13 привычек, которые изменят вашу жизнь. Блог Райана Холидея

Нужно стараться провести правильно именно сегодняшний день, потому что на счет завтра нет никаких гарантий

Почему один день имеет значение? Почему то, что вы делаете сегодня, влияет на ход целой жизни?

Потому что наша жизнь состоит из дней. Таких же, как сегодняшний.

Поэт Гераклит однажды сказал, что “один день равен каждому дню”. Он имел в виду, что дни имеют одинаковую протяженность, состоят из одинакового количества часов, одинаковых рассветов и закатов. Но он также имел в виду нечто, что вложил бы в эти слова философ, – если вы можете провести правильно один день, то сможете провести правильно и жизнь (и что нужно попытаться провести правильно именно сегодняшний день, потому что на счет завтра нет никаких гарантий).

Хочу предложить список из 13 вещей, которые советую делать, и о которых стоит думать каждый день, чтобы изменить как один день, так и всю жизнь.

Некоторые из них проще, другие – сложнее. Но важны все.

1.Готовьтесь заранее. Каждое утро нужно готовиться, планировать и медитировать, как вы будете действовать в течение дня. Не пускайте все на самотек. Не будьте тем, кто лишь реагирует. Составьте план. Марк Аврелий просыпался утром и вел дневник – так он готовил себя к тому, что, вероятно, ждало его в этот день. Он думал о людях, с которыми может встретиться, трудностях, с которыми может столкнуться, и о том, как на них реагировать. Утро – лучшее время для ведения дневника и для того, чтобы настроить себя на успешный день. Помните: если утром вы все спланируете, то в течение дня не случится ничего, к чему вы не будете готовы или с чем вы не сможете справиться.

2.Отправьтесь на прогулку. Столетиями мыслители проходили множество километров ежедневно – потому что так было нужно, потому что было скучно, потому что хотелось сбежать из вонючих городов, в которых они жили, потому что хотели, чтобы их кровь пульсировала в венах. В процессе они обнаруживали важный побочный эффект: прогулка прочищала разум и помогала лучше работать. Как сказал Ницше: “Ценны только те идеи, которые пришли во время прогулок”. Стоит ежедневно гулять не только ради здоровья, но также ради философских и психологических результатов. Почувствуйте природу. Почувствуйте тишину мира вокруг вас. Сделайте паузу. Если вы слишком заняты, проведите встречу во время прогулки. Говорите по телефону, гуляя вокруг парковки. Просто выйдите и двигайтесь.

3.Делайте глубокую работу. Существенная часть дня протекает на поверхности. Мы поверхностно пробегаемся по тем или иным вещам. Едва обращаем внимание на тот или иной разговор. Но мы были созданы не для этого. Хотя бы час в день нужно тратить на то, что Кол Ньюпорт называет “глубокой работой”. Это интенсивная концентрация и сосредоточенность на том, что мы делаем, – будь то писательство, размышления, проектирование или создание чего-либо. Глубокая работа начинается с закрытия вашего браузера. Ничего не получится, если вы не найдете для этого время.

4.Делайте добро. Сенека писал, что “везде, где есть человек, есть возможность для добра”. Да, даже грубый человек. Даже человек, с которым вы соревнуетесь. А также люди, которых вы любите и с которыми связаны. Ваши сотрудники – шанс для добра. Почтальон – шанс для добра. Вам станет лучше, если вы воспользуетесь этим шансом. Это сделает лучше ваш день. Это сделает мир лучше. Только святой способен воспользоваться любым шансом совершить добро. Так что не корите себя, если вам это не удается. Начните с чего-то одного. Делайте одно доброе дело каждый день. И посмотрите, что произойдет.

5.Читайте. Читайте. Читайте. Читайте ежедневно, пусть лишь несколько страниц. Как говорил Эмерсон, каждая книга является цитатой – другой книги, опыта, людей и цивилизаций, существовавших прежде. Как можно лишить себя такого? И да, у вас есть на это время. Прием пищи, время перед сном или в пути, в очереди, на вашем телефоне или ноутбуке. Читайте несколько страниц и целые книги. Ведь из книг можно взять очень многое. Они расширят ваши горизонты, помогут решить проблемы, вдохновят и помогут воспользоваться мудростью веков.

6.Найдите истинную тишину. Каждый день нужно находить возможность отключиться от гаджетов, пускай на несколько минут. Я стараюсь плавать так часто, как получается, – не только для тренировки тела, но также потому, что там меня никто не может достать. При мне нет телефона. Нет шума. Только тишина и покой. Спросите себя: как часто я недоступен? Ответ будет: недостаточно часто. Найдите время для такой практики в каждом дне. Мир не заметит, я обещаю.

