезон

Первый сезон этой антифеминистической утопии стал событием в прошлом году. Насчет продолжения было много опасений, в конце концов, сериал был снят по книге. А продолжение уже является фантазией сценаристов.

Но я вам скажу, все не так уж плохо. Смотреть сериал по прежнему интересно. Раскрываются новые грани его философского посыла.

История о вымышленном государстве будущего, в которое вернулся брутальнейший патриархат, а роль женщин сведена к проституции, деторождению и обслуге, впечатляет.

Это отличная прививка от сексизма. Картина мира, в котором женщины порабощены, вряд ли понравится даже самому старообрядному мужику.

Город и город

1 сезон

Тут, возможно, второго сезона не будет никогда. Это экранизация романа Чайны Мелвилла о расследовании казалось бы весьма банального убийства в маленьком европейском городке.

Но на поверку этот детективчик оказывается вполне себе фэнтазийной историей, которую очень интересно смотреть.