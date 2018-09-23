10 привычек, которые кардинально изменят вашу жизнь. Блог Дариуса Фору

Усвоить новую привычку может кто угодно. Но при одном условии: для перемены должна быть весомая причина

За годы жизни я усвоил много разных полезных привычек. Речь идет о том, когда какие-либо правила действительно улучшают качество вашей жизни.

О формировании привычек было написано немало. Сложно ли их усвоить? Сколько времени это занимает? Как лучше всего избавляться от привычек? Как обзавестись новыми?

Исходя из моего опыта, усвоить новую привычку может кто угодно, если только захочет. Но при одном условии: для перемены должна быть весомая причина.

В 99% случаев причина приходит из личных страданий, грусти и боли. В определенный момент вы просто больше не можете терпеть свое поведение.

Не беспокойтесь о том, как изменитесь. Сосредоточьтесь на том, какие привычки хотите сформировать и почему.

После того, как один друг недавно спросил меня о моих нынешних хороших привычках, я решил поделиться ими и коротко объяснить, почему они хороши.

Делайте тренировку для всего тела с весом три раза в неделю.

Силовые тренировки имеют несколько положительных эффектов. Они защищают здоровье костей, мышечную массу, сохраняют стройность, увеличивают уровень энергии и предотвращают травмы.

Я поднимаю вес с 16 лет. Это единственная привычка в данном списке, которая со мной так долго. Подобно многим людям, поднимающим вес, я начинал с раздельных тренировок.

Это значит, что на каждом занятии вы тренируете определенную группу мышц. В большинстве тренировочных планов одну группу мышц вы тренируете лишь раз в неделю. Но чтобы стать сильней, мышцам нужна большая нагрузка.

В идеале все группы мышц нужно тренировать три раза в неделю. Именно поэтому я каждый раз тренирую все тело. Это просто, практично и действенно.

Определяйте два-три приоритета в день.

Это одна из лучших стратегий продуктивности.

Все мы знаем, что результат приносит сосредоточенность. Нет фокуса? Нет результата.

Как же сосредоточиться? Ограничив варианты и задания. Ключ в том, чтобы исключать.

Будьте очень четкими относительно того, чего хотите достичь каждый день, неделю и год.

Ежедневно работайте над тремя-четырьмя главными (и небольшими) задачами, это приблизит вас к реализации недельных и годовых целей.

Читайте 60 минут в день.

Я в курсе – вы слишком заняты, чтобы читать. Или вам просто не нравится читать.

Что ж, вы так просто не отделаетесь.

Чтение необходимо для ваших познавательных способностей. Это вы и так знаете. А как вам такое? Чтение сделает вас лучшим мыслителем и писателем.

“Но я все равно не люблю читать”. Да, в жизни существует множество вещей, которые мы не любим, но все равно делаем. Вместо того чтобы говорить себе, что не любите читать, научитесь наслаждаться процессом каждый день.

И тогда в один прекрасный день произойдет магия – вы полюбите читать.

Спите ночью 7-8-часов.

Я никогда ни ради чего не жертвую сном. Недавно отменил утреннюю встречу, потому что проспал. Накануне вечером читал хорошую книгу, которая меня абсолютно поглотила. После чтения стал делать заметки.

Я никогда не жертвую сном

Я не могу поспать шесть часов, чтобы успеть на встречу, если знаю, что потом целый день буду чувствовать усталость.

Некоторые люди могут быть продуктивными после пяти часов сна. Но большинство из нас не относится к этой категории. Так что убедитесь в том, что спите достаточно. И отнеситесь к этому крайне серьезно. Если вы не можете отменить встречу, ложитесь спать пораньше.

Ходите пешком в течение 30 минут каждый день.

Если вы не можете найти время для 30-минутной прогулки, значит, вы не контролируете собственную жизнь.

Я хожу даже не ради здоровья. Хотя ходьба, конечно, обеспечивает движение тела и полезна.

Я хожу, потому что это нарушает паттерн рутинной жизни. Мы не можем отрицать тот факт, что жизнь – это рутина. В этом нет ничего неправильного.

Но когда вы выходите на прогулку, то вынуждены оказаться наедине с миром. Это обостряет чувства. Вы можете гулять в одиночестве или с кем-то. Вы можете неплохо поговорить. Или просто насладиться окрестностями.

Придерживайтесь интервального голодания.

Я не ем ничего после ужина. И пропускаю завтрак. Это значит, что я “голодаю” в течение 15-16 часов каждый день.

Это полезно для здоровья. Но с этими заявлениями нужно быть осторожными.

Причина, по которой мне нравится такое голодание, в том, что так я чувствую себя и выгляжу лучше. К тому же, я могу есть, что захочу, не набирая вес.

Я не ем вредную еду. Я предпочитаю цельные продукты с высокой питательной ценностью. Мой первый прием пищи содержит много ненасыщенных жиров и белка. Также нужно следить за тем, чтобы потреблять необходимое телу количество калорий (в среднем это 2 тыс. для женщин и 2,5 тыс. для мужчин).

Будьте в моменте.

Мы так сосредоточены на целях, что забываем о настоящем. Это один из моих главнейших подводных камней.

Я должен каждый день напоминать себе о том, что нужно наслаждаться настоящим.

Мы всегда ждем, пока чего-то достигнем. “Тогда я буду счастлив”. Нет, вы не будете, если навсегда застряли в будущем. Найдите триггер, который вернет вас в настоящий момент.

Например, недавно я купил новые часы. В то время я много читал о духовных практиках. Теперь, всякий раз, глядя на часы, говорю: “Который час? Сейчас”.

Практикуйте доброту и любовь.

Все мы относимся к любви как к истощающемуся ресурсу. Это неправильно. Любовь неограниченна и никогда не заканчивается. Вы можете отдавать столько любви, сколько хотите.

Но ваше эго мешает это делать. Оно всегда хочет получать что-то взамен.

Так что попробуйте. Осознайте, что у вас неограниченный запас любви. И каждый день отдавайте немного любви и доброты. Не думайте о том, чтобы вести счет. У вас в любом случае достаточно этого ресурса.

Пишите 30 минут каждый день.

Каждый день мне нужно приводить мысли в порядок. Я делаю это при помощи письма. Это помогает мне сосредоточиться на том, что для меня важно. Поэтому я веду дневник.

Даже когда я не пишу статьи, я сажусь и пишу дневник – только для себя. В нем я не пишу для других. Дневник также является отличным инструментом, чтобы стать лучшим мыслителем и человеком.

Откладывайте 30% своего дохода.

Если не можете отложить 30%, откладывайте 10%. Дело не в количестве. Дело в частоте.

Откладывайте, исключая из жизни бесполезные вещи. Вам не нужно каждый день покупать латте. Вам не нужны “органические” орехи кешью за $ 10.

Экономьте на мелочах. И тогда со временем это вернется вам большими суммами.

В этом состоит секрет и этих десяти привычек. Они небольшие. И каждодневный прогресс кажется незначительным.

Вы заметите результат лишь со временем. Вы должны придерживаться этих привычек, пока жизнь не станет лучше.

А когда это произойдет, вы продолжите – не потому что должны, а потому что будете этого хотеть.

Перевод НВ

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