7.Найдите время для усердных тренировок. Все уже знают о том, что ученые считают тренировки “единственной волшебной таблеткой универсального и сильного воздействия”. А еще это совет №1, который дает предпринимателям Ричард Брэнсон. Тренировки нужны намного больше, чем вы думаете. Будьте в форме и будьте здоровыми. Лично мне кажется, что в тренировках необходимо иметь цели. Почему? Независимо от того, что происходит на работе, дома, в экономике, у вас всегда будет что-то, где дела идут хорошо. Вы пробежали километр быстрей, проплыли на три круга в бассейне больше, подняли новый вес.

8.Думайте о смерти. Шекспир говорил, что каждая третья мысль должна быть о нашей могиле. Возможно, это слишком. Но одной мысли в день было бы достаточно. Смысл не в том, чтобы впадать в меланхолию, а в том, чтобы помнить о своей смертности. Сколько времени мы тратим на незначительные вещи? И почему? Потому что думаем, что можем себе это позволить. Вы умрете. Живите, пока можете. Живите так, будто уже умерли и вернулись назад – и теперь проживаете дополнительное время. Я ношу в кармане монету, которая напоминает мне об этом, и дотрагиваюсь до нее хотя бы раз в день. Смерть не делает жизнь бессмысленной, он дает ей цель.

Лучший способ становиться лучшее – анализировать

9.Хватайтесь за живое время. Из чего состоит каждый день? Из пинания балды. Люди просто убивают время. Мы добираемся туда, куда собирались, заходим в лобби и смотрим на часы. Видим, что пришли на несколько минут раньше, поэтому лезем в карман и хватаемся за телефон. Разве это действие не говорит о том, насколько неправильна современная жизнь? Насколько мы и мир были бы лучше, если больше никогда этого не делали. Если бы выбирали живое, а не мертвое время. За эти несколько минут можно столько всего успеть. Столкнитесь с собственными страхами. Сделайте что-то, что всегда откладывали. Насладитесь солнечным светом и природой. Или подготовьтесь к тому, что вас ожидает. Или просто живите, ведь кто знает, сколько нам осталось.

10.Благодарите за хорошее и за плохое. Стоики рассматривали благодарность как разновидность лекарства. Считали, что “спасибо” за любой опыт – это ключ к ментальному здоровью. Марк Аврелий говорил: “Убедите себя в том, что все является подарком богов, что все хорошее, и всегда таким будет”. Благодарите грубого человека. Благодарите неудавшийся проект. Благодарите задержавшуюся посылку. Почему? Потому что, как минимум, это уберегло вас от чего-то более ужасного, но также потому, что у вас нет другого выбора. Эпиктет говорил, что у каждой ситуации есть две рукоятки. За какую вы решите взяться: за злость или за признательность?

11.Оцените прожитый день. Утром мы готовились, а вечером должны осмыслить. Лучший способ становиться лучшее – анализировать. Так что каждый вечер вам, как и Сенеке, стоит оценивать свои поступки. Он говорил: “Когда стемнело, а жена замолчала, я берусь за привычку, которая принадлежит теперь мне. Я оглядываюсь на день, на все сделанное и сказанное, ничего от себя не скрывая, ничего не пропуская”. Вопрос должен звучать так: следовал ли я своему плану? Был ли достаточно готов? Что мог сделать лучше? Чему я научился, что поможет мне завтра?

12.Найдите возможность связаться с чем-то большим. Тревоги повседневной жизни кажутся незначительными, когда мы стоим на берегу океана или идем по красивому парку. Не стоит ждать ежегодного отпуска, чтобы испытать подобное облегчение. Это нужно делать каждый день. У стоиков на этот случай было специальное упражнение. Марк Аврелий смотрел на звезды и представлял, как бежит рядом с ними. Он смотрел на них, ведь они вне времени и бесконечны. Попробуйте это сегодня вечером или ранним утром. И постарайтесь делать каждый день. Взгляд на прекрасное небо – противоядие против мелочности земных забот, наших мечтаний о бессмертии и славе. Такую связь можно искать всюду: в стихах, в красивом виде с верхнего этажа, в босоногой прогулке по траве, нескольких минутах, проведенных на скамье в церкви. Просто найдите нечто большее, чем вы сами, и постарайтесь ежедневно устанавливать контакт.

13.Спите по восемь часов. Мы говорим: “Выспимся на том свете”. Будто здесь есть чем гордиться. Чушь. Телу нужен отдых. Шопенгауэр говорил, что сон – это процент, который мы платим за кредит жизни. Радуйтесь этой плате. Это то, что сохраняет нам жизнь. Охраняйте свой сон – это обязанность. Все остальные привычки, перечисленные выше, теряют смысл, если у вас нет энергии и ясности ума для того, чтобы их выполнять.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Райана Холидея. Републикация полной версии текста запрещена

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