14 привычек невероятно успешных людей. Блог Тревиса Бредберри

Доступ к очень успешным людям дарит невероятную информацию о том, кем они являются на самом деле, что ими движет и что делает их настолько успешными и продуктивными

Кевин Круз поговорил с 200 крайне успешных людей, включая семерых миллиардеров, 13 олимпийских чемпионов и многих успешных предпринимателей. Едва ли не самую полезную информацию он узнавал из ответов на очень простой вопрос: “Назовите ваш секрет продуктивности №1”.

Анализируя ответы, Круз сделал впечатляющие выводы. Расскажу о своих любимых открытиях, сделанных Кевином.

1.Они фокусируются на минутах, а не часах. Большинство людей делит свои календари на отрезки длиной в час или полчаса. Очень успешные люди знают, что день состоит из 1440 минут и нет ничего более ценного, чем время. Деньги можно потерять и заработать снова, а вот потраченное время не вернуть. Как сказала Кевину легендарная гимнастка-олимпиец Шеннон Миллер: “До сегодняшнего дня я веду календарь, расписанный до минут”.

2.Они сосредотачиваются на чем-то одном. Ультрапродуктивные люди знают, что является их “самой важной задачей”, и работают над ней в течение часа или двух каждое утро, не отвлекаясь. Какая задача окажет наибольшее влияние на достижение ваших целей? Какие свершения помогут продвинуться на работе? Именно этому нужно посвящать каждое свое утро.

3.Они не используют списки дел. Выбросьте ваши списки задач и, вместо них, распланируйте дела в календаре. Дело в том, что сделанными оказываются лишь 41% заданий из списка. А все несделанные задачи приводят к стрессу и бессоннице из-за эффекта Зейгарник. Его суть заключается в том, что незавершенные дела остаются в уме, пока вы с ними не разберетесь. По-настоящему продуктивные люди планируют все в календаре и живут по нему.

4.Они борются с прокрастинацией, путешествуя во времени. Нельзя доверять себе будущему. Потому что мы непоследовательны. Сегодня мы покупаем овощи, потому что думаем, что всю неделю будем питаться здоровыми салатами. А затем нам приходится выбрасывать сгнившую зелень. Успешные люди решают, что могут сделать сейчас, дабы в будущем поступать верно. Спрогнозируйте, как будете саботировать себя в будущем, и найдите решение, при помощи которого защитите себя будущего уже сегодня.

5.Они ужинают дома. Впервые Кевин услышал это от Энди Гроува из компании Intel: “Всегда есть больше дел, которые нужно сделать, и больше дел, которые можно было бы сделать”. Очень успешные люди знают, что ценят в жизни. Да, работу, но есть также и другие ценности. Правильного ответа нет, но для многих это время с семьей, тренировки и помощь нуждающимся. И они осознанно делят свои 1440 минут дня между каждой из важных для них сфер (то есть, вносят их в календарь). И придерживаются графика.

6.Они пользуются блокнотом. Ричард Брэнсон не раз говорил, что не создал бы Virgin без обычного блокнота, который всегда носит при себе. В одном из интервью греческий магнат Аристотель Онассис сказал: “Всегда берите с собой блокнот. Записывайте все. Это урок на миллион долларов, который не преподают в бизнес-школах!” Самые продуктивные люди освобождают голову, записывая все возникающие у них идеи.

7.Они разбирают электронную почту лишь несколько минут в день. Очень продуктивные люди не проверяют почту в течение дня. Они не реагируют на каждое уведомление, чтобы посмотреть, кто им написал. Вместо этого они вносят в календарь время для быстрой и эффективной работы с почтой. Одни делают это лишь раз в день, другие – утром, в обед и вечером.

Очень успешные люди не пропускают прием пищи, сон или перерывы

8.Они любой ценой избегают встреч. Когда Кевин спросил миллиардера Марка Кубана о его главном секрете продуктивности, то мигом ответил: “Никогда не устраивайте встреч, если только кто-то не выписывает чек”. Встречи – это известные убийцы времени. Их начало задерживается, в них участвуют не те люди, которые говорят не о том. К тому же встречи затягиваются. Вы должны избегать встреч, когда это возможно, и как можно реже их инициировать. Если вы проводите встречу, то пускай она будет быстрой и по делу.

9.Они почти всегда говорят “нет”. Миллиардер Уоррен Баффетт сказал однажды: “Разница между успешными и очень успешными людьми заключается в том, что очень успешные люди почти всегда отказывают”. А предприниматель Джеймс Альтушер сказал Кевину: “Если что-то не “черт, да!”, значит, это “нет”. Помните, в дне всего 1440 минут. Не отдавайте их слишком легко.

10.Они следуют правилу “80/20”. Это известный закон Парето: 80% результата происходит из 20% деятельности. Очень продуктивные люди знают, какие занятия приносят наилучший результат. Сосредоточьтесь на них и игнорируйте все остальные.

11.Они делегируют почти все. Продуктивные люди не спрашивают: “Как я могу это сделать?” Вместо этого они задают вопрос: “Как это может быть сделано?” Всегда, когда возможно, они исключают “я”. Самые продуктивные люди не испытывают проблем с контролем, они – не микроменеджеры. В большинстве случае “приемлемо” – это для них действительно приемлемо.

12.Они касаются всего только один раз. Как часто вы открывали письмо лишь для того, чтобы закрыть и вернуться к нему позже? Очень успешные люди стремятся делать все “в одно касание”. Если дело занимает больше 5-10 минут, они разбираются с ним немедленно. Это избавляет от стресса, ведь тогда дело не придется держать в уме. И это более эффективно, ведь им не придется перечитывать и заново оценивать письмо (или любую другую задачу).

13.У них есть постоянные утренние ритуалы. Одним из наиболее удивительных открытий Кевина, сделанных по результатам 200 интервью, было то, насколько многие собеседники делились своими утренними ритуалами. Он слышал о различных привычках, но в большинстве случаев люди заботились о своем теле по утрам при помощи воды, здорового завтрака и упражнений. Для разума использовали медитации или молитву, вдохновляющее чтение или ведение дневника.

14.Энергия – это все. Вы не можете добавить минут в день, но можете добавить энергии, чтобы быть более внимательным, сосредоточенным и продуктивным. Очень успешные люди не пропускают прием пищи, сон или перерывы. Они рассматривают еду как топливо, сон – как восстановление, перерывы – как возможность перезагрузиться, чтобы сделать еще больше.

Итак, вы можете не быть миллиардером или олимпийским чемпионом, но эти секреты смогут помочь делать больше в меньшие сроки и не чувствовать себя перегруженными или истощенными.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал с изданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

