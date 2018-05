11 признаков того, что у вас нет эмоционального интеллекта. Блог Тревиса Бредберри

Эмоциональный интеллект заключается не в том, чтобы быть хорошим; речь идет об управлении вашими эмоциями для достижения лучших результатов

Когда об эмоциональном интеллекте (ЭИ) заговорили в массах, стало понятно, что именно он – недостающее звено известной аномалии: в 70% случаев люди со средним IQ превосходят тех, у кого этот показатель максимально высокий. Эта аномалия поставила под сомнение известный тезис, будто показатель IQ – единственный фактор успеха.

Исследования указывают на то, что именно эмоциональный интеллект является решающим фактором, делающим одних звездами своего дела, а других – частью общей массы. У 90% этих “звезд” – высокий эмоциональный интеллект.

Эмоциональный интеллект – это то неосязаемое, что есть у каждого из нас. Он влияет на наше поведение, способность ориентироваться в социуме и процесс принятия решений. Благодаря ему мы получаем больше положительных результатов.

Несмотря на значимость ЭИ, в силу его неосязаемой природы сложно разобраться, какими характеристиками вы уже обладаете, а каких не хватает или их нужно развивать.

И хотя вы всегда можете пройти научно обоснованные тесты по ЭИ, они далеко не бесплатны. Поэтому я проанализировал данные миллиона людей, которых тестировали TalentSmart, и определил поведение, свидетельствующее о низком ЭИ. Это то поведение, на которое стоит обратить внимание и от которого лучше избавиться.

Вы не сердитесь

Иногда это означает обратное: показывать людям, что вы расстроены, грустны или разочарованы. Неискренне и бессмысленно постоянно маскировать свои эмоции за счастьем и позитивом. Эмоционально грамотные люди специально используют отрицательные и положительные эмоции в соответствующих ситуациях.

Вы нервничаете

Когда вы сдерживаете свои чувства, они быстро превращаются в напряжение, стресс и беспокойство. Невыраженные эмоции разрушают ум и тело. Навыки эмоционального интеллекта помогут управлять вашим стрессом, позволяя выявлять и решать проблемные ситуации до того, как все обострится.

Люди, не умеющие применять ЭИ, с большей вероятностью будут использовать другие, менее эффективные способы управления своим настроением. Они в два раза чаще испытывают тревогу и депрессию, злоупотребляют психоактивными веществами или даже думают о самоубийстве.

Вам трудно отстаивать себя

Люди с высоким ЭИ уравновешивают хорошие манеры, эмпатию и доброту с возможностью устанавливать границы. Эта чуткая комбинация идеально подходит для решения конфликтов. Когда на большинство людей сваливается много дел, они по умолчанию становятся пассивными или агрессивными. Эмоционально грамотные люди остаются уравновешенными и напористыми, уклоняясь от нефильтрованных эмоций. Таким образом, они нейтрализуют трудных и токсичных людей, не обзаводясь врагами.

У вас ограниченный эмоциональный словарь

Все люди испытывают эмоции. Но лишь немногие избранные могут правильно их идентифицировать. Наши исследования показывают, что к таковым относятся только 36% людей. Это проблема, ведь если вы не можете идентифицировать эмоции, воспринимать их тоже будете неправильно. А это приводит к неверным выборам и непродуктивным действиям. Люди с высоким ЭИ могут контролировать свои эмоции, потому что понимают их: у них обширный запас чувств, чтобы сделать это. Обычно люди просто говорят, что чувствуют себя “плохо”. Но эмоционально грамотные люди точно определяют, чувствуют ли они себя раздраженно, разочарованно, загнанно или тревожно. Чем конкретнее вы выбираете описание для эмоции, тем лучше понимаете, как себя чувствуете, причину этого состояния и что нужно дальше делать.

