36 мужчин голодали целый год. Что из этого вышло?

Правда в том, что голодание работает не так, как его воспринимают

Существует много неверной информации и непонимания о том, что такое режим голодания, зачем он и как работает.

Большинство людей ошибочно думают, что из-за голодания они:

Перестанут худеть

Восстановят вес

У них не будет дефицита калорий

Правда в том, что голодание работает не так, как его воспринимают.

Дальше – история из реальной жизни.

Эксперимент по голоданию в Миннесоте

Ноябрь 1944 года, Вторая мировая война в разгаре. Но в коридорах футбольного стадиона Университета Миннесоты все спокойно: 36 молодым мужчинам показывают их новый дом на будущий год.

Зачем?

Они вызвались поучаствовать в эксперименте, который должен был провести доктор Ансель Кейс и его команда ученых. В то время в странах с нормированным продовольствием свирепствовали последствия голода. Однако, было непонятно, как справляться с ними: не было научной литературы – лишь мнения.

Кейс и его команда решили изменить ситуацию.

В исследовании участвовали более 200 человек, но в итоге отобрали только 36: их выбрали из-за хорошего физического и психического здоровья, а также способности поддерживать теплые отношения с другими людьми в трудных условиях.

Цель эксперимента состояла в том, чтобы контролировать физические и психологические последствия лечебного голодания, а также изучить, как наиболее эффективно можно помочь людям оправиться и реабилитироваться после голодания.

В исследовании Анселя мужчины должны были потерять 25% своего веса. Процесс был разделен на четыре этапа:

Три месяца нормальной поддерживающей диеты – по 3200 калорий в день Шесть месяцев лечебного голодания строгой диеты – по 1570 калорий в день Три месяца строгой реабилитации – по 2000-3200 калорий в день Восемь недель неограниченной реабилитации – количество калорий не ограничено

Только 12 из 36 дошли до необязательного четвертого этапа. В течение этого периода неограниченного потребления, они часто употребляли 5000 калорий в день, а один мужчина – даже 11 500 калорий в день.

В течение всего исследования участники должны были ходить 3 мили в день, а также работать в лаборатории 15 часов в неделю и участвовать в образовательных мероприятиях 25 часов в неделю.

Что было обнаружено?

Они обнаружили, что длительное лечебное голодание привело к эмоциональному стрессу и депрессии у большинства мужчин. Также заметили, что все мужчины потеряли интерес к сексу, стали одержимы временем приема пищи и часто раздражались, если еду не подавали вовремя.

Тем не менее, что наиболее важно для этого обсуждения, исследователи обнаружили, что во время второго этапа, хотя наблюдалось заметное снижение уровня метаболизма, все мужчины теряли вес (и продолжали терять вес в течение этого периода).

По факту, они продолжали терять вес до тех пор, пока они не дошли до 5% содержания жира и больше не смогли терять вес: был серьезный риск последствий для здоровья.

Означает ли это, что вы должны использовать лечебное голодание, чтобы похудеть? Конечно, нет!

Вы никогда не должны этого делать. Но есть два важных момента, которые мы можем извлечь из этого исследования:

Если у вас дефицит калорий, вы потеряете вес

Ваши калорийные потребности будут уменьшаться по мере того, как вы теряете вес

Что это значит для вас

Результаты этого исследования ясны:

чтобы похудеть, у вас должен быть дефицит калорий

чем дольше у вас дефицит калорий, тем больше ваша потеря веса будет замедляться

Это означает, что если вы хотите согнать жир, вы сначала должны придерживаться дефицита калорий;

Вес тела в фунтах x 12 = дефицит калорий

Затем вам необходимо будет работать, чтобы преодолеть снижение энергозатрат и ежедневных калорийных потребностей, которые происходят в результате длительного дефицита калорий.

Есть несколько стратегий, чтобы остановить потерю веса:

Подсчитывайте калории

У вас регулярно должны быть «дни переедания»

Берите стратегический перерыв в диете

Следуя этим рекомендациям, вы продолжите терять вес в долгосрочной перспективе.

Возможно, самое удивительное

Почти через 60 лет после Миннесотского эксперимента 19 из 36 участников были еще живы, а 18 устно опросили в историческом проекте, который проводился с июля 2003 года по февраль 2004 года.

Каждому участнику отправили письмо с приглашением для интервью под запись. После того, как участники согласились, 14 из них опросили дома или в офисе, а 4 – по телефону.

Возможно, самое интересное в этом, что:

«участники согласились, что, если бы можно было отмотать время назад, они бы снова участвовали. Даже после того, как им пришлось принести физическую жертву».

Основная идея

Из этой невероятной истории о 36 мужчинах, которые пожертвовали годом своей жизни и рисковали своим психическим и физическим здоровьем, мы можем много узнать о сбросе жира и «режиме голодания».

По результатам этого исследования мы видим, что сброс жира является результатом устойчивого дефицита калорий. Однако мы также узнали, что длительный дефицит калорий приводит к изменениям в организме, которые с течением времени снижают ежедневные затраты энергии и уменьшают потребность в калориях.

Это – то, чему 36 мужчин могут научить нас по поводу сброса жира.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Полную версию колонки читайте на LiftLearnGrow. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь