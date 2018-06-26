15 правил личной эффективности

Чтобы получить от жизни максимум, нужно дружить с собой, не бояться задавать вопросы и помогать другим

Нельзя тратить время не на свое дело.

Зачем транжирить силы и энергию на занятие, которое не приносит удовольствия и чувства реализованности? В таких условиях невозможно достичь высокой эффективности, это морально изматывает и вгоняет в депрессию. Ощущение важности того, что вы делаете, — главный мотиватор.

Важно научиться дружить с собой.

Мы стараемся поддерживать и подбадривать друзей, а к себе самим выдвигаем невыполнимые требования. Не стоит зацикливаться на своих недостатках, любите себя. Фиксируйте свои достижения и говорите о них людям. Празднуйте даже самые маленькие победы, это важно.

Я не знаю того, чего не знаю.

Вы не можете знать все и во всем одинаково хорошо разбираться. Признать это — значит открыться новым знаниям и новому опыту. Полезно найти себе ментора, это заодно поможет избежать повторения чужих ошибок.

Бизнес требует открытости.

Невозможно придумать хорошую идею, можно только увидеть, в чем нуждаются окружающие, и найти способ удовлетворить эту потребность.

Начиная любое дело, важно всегда задавать себе вопрос “зачем?”.

Бывает, что у вас появляется идея и энтузиазм зашкаливает так, что вы готовы работать над проектом 24/7. Но точно ли эта работа приведет вас к цели? Чтобы не терять времени на бесполезные задачи, нужно всегда понимать, куда вы движетесь и как данное начинание соотносится с долгосрочными и краткосрочными целями.

Иногда приходится делать то, что не хочется, ради того, что вы любите.

Пожалуй, нет в мире занятий, которые будут нравиться вам целиком и полностью, каждую секунду и в каждой мелочи. Даже в самой любимой работе есть рутина, которую просто нужно выполнять, чтобы продолжать заниматься любимым делом.

Быть эгоистом — хорошо.

Здоровый эгоизм — это умение жить по собственному сценарию. Нездоровый — навязывать свой сценарий другим. Нужно растить в себе здоровый эгоизм: отслеживать свои желания и потребности, состояние ресурсов, вовремя говорить “нет” тому, что принесет вам вред (или просто не принесет пользы).

Говорить о себе — тоже хорошо.

Нас учат, что нужно быть скромным и поменьше говорить о себе. Но люди не умеют читать мысли, они не узнают, в чем вы хороши и чем полезны, если вы сами этого не скажете. Важно уметь правильно рассказывать о своих достоинствах и сформировать имидж эксперта.

Нет глупых вопросов.

Ищите новый опыт везде

Есть глупые ошибки, допущенные из-за того, что вы постеснялись спросить. Впрочем, даже на таких ошибках можно чему-то научиться.

Разносторонность взглядов — одно из самых важных качеств современного человека.

Чтобы развиваться, нужно черпать вдохновение из самых разных сфер. На бизнес-достижение вас может вдохновить интересный фильм или новое блюдо.

Постарайтесь понять тех, с кем вы не согласны.

Ищите новый опыт везде, особенно в общении с теми, с кем, кажется, нет ничего общего. Попробуйте разобраться, как человек пришел к интересам и установкам, которые он разделяет. Это поможет избавиться от ригидности мышления и увидеть новые горизонты.

Избавляйтесь от токсичных людей.

Если человек не просто мыслит иначе, а систематически заставляет вас сомневаться в собственной ценности, не общайтесь с ним. Исключайте таких людей из близкого окружения и из рабочей команды. Они тормозят процессы, разрушают коллектив и самооценку.

Любите близких безвозмездно и безусловно.

Любимый человек, друзья и семья — не банковская программа лояльности, они не могут соответствовать четкому списку ожиданий.

Fake it ‘til you make it.

Когда у вас мало опыта, вы не верите в себя. Но никто не начинает свой путь экспертом. Чтобы набраться уверенности, притворитесь. Особенно перед самим собой.

Помогая другим, вы помогаете себе.

Когда вы делитесь своим ресурсом с другим человеком, он наверняка “вернет долг” миру, а мир — вам.

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