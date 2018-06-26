15 правил личной эффективности

Чтобы получить от жизни максимум, нужно дружить с собой, не бояться задавать вопросы и помогать другим
- Нельзя тратить время не на свое дело.
Зачем транжирить силы и энергию на занятие, которое не приносит удовольствия и чувства реализованности? В таких условиях невозможно достичь высокой эффективности, это морально изматывает и вгоняет в депрессию. Ощущение важности того, что вы делаете, — главный мотиватор.
- Важно научиться дружить с собой.
Мы стараемся поддерживать и подбадривать друзей, а к себе самим выдвигаем невыполнимые требования. Не стоит зацикливаться на своих недостатках, любите себя. Фиксируйте свои достижения и говорите о них людям. Празднуйте даже самые маленькие победы, это важно.
- Я не знаю того, чего не знаю.
Вы не можете знать все и во всем одинаково хорошо разбираться. Признать это — значит открыться новым знаниям и новому опыту. Полезно найти себе ментора, это заодно поможет избежать повторения чужих ошибок.
- Бизнес требует открытости.
Невозможно придумать хорошую идею, можно только увидеть, в чем нуждаются окружающие, и найти способ удовлетворить эту потребность.
- Начиная любое дело, важно всегда задавать себе вопрос “зачем?”.
Бывает, что у вас появляется идея и энтузиазм зашкаливает так, что вы готовы работать над проектом 24/7. Но точно ли эта работа приведет вас к цели? Чтобы не терять времени на бесполезные задачи, нужно всегда понимать, куда вы движетесь и как данное начинание соотносится с долгосрочными и краткосрочными целями.
- Иногда приходится делать то, что не хочется, ради того, что вы любите.
Пожалуй, нет в мире занятий, которые будут нравиться вам целиком и полностью, каждую секунду и в каждой мелочи. Даже в самой любимой работе есть рутина, которую просто нужно выполнять, чтобы продолжать заниматься любимым делом.
- Быть эгоистом — хорошо.
Здоровый эгоизм — это умение жить по собственному сценарию. Нездоровый — навязывать свой сценарий другим. Нужно растить в себе здоровый эгоизм: отслеживать свои желания и потребности, состояние ресурсов, вовремя говорить “нет” тому, что принесет вам вред (или просто не принесет пользы).
- Говорить о себе — тоже хорошо.
Нас учат, что нужно быть скромным и поменьше говорить о себе. Но люди не умеют читать мысли, они не узнают, в чем вы хороши и чем полезны, если вы сами этого не скажете. Важно уметь правильно рассказывать о своих достоинствах и сформировать имидж эксперта.
- Нет глупых вопросов.
Ищите новый опыт везде
Есть глупые ошибки, допущенные из-за того, что вы постеснялись спросить. Впрочем, даже на таких ошибках можно чему-то научиться.
- Разносторонность взглядов — одно из самых важных качеств современного человека.
Чтобы развиваться, нужно черпать вдохновение из самых разных сфер. На бизнес-достижение вас может вдохновить интересный фильм или новое блюдо.
- Постарайтесь понять тех, с кем вы не согласны.
Ищите новый опыт везде, особенно в общении с теми, с кем, кажется, нет ничего общего. Попробуйте разобраться, как человек пришел к интересам и установкам, которые он разделяет. Это поможет избавиться от ригидности мышления и увидеть новые горизонты.
- Избавляйтесь от токсичных людей.
Если человек не просто мыслит иначе, а систематически заставляет вас сомневаться в собственной ценности, не общайтесь с ним. Исключайте таких людей из близкого окружения и из рабочей команды. Они тормозят процессы, разрушают коллектив и самооценку.
- Любите близких безвозмездно и безусловно.
Любимый человек, друзья и семья — не банковская программа лояльности, они не могут соответствовать четкому списку ожиданий.
- Fake it ‘til you make it.
Когда у вас мало опыта, вы не верите в себя. Но никто не начинает свой путь экспертом. Чтобы набраться уверенности, притворитесь. Особенно перед самим собой.
- Помогая другим, вы помогаете себе.
Когда вы делитесь своим ресурсом с другим человеком, он наверняка “вернет долг” миру, а мир — вам.
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