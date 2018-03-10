5 лучших книжных экранизаций, которые выйдут в 2018 году. Блог Алексея Бондарева

Бестолковые сценарии - бич современного кино. Картинку научились делать отличной даже в низкобюджетном кино. А вот хороших сценариев крайне мало. Тут просто грешно не вспомнить о книжных бестселлерах, которые так и просятся на киноэкраны.

В этом году выйдет несколько довольно интересных, на мой взгляд, экранизаций.

Робин Гуд

Пока сложно сказать, какой будет экранизация знаменитой книги Эскотта Линна Робин Гуд. Это и есть та самая книга, в которой были сформулированы все основополагающие моменты истории знаменитого "доброго преступника". Меня несколько настораживает Джейми Дорнан в главной роли, я имел несчастье посмотреть первые два фильма про 50 оттенков (на просмотр третьего я так и не решился).

Дорнан, конечно, красавчик и девочкам нравится, но актер он посредственный. Возможно, Робин Гуда он даст такого, что я возьму свои слова обратно. А шерифа Ноттингемского играет Бен Мендельсон (Уна, Звездные войны: Изгой один), отличный актер, в мастерстве которого сомнений нет.

Мег

Экранизация прикольного ужастика Стива Альтена Мегалодон о гигантской акуле, по сравнению с которой позорно меркнет та рыбешка из Челюстей Стивена Спилберга. В режиссерском кресле Джон Тертелтауб, который снял когда-то Инстинкт с Энтони Хопкинсом (отличный фильм, кстати), Сокровище нации с Николасом Кейджем и Ученик чародея (опять таки с Кейджом).

А с доисторической акулой, которая больше, чем Москва, и страшнее, чем Чернобыль, у Тертелтауба будет бороться Джейсон Стэтхэм. Значит, за экшн можно не переживать. Хотя Стэтхэм слегка сдал в последние годы, но уж рыбине-то надрать тухес он, думаю, сможет.

Под стеклянным колпаком

Бестселлер поэтессы Сильвии Платт о девушке, страдающей необычным психическим заболеванием, очень кинематографичен. Появление экранизации логично и предсказуемо. Фильм станет режиссерским дебютом неплохой актрисы Кирстен Данст. В главной роли - Дакота Феннинг.

Книгу, кстати, очень советую прочитать. Это безудержное погружение в психику, которое впечатляет еще больше, если учесть тот факт, что писательница покончила с собой вскоре после публикации романа в 1967 году.

Пирсинг

Экранизация нашумевшего романа Рю Мураками. Книга мне понравилась, надеюсь, фильм не подведет. Это история о несостоявшемся убийстве с завораживающим погружением в психику убийцы. В главных ролях - Кристофер Эббот и Миа Васиковска. Предыдущая работа режиссера Николаса Песке - ужастик Глаза моей матери - мне показался довольно любопытным.

Черновик

Сергей Лукьяненко отнюдь не мой любимый фантаст, но у него есть удачные книги. Черновик - одна из лучших. Это интересная история о человеке, который внезапно исчез из памяти всех, кто его знал. Можно игнорировать современное российское кино по идейным и политическим соображениям, но с точки зрения визуализации с спецэффектов россияне растут с каждым годом. Обычно их подводят идиотские сценарии (Притяжение, Викинг). Но с хорошей литературной основой, надеюсь, получится лучше.