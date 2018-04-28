Четыре отличных сериала, которые были закрыты слишком рано. Блог Алексея Бондарева

На этой неделе стало известно, что отличный сериал Миллиарды продлили на 4-й сезон, хотя еще не закончился показ 3-го сезона. В этой связи я сначала хотел написать о сериалах, которые заслуженно продлевают, но потом как-то само вышло, что я решил вспомнить о сериалах, которые незаслуженно закрыли.

Таких сериалов на самом деле довольно много. Но я не хочу вспоминать о тех, которые закрывали после многочисленных сезонов. Это не так обидно.

А вот толковые сериалы, которые прекращали после 1-2 сезонов, это действительно печальная тема.

У меня есть подборка таких сериалов, закрытие которых было, на мой взгляд, досадной ошибкой продюсеров.

Да, конечно, всегда есть некие причины, финансовые или какие-то еще, которые обычному зрителю неведомы, поэтому я в данном случае опираюсь лишь на свое зрительское восприятие.

Итак, вот сериалы, продолжение которых я бы с удовольствием посмотрел.

Вспомни, что будет

Flashforward

2010 год

1 сезон

Совершенно великолепный фантастический сериал канала ABC, снятый командой, которая делала знаменитый Lost.

Помню, оторваться от первых серий было попросту невозможно. Сюжетная завязка (с натяжкой позаимствованная из литературного первоисточника – одноименного романа канадского фантаста Роберта Сойера) интриговала до дрожи.

Представьте себе, в один прекрасный день население Земли потеряло сознание на две минуты. В течение этого времени все до единого люди видели фрагменты своих воспоминаний из… будущего, одного и того же момента во времени, стоящего на полгода вперед.

Группа агентов ФБР решает собрать по крупицам все данные из этих воспоминаний о будущем для того, чтобы разобраться, почему произошло это масштабное “затмение”.

Сериал с Джозефом Файнсом в качестве звезды №1 был снят мастерски, напряжение наростало от серии к серии. В середине сезона, правда, авторы немного ослабили хватку и углубились в семейные дрязги героев, однако ближе к финалу сезона вновь началась “жара”.

После премьеры, опираясь на высокие рейтинги, продюсеры сулили сериалу, как минимум три сезона, но ближе к финалу первого было заявлено, что сериал не продлили на второй сезон.

Из-за этого финал последней серии смотрится несколько скомканно и даже в чем-то глуповато.

Но это не отменяет того факт, что Вспомни, что будет – отличный сериал, который безусловно заслуживает внимания.

Светлячок

Firefly

2002 год

1 сезон

Культовый сериал, который стал трамплином для карьеры Джосса Уидона. До того момента Уидон был довольно известен, как сценарист Истории игрушек, 4-го Чужого и один из авторов Баффи - истребительницы вампиров. Он также выступал в роли “сценарного доктора” - так называют сценаристов, которые доводят до ума сырые сценарии фильмов. В частности, он работал на известными фильмами Скорость, Водный мир, Люди Икс.

Но именно феноменальный Светлячок, этакий космический вестерн о похождениях контрабандистов, противостоящих могущественному Альянсу, стал культовым среди гиков всех мастей. И сделал Уидона кумиром целого поколения.

Сериал закрыли после первого же сезона. Но в 2005 году Уидону удалось получить бюджет на полнометражный фильм Миссия Серенити, который развивал вселенную сериала.

Позже Уидон стал королем комиксов. Он снял две части Мстителей для Marvel и заменил Зака Снайдера в режиссерском кресле Лиги справедливости для DC.

Иногда ходят слухи о каких-то вариантах продолжения Светлячка, но, к сожалению, пока дальше этого дело не идет.

Легенды

Legends

2014-2015 гг

2 сезона

Очень недооцененный сериал с талантливым Шоном Бином в главной роли. Поразительно то, что второй сезон намного сильнее первого. И еще более поразительно, что после второго сезона сериала закрыли.

Бин играет агента ФБР, который создает новый образ (легенду) для каждого нового расследования. И вживается в эти новые образы настолько, что порой теряет себя. И, в конечном итоге, начинает сомневаться в собственной вменяемости.

Во втором сезоне герой и вовсе демонстрирует такие чудеса конспирации, а сериал обрастает такой интригой, что мне просто непонятно, почему у него были низкие рейтинги и почему его закрыли.

Восьмое чувство

Sense8

2015-2016

2 сезон

Сериал братьев… пардон, сестер Вачовски. Не Матрица, конечно, но очень и очень самобытно и достойно.

Сюжет вертится вокруг восьми незнакомцев, живущих в разных частях света, которые внезапно обнаруживают психическую связь друг с другом. Их пытается свести вместе некий таинственный незнакомец, а некая таинственная организация наоборот стремится их уничтожить.

Помимо фантастического и философского посыла, сериал стоит посмотреть ради закрученной интриги, а также весьма нестандартно поднятой ЛГБТ-тематики. Все таки, Вачовски понимают толк в этой теме. Уверен, что если бы как можно больше народу посмотрели этот сериал, толерантности в нашем мире было бы побольше.

К сожалению, руководство Netflix приняло решение закрыть сериал после второго сезоно. Фанаты в знак протеста подписали петицию, которая привела к тому, что у сериала появится еще один аж двухчасовой эпизод. Но о продлении сериала в полном масштабе речь, к сожалению, не идет.