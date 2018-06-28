10 знаковых книг, которые станут идеальным подарком

Как не потеряться среди тысячи книг и выбрать ту самую

Хотите подарить книгу, но не знаете на какой остановиться? Магазины предлагают богатый выбор: фэнтези, антиутопии, киберпанк, мотивирующая и научно-популярная литература.

1. “Американские боги” Нил Гейман

Америка — страна иммигрантов, каждый из которых, ступая на новую землю, привозит свою религию и своих богов. Герои романа — старые боги, которым приходится искать новую работу, после того как люди перестают в них верить. Анубис открывает похоронное бюро, а Один становится мошенником. Им предстоит сразиться с новыми американскими богами — интернетом, масс-медиа и технологиями. Главный протагонист — человек по имени Тень оказывается в центре противостояния, устроившись телохранителем к верховному богу. Он становится инструментом в руках противников, видит их пороки и слабости, схожие с человеческими. В этой книге мифология и реальный мир гармонично дополняют друг друга.

Кому: друзьям, коллегам и всем, кто интересуется мифологией

2. “Рассказ служанки” Маргарет Этвуд

В альтернативном будущем не у всех женщин есть право на любовь, семью и даже обычную жизнь. Будучи бедной служанкой, женщина имеет право выходить из дому за покупками только один раз в неделю, не может свободно высказывать свое мнение, а любые косметические средства ей недоступны. Ее главное предназначение — родить здорового ребенка Командору и его жене. Главной героине романа приходится жить в новом дивном мире, смириться с потерей близких и былой жизни. Все, что она может себе позволить — внутренние диалоги о своих переживаниях. Эта книга — необычный взгляд на роль женщины и ее права.

Кому: женщинам и всем любителям антиутопий

3. “Рожденный бежать” Кристофер Макдугл

Покупаешь дорогие кроссовки, делаешь разминку перед каждой тренировкой, но рано или поздно снова болят колени — в чем проблема? После очередной травмы журналист Кристофер Макдугл отправляется искать ответ у племени тараумара в Мексике. Название этого народа означает “те, кто с легкими ногами”. Они способны пробегать 100-150 километров в самодельных сандалиях из резины без каких-либо травм. Автор книги рассказывает, как избежать травм, используя технику бега тараумара. Он убеждает, что “навороченные” кроссовки — главная причина появления болей в ногах, говорит о том, кому и зачем это выгодно. Журналист объясняет, почему люди продолжают бегать, несмотря на то, что больше нет нужды загонять добычу и прятаться от хищников.

Кому: спортсменам и всем, кто любит активный досуг

4. “Первому игроку приготовиться” Эрнест Клайн

2045 год. Низкий уровень экономики, безработица, бедность. Единственная сфера, достигшая небывалых высот — интернет и виртуальная реальность. Здесь можно все: изменить внешность, обзавестись суперспособностями, найти любимое дело и друзей. Перед смертью создатель многопользовательской онлайн-игры ОАЗИС оставляет завещание. В нем указано, что тот, кто пройдет игру до конца и найдет все “пасхалки”, получит многомиллиардное состояние. Соревнование становится интересней, когда первый этап проходит бедный сирота Уэйд Уоттс. Книга — это отличная вариация на тему “А что нас ждет в будущем?”, учитывая тот факт, что уже сейчас люди с головой увязли в технологиях.

Кому: геймерам и всем, кто интересуется новинками в мире технологий

Нил Тайсон умеет увлечь космосом тех, кто никогда им не интересовался

5. “Астрофизика с космической скоростью, или Великие тайны Вселенной для тех, кому некогда” Нил Тайсон

С развитием технологий космос стремительно приближается. Люди больше интересуются природой звезд, ведь в недалеком будущем путешествия на соседние планеты станут доступными для всех. Астрофизика изучает физические процессы звезд, черных дыр, галактик. Звучит сложно, но Нил Тайсон умеет доступно рассказать о материи и увлечь космосом тех, кто никогда не интересовался, сколько планет в Солнечной системе. Даже без специального образования любой сможет ответить на множество вопросов, начиная от “как рождается звезда?” и заканчивая “какое наше место во Вселенной?”.

