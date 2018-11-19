10 причин, почему вам не дадут визу США

Долгое время работал с международными программами и теперь могу сформулировать основные причины, по которым вы можете получить отказ в американской визе

1. Чистый паспорт

Вы сидели в вашей стране, получили новый загранпаспорт и решили куда-то поехать. По неведомым визовому офицеру причинам, вы выбрали Америку как первую страну для поездки. Как правило, это вызывает очень много вопросов, потому что Америка – не самая близкая страна, не самая простая и не самая дешёвая. Я рекомендую, если паспорт абсолютно чистый, все-таки сначала поехать в страны Европы. Конечно, Турция или Египет не считаются. Но чем больше у вас визовых стран, тем легче вам будет подаваться на визу. Есть также визы Британии или Японии, которые очень сложные. Я не знаю точно, смотрят ли на японские визы, но британские или шенгенские визы всегда позитивно отражались на подаче первой американской визы B1 или B2.

2. Отсутствие обязательств

К примеру, молодым девушкам или парням по 23-25 лет, у них нет детей или семьи, записанной на них недвижимости – ничего, что бы их держало в стране для визового офицера нет. Эта причина отказа фигурирует очень часто, особенно среди незамужних девушек. Рекомендую перед подачей подумать о перечне документов, какие активы у вас есть – этот вопрос у вас все равно всплывет во время интервью.

Отказ от визового офицера был сформулирован так: "Вы ещё поработайте"

3. Студенческие визы

При подаче на студенческую визу важно понимать, что ваша картина поступления в университет или на языковые курсы должна быть ясной, четкой и понятной. К примеру, если вы никогда не учились на технической специальности, у вас было совершенно другое образование, а вы выбираете самый дешевый университет и это не связано никаким образом с предыдущем опытом – это может вызвать очень много вопросов. Так бывает, когда легенда, которую предлагает студент визовому офицеру, совершенно не вяжется с тем, что он учил до этого, почему он едет на эту специальность. Как правило, это вызывает подозрение, что это просто повод получить визу и потом остаться нелегально.

4. Ложь

Следующей причиной является неправда, несоответствие информации анкеты данным, которыми обладает офицер. Визовые офицеры действительно имеют доступ к различным базам, и не нужно думать, что они не знают, что происходит у вас в стране или как проверить работали ли вы. У меня был случай, когда я получал свою вторую пятилетнюю визу. Во время собеседования меня сразу же спросили, когда я устроился в такую-то компанию – а это было достаточно давно. Откуда у него эта информация? Я не подавал резюме, соответственно, есть записи в реестрах или базах данных, откуда они берут эту информацию. Здесь важно, чтобы информация, которую вы подаете, была правдивой. Я крайне не рекомендую врать, потому что визовые офицеры не дураки, многие обладают хорошим опытом – и правда быстро всплывает. Как только по минимальным критериям они чувствуют, что вы врете – вы получаете отказ.

5. Прошлые нарушения визового режима

Например, вы въезжали в Америку, и у вас было просрочено время пребывания или нарушение типа визы. То есть, она у вас была нерабочая, а вы решили по ней поработать, и эта информация потом была получена. С вероятностью 99% вы получите отказ – если вы нарушили однажды, то вы нарушите снова. Это очень веская причина. По этой причине многие, кто уезжают по не миграционной визе и остаются нелегально, прекрасно понимают: если они хотя бы один раз выедут или их словят, то второй раз они уже не приедут. Как правило, въезд запрещён на 10 лет.

6. Небольшой опыт работы

Я видел несколько случаев, когда люди устраивались на работу в нашей компании, и это была одна из первых их работ. Потом человек подавался на американскую визу и получал отказ. Почему? Срок был порядка 5-6 месяцев, нужно было ехать в какую-то рабочую поездку, а до этого работы не было – только университет. Отказ от визового офицера был сформулирован таким образом: «Вы ещё поработайте, а после этого мы с вами будем рады пообщаться». Так что старайтесь к моменту подачи на визу иметь за плечами тот или иной опыт, который бы показывал, что вы специалист и вам уже есть что терять на этой работе.

7. Доступ к государственной информации

Если человек является представителем тех или иных спецслужб или правоохранительных органов, тем более с доступом к государственной тайне, это тоже может стать причиной для отказа. В одном случае мой знакомый, который подавался на визу, был бизнесменом. Но некоторую информацию он скрыл от нас, когда подавался на визу. И когда он подошел к консулу, тот сразу же ему протянул паспорт, попрощался и сказал, что даже разговаривать с ним не будет. Начали выяснять, в чем же была причина. До этого, лет 7-8 назад, он работал в правоохранительных органах в чине майора или капитана, у него был доступ к гостайне. Отказ был быстрый, видимо, как из-за нераскрытой информации, которую легко было проверить, так и из-за допущения к гостайне. Так что, военные и полицейские, продумывайте, что вы пишите и проверяйте, можете ли вы вообще получить документы на въезд.

8. Короткие конференции

Если вы едите на очень короткие и недорогие конференции или выставки. Как правило, люди выбирают их, потому что они очень дешевые, потом получают визу и ездят по ней или остаются нелегально. Я лично видел случай, когда к окошку визового офицера подошёл человек, ему задали вопросы о том, куда он едет. Он ответил – на ІТ конференцию. Офицер спросил: «Вы программист?» – «Да» – «Скажите, пожалуйста, как на java script будет звучать синтаксис массива данных?» Человек сразу же выпал в осадок. Я не знаю, поставили ему разрешение или нет, но было видно, что ушел он грустный. Видимо, консул его на чем-то подловил. Если вы едете на профильные конференции, то вы должны четко показать, зачем и почему вы туда едете, что вы действительно являетесь работником этой индустрии.

9. Несоответствие мотивов

Одна из последних причин отказа – когда человек путает или заведомо неправильно выбирает формат визы. К примеру, виза В1/В2 не позволяет человеку официально работать. А во время интервью с консулом звучит фраза: «Может быть поучусь, может быть поработаю». Сразу же идет несоответствие типу визы, на который вы подаетесь. Либо, когда человек говорит, что у него там родственники и он собирается у них пожить – сразу же звучат иммиграционные мотивы, а это совершенно другая категория. Вы не получите визу В1/В2 если вы планируете там пожить более шести месяцев.

10. Экстренные примеры

Их трудно вместить в девять предыдущих причин отказов. Например, когда в стране закрываются консульства по разным причинам. Соответственно, нужно смотреть на политический фон, в какие периоды времени вы подаетесь. Учитывайте, что могут быть праздники, санкции – и вы получите отказ, потому что не было сотрудника, консула. Это будет тоже отказ, о котором потом стоит помнить.

Текст публикуется с разрешения автора

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