Вы быстро делаете предположения и решительно защищаете их

Люди, у которых низкий ЭИ, быстро формируют мнение, а затем, поддаваясь необъективному восприятию, собирают только подтверждения, а любые опровержения – игнорируют. Часто, защищая свое мнение, они спорят до хрипоты. Это особенно опасно для лидеров: их непродуманные идеи могут стать стратегией для всей команды. Эмоционально грамотные люди дают мыслям сформироваться, так как знают: молниеносные реакции обусловлены эмоциями. Они выделяют время, чтобы обдумать возможные последствия и контраргументы. Затем, они обличают свою идею в наиболее эффективную форму, и доносят ее до аудитории, учитывая ее потребности и мнения.

Вы злопамятны

Отрицательные эмоции, которые возникают, когда вы не можете отпустить недовольство, на самом деле являются реакцией стресса. Просто размышляя о событии, ваше тело может прийти в режим “драться или бежать”: механизм выживания, который заставляет вас встать и сражаться или сбежать перед лицом угрозы. Когда угроза неизбежна, такая реакция необходима для вашего выживания. Но когда угроза – дела минувших дней, чем дольше вы находитесь в состоянии стресса от нее, тем больший ущерб наносите вашему телу и тем более разрушительные последствия могут последовать. Исследователи из Университета Эмори утверждают, что длительное пребывание в состоянии стресса приводит к повышению артериального давления и риску сердечных заболеваний. Застревая в реакциях недовольства, вы продлеваете стресс: эмоционально грамотные люди знают, что этого нужно избегать любой ценой. Отказ от обиды не только улучшит ваше текущее самочувствие, но и здоровье.

Вы не допускаете ошибок

Эмоционально грамотные люди дистанцируются от своих ошибок, но не забывают о них. Сохраняя ошибки на безопасном, но подходящем, чтобы ссылаться на них, расстоянии, вы настраиваетесь и направляете себя на будущий успех. Требуется утонченное самосознание, чтобы перейти эту грань: от проживания до запоминания. Слишком долго зацикливаясь на своих ошибках, вы становитесь дерганным и нерешительным. Но если же вы забудете о них, то будете повторять снова и снова. Ключом к балансу является ваша способность преобразовывать неудачи в ценные улучшения. Это и есть та самая тенденция: подыматься каждый раз, когда вы падаете.



Вы часто чувствуете себя неправильно понятыми

Когда у вас слабо развит ЭИ, трудно понять, как вас воспринимают окружающие. Вы чувствуете себя неправильно понятыми, потому что вы не доносите информацию таким образом, чтобы другие люди поняли вас. Даже эмоционально грамотные люди знают, что они могут неправильно доносить свои идеи. Но они улавливают момент, когда люди не понимают, что они говорят, затем корректируют свой подход, и повторно передают идею так, чтобы их поняли.

Вы не знаете своих триггеров

У всех нас есть триггеры – ситуации или люди, которые могут спровоцировать на импульсивные действия. Эмоционально грамотные люди изучают свои триггеры и используют эти знания, чтобы обойти ситуации и людей, прежде чем те возьмут верх.

Вы обвиняете других в своих эмоциях

Эмоции исходят изнутри. Заманчиво приписывать свои чувства чужим действиям, но за свои эмоции вы должны нести ответственность сами. Никто не может заставить вас почувствовать то, что вы не хотите. А вот если вы думаете иначе, это может затормаживать.

Вас легко оскорбить

Если вы твердо понимаете, что собой представляете, кому-то будет трудно вывести вас из себя словами или действиями. У эмоционально грамотных людей толстая кожа: они уверены в себе и у них широкий кругозор. Вы даже можете высмеять себя или позволить другим людям шутить о вас, потому что умеете разграничивать юмор и унижение.

Объединяя все это

В отличие от IQ, ваш ЭИ очень податливый. Когда вы тренируете свой мозг, многократно практикуя новые грани ЭИ, он строит нейронные связи, превращающиеся в привычки. Поскольку ваш мозг использует эти новые поведения чаще, нейронные связи, поддерживающие старое поведение, разрушаются и отмирают. Вскоре вы начинаете реагировать на свое окружение с помощью ЭИ, даже не задумываясь об этом.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал сизданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