Кому: всем, кто интересуется наукой

6. “Ночной цирк” Эрин Моргенштерн

В центре истории — двое волшебников, которые были рождены, чтобы сразиться друг с другом на дуэли. Они — лишь инструменты в руках своих наставников. Под руководством магов ученики начинают готовиться к схватке с детства. Но все идет не по плану, когда молодые волшебник и волшебница влюбляются друг в друга. Смогут ли они исполнить свое предназначение? События разворачиваются на фоне магической атмосферы цирка и неисторического Лондона конца XIX века. Борясь за свои чувства, герои узнают, кто из коллег цирковых друг, а кто – враг.

Кому: мечтателям и всем, кто устал от будней

7. “Чудо” Р. Дж. Паласио

Август Пуллман — на первый взгляд, обычный ребенок. Он любит гулять со своей собакой, играть в компьютерные игры и смотреть “Звездные войны”. Но генетическая болезнь подарила ему необычную внешность — глаза, нос, рот и уши перемешаны на его лице так, что не сразу и разберешь. Из-за чего у мальчика совсем нет друзей, и он никогда не ходил в обычную школу. Наконец родители решают отправить его учиться в частное заведение. Августу предстоит побороть свои страхи, чтобы открыться миру и встретить друзей. Эта книга не о жалости к несчастным. Она о дружбе, юморе, надежде и настоящем чуде.

Кому: детям, подросткам и всем, кому хочется немножко доброты

8. “Бартимеус: Амулет Самарканда” Джонатан Страуд

События книги разворачиваются в современном Лондоне, но он отличается от всем известного. Городом правят волшебники, а улицами шастают бесы, фолиоты, африты, джины и множество других демонов. Обычные люди получают минимальное образование и служат магам. Главный герой романа — юный волшебник Натаниель. Его наставник не верит в таланты ученика и относится к нему, как к мусору. Но мальчик доказывает свою силу, призвав могущественного джина Бартимеуса. Исполняя различные приказы нового господина, демон не упускает шанса делать саркастические комментарии. История волшебного мира раскрывается под новым углом.

Кому: любителям фэнтези и тем, кто соскучился по волшебным мирам

9. “Лавандовая комната” Нина Георге

Самое время отправиться в Париж! Главный герой Жан Эгаре — владелец необычного книжного магазина под названием “Литературная аптека”. По его мнению, нет в мире такого душевного страдания, от которого не «вылечило» бы правильно подобранное произведение. Этим и занимается пятидесятилетний парижанин: советует книги от одиночества, от разбитого сердца, от рабочего стресса. Но на самого “аптекаря” его рецепты не действуют, пока в его жизни не появляется молодой писатель Макс. Вместе с новым другом Эгаре отправляется на поиски давно потерянной любимой Манон. Героев ждет увлекательное приключение, которое вдохновляет любить, читать, танцевать, путешествовать и даже готовить французские блюда.

Кому: романтикам и тем, кто мечтает посетить Францию

10. “Большое волшебство” Элизабет Гилберт

Элизабет Гилберт убеждена: если человек занимается любимым делом, это не процесс достижения цели, а уже полноценный результат. Творчество не всегда должно приносить доход. А успех не всегда зависит от тяжелой работы — в искусстве иногда важно оказаться в нужном месте в нужное время. Именно такие установки отличают данную книгу от другой мотивирующей литературы. Писательница уверена, что лучшее — враг хорошего. Стремление к идеалу убивает вдохновение. А разве это творчество? Книга учит увлекаться любимым делом настолько, что удовольствие приносит сам процесс создания произведения, а не изданная книга или проданная картина.

Кому: творческим личностям и тем, кто нуждается во вдохновении

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