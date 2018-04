10 привычек хронически несчастных людей. Блог Тревиса Бредберри

Счастье лишь на 50% зависит обстоятельств. Все остальное – в ваших руках

У счастья столько форм, что его бывает сложно определить. А вот несчастье распознать легко: вы точно знаете, когда оно есть и когда оно вас охватывает.

Несчастье фатально для людей, окружающих вас, так же, как пассивное курение. В ходе известного исследования ученые Стэнфорда следили за испытуемыми в течение 80 лет и выяснили, что пребывание рядом с несчастным человеком связано с ухудшением здоровья и меньшей продолжительностью жизни.

Счастье куда меньше зависит от жизненных обстоятельств, чем вам кажется. Исследование Университета Иллинойса показало, что самые богатые люди (те, что зарабатывают более $ 10 млн в год) лишь немногим счастливее среднестатистических рабочих.

Обстоятельства мало влияют на счастье, ведь оно, чаще всего, находится под вашим контролем – это результат привычек и отношения к жизни. Психологи Университета Калифорнии выяснили, что генетика и обстоятельства отвечают лишь за 50% счастья человека. Остальное зависит от вас.

Несчастливые привычки

Рядом с несчастливым человеком довольно сложно находится, равно как и работать с ним. Несчастье отталкивает людей, создавая порочный круг и не позволяя вам достигать всего того, на что вы способны.

Огромная доля вашего счастья определяется привычками (в мыслях и в действиях), за которыми нужно внимательно следить, дабы убедиться в том, что несчастье не затянет вас в пропасть.

Некоторые привычки скорее приведут вас к несчастью, чем другие. Особенно нужно опасаться десяти приведенных ниже привычек. Внимательно за собой следите, дабы убедится, что у вас этих привычек нет.

Счастье – это результат привычек и отношения к жизни

Ожидание будущего. Одна из привычек, которой легче всего поддаться, звучит так: “Я буду счастлив, когда…” Не имеет значения, как вы заканчиваете это предложение (это может быть повышение в должности или зарплате, новые отношения). Ведь так вы слишком акцентируете внимание на обстоятельствах, а улучшенные обстоятельства не приводят к счастью. Не тратьте время, ожидая улучшений, которые повлияют на ваше настроение. Лучше сфокусируйтесь на том, чтобы быть счастливым сейчас, в текущем моменте, ведь никаких гарантий относительно будущего нет. Трата огромного количества времени и сил на приобретение “вещей”. Люди, живущие в бедности, становятся гораздо более счастливыми, когда их финансовое положение улучшается, но этот эффект резко пропадает, когда годовой доход переваливает за $ 20 тыс. Множество исследований показывают, что материальные вещи не делают людей счастливыми. Если погоня за вещами превращается в привычку, вы вряд ли станете счастливыми. Ведь кроме разочарования, испытанного после приобретения вещи, вы также обнаруживаете, что получили их ценой того, что делало вас счастливыми. А это друзья, семья и хобби. Привычка оставаться дома. Когда мы несчастны, то стремимся избегать людей. Это огромная ошибка, ведь социализация хорошо сказывается на настроении. У каждого из нас бывают дни, когда хочется укрыться одеялом с головой и отказаться от общения с людьми. Но как только это желание становится привычным, оно разрушает ваше настроение. Следите за моментом, когда несчастливое состояние делает вас антисоциальными, заставляйте себя выходить из дома и общаться. И вы сразу заметите разницу. Привычка относиться к себе как к жертве. Несчастливые люди склонны исходить из того, что жизнь по определению трудная и неконтролируемая. Проблема этой философии в том, что она усиливает чувство беспомощности, а люди, которые ощущают бессилие, вряд ли станут предпринимать меры, чтобы улучшить ситуацию. Безусловно, каждый человек время от времени чувствует упадок сил, но важно не пропустить момент, когда это начинает влиять на ваше отношение к жизни. Проблемы приключаются не только с вами, и вы сможете контролировать собственное будущее, если будете готовы действовать. Пессимизм. Ничто так не подпитывает несчастье, как пессимизм. Проблема пессимистического отношения в том, что оно превращается в сбывающееся пророчество: если вы ожидаете чего-то плохого, то с высокой вероятностью это произойдет. От пессимистичных мыслей трудно избавиться до тех пор, пока вы не поймете, насколько они нелогичны. Заставляйте себя смотреть на факты и тогда поймете, что дела обстоят не так плохо, как кажется. Привычка жаловаться. Жалобы – это поведение, которое самое себя подпитывает. Если вы постоянно говорите, а, значит, и думаете о том, как все плохо, то, таким образом, лишь убеждаетесь в собственных негативных предположениях. Говорить о том, что вас беспокоит, полезно. Однако есть тонкая грань, отделяющая терапевтический эффект от подпитки несчастья. К тому же жалобы не только делают несчастными вас, но также отталкивает от вас людей. Привычка раздувать проблему. Плохие вещи случаются со всеми. Разница лишь в том, что счастливые люди видят в них то, чем они есть на самом деле, – временные препятствия. А несчастливые люди видят в таких происшествиях дополнительное свидетельство того, что жизнь к ним несправедлива. Счастливый человек расстроится, если по пути на работу попадет в мелкое ДТП, но посмотрит на ситуацию так: “Ну и ну, по крайней мере, не произошло ничего серьезного”. А вот для несчастливого человека происшествие станет доказательством того, что день, неделя, месяц, а то и целая жизнь обречены. Привычка откладывать проблемы в долгий ящик. Счастливые люди несут ответственность за свои поступки. Когда они ошибаются, то понимают это. А вот несчастливых людей проблемы и ошибки пугают, поэтому они пытаются их скрыть. Но если игнорировать проблемы, то они лишь растут. Чем дольше вы не решаете проблемы, тем сильней ощущение, что сделать уже ничего нельзя. И вы вновь чувствуете себя жертвой. Нежелание развиваться. Поскольку несчастные люди пессимистичны, а также полагают, будто не контролируют собственную жизнь, то они склонны сидеть, сложа руки, и ждать, пока с ними что-то произойдет. Вместо того, чтобы ставить цели, учиться, совершенствоваться, они лишь задаются вопросом, почему ничего не меняется. Привычка гнаться за кем-то. Ревность и зависть несовместимы со счастьем. Поэтому, если вы постоянно сравниваете себя с другими, то пора остановиться. В одном исследовании большинство участников признались, что чувствовали бы себя нормально, зарабатывая меньше денег, но лишь в том случае, если бы доход окружающих также был невысоким. Остерегайтесь такого мышления, ведь оно не сделает вас счастливыми.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал сизданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

