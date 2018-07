10 поступков, которые мешают вам понравиться окружающим. Блог Тревиса Бредберри

Очень многие поддаются заблуждению о том, что быть располагающим к себе человеком – это естественный навык

Будто это навыки, которым нельзя обучиться и которыми обладают лишь отдельные счастливчики – они хорошо выглядят, невероятно общительны и талантливы. Поддаться этому заблуждению легко. В действительности, вы можете контролировать способность быть приятным человеком – это вопрос эмоционального интеллекта.

В исследовании, проведенном Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, испытуемые оценивали более 500 описаний людей, исходя из представлений о важности тех или иных черт для способности нравиться людям. Самые рейтинговые характеристики не имели ничего общего с общительностью и привлекательностью (врожденными качествами). Наиболее популярными качествами были искренность, открытость и способность понять другого человека.

Эти и другие прилагательные описывают людей искусных в социальных аспектах эмоционального интеллекта. Исследования компании TalentSmart, основанные на данных о миллионе человек, показывают, что обладающие этими навыками люди считаются располагающими к себе и превосходят других.

Такое умение критически важно для успеха в работе, ведь может абсолютно изменить ваши показатели. Исследование Университета штата Массачусетс обнаружило, что менеджеры были готовы принять аргумент аудитора без каких-либо дополнительных доказательств в случае, если он или она сумели к себе расположить.

В целом способность располагать к себе – это умение избегать того поведения, которое уменьшает привлекательность, и делать то, что, наоборот, позволят быть приятным для других. Чтобы помочь вам с этим, я исследовал некоторые виды поведения, которые отталкивают. Убедитесь в том, что случайно не натворите ничего из этого.

1.Хвастовство связями. Замечательно, если вы знакомы с важными и интересными людьми, но использовать их имена в разговоре лишь для того, чтобы похвастаться, – глупо и претенциозно. Вместо того, чтобы вызвать к вам интерес, такое поведение заставляет людей считать вас неуверенными и слишком обеспокоенными тем, чтобы понравиться. Это также снижает в цене то, что вы способны предложить. Если вы связываете все, что знаете, с тем, кого знаете, разговор блекнет.

Люди не любят тех, кто отчаянно жаждет внимания. Все, что необходимо для завоевания симпатий окружающих, это быть дружелюбным и тактичным. Когда вы говорите приветливо, уверенно и лаконично, люди гораздо более внимательны и лучше поддаются убеждению, чем когда стараетесь показать, как вы важны. Правильное отношение захватывает куда больше, чем то, кого вы знаете.

2.Эмоциональное насилие. Моя компания делает оценку сотрудников их коллегами, и мы довольно часто сталкиваемся со случаями, когда люди бросаются вещами, кричат, доводят других до слез, а также совершают другое эмоциональное насилие. Подобное поведение свидетельствует о низком уровне эмоционального интеллекта. Как только вы продемонстрируете подобную нестабильность, люди усомнятся в том, заслуживаете ли доверия.

Срываясь на всех, независимо от того, насколько они это заслужили, вы привлекаете к вам негативное внимание. Вас нарекут неуравновешенным, недоступным и пугающим. Когда вы способны контролировать эмоции при человеке, который вас обижает, то в конечном итоге плохо будет выглядеть он, а не вы.

3.Скромное бахвальство. Каждый из нас знаком с людьми, которые любят похвастаться, прикрываясь маской самоуничижения. Например, девушка, подшучивающая над собой, будто она ботаник, но в действительности стремящаяся обратить внимание на свой ум. Или парень, который иронизирует над собственной диетой, а на самом деле хочет дать понять, насколько он здоров и подтянут. Хотя многие думают, что самоуничижение скрывает хвастовство, каждый понимает, что происходит на самом деле. Такое поведение отталкивает, ведь это не просто хвастовство, но также попытка обмануть.

4.Заглядывание в телефон. Ничто не отталкивает так сильно, как текстовое сообщение, прочтенное посреди разговора, или даже быстрый взгляд на телефон. Если вы с кем-то разговариваете, сосредоточьте всю свою энергию на беседе. Сделав это, обнаружите, что разговоры стали намного эффективней и приятней.

5.Ограниченность. Если хотите располагать к себе, не стоит иметь предубеждений. Никому не хочется общаться с человеком, уже сформировавшим свое мнение и не желающим слушать. Открытость – важнейшее качество для работы, ведь дает доступ к новым идеям и помощи. Чтобы избавиться от предвзятости и осуждения, постарайтесь смотреть на мир глазами других. Это не значит, что вы должны верить в то, во что верят другие, или потворствовать их поведению. Это лишь значит не осуждать людей и по-настоящему понять, что ими движет.

6.Не задавать достаточного количества вопросов. Главнейшая ошибка, которую люди совершают во время разговоров, заключается вот в чем. Они настолько сосредоточенны на том, что хотят дальше сказать, или том, как сказанное человеком отразится на них, что не слышат сказанного по-настоящему. Слова кажутся четкими и понятными, но их значение теряется. Простой способ этого избежать – задавать вопросы. Людям нравится знать, что вы слушаете. И нечто настолько простое, как уточняющие вопросы, показывает, что вы не только слушаете, но и что сказанное вам не безразлично. Вы удивитесь тому, сколько уважения заслужите, лишь задавая вопросы.

7.Чрезмерная серьезность. Увлеченные люди притягивают. Однако при этом увлеченные люди часто выглядят слишком серьезными или незаинтересованными, ведь абсолютно поглощены своей работой. Располагающие к себе люди балансируют собственную страсть к работе с умением развлечься. На работе они серьезны, но дружелюбны. Они справляются с задачами, ведь социально эффективны в короткие промежутки времени и капитализируют ценные социальные моменты. Они фокусируются на осмысленных контактах с сотрудниками, помнят, что им говорили вчера или на прошлой неделе, ведь это показывает, что люди для них так же важны, как их работа.

8.Сплетни. Люди выставляют себя в худшем свете, когда сплетничают. Обсуждение чужих проступков и несчастий может ранить чувства человека, если сплетня до него дойдет. При этом сплетни в любом случае делают вас злобным в глазах других людей.

9.Выплескивание слишком большого количества информации. Знакомство с людьми предполагает здоровый обмен, но если вы слишком быстро выдаете о себе слишком много информации, то это неправильно. Будьте осторожны и избегайте рассказов о личных проблемах и признаний. Располагающие к себе люди позволяют другим привести себя к тому моменту, когда будет уместным поделиться чем-то личным. Если вы довольно рано рассказываете слишком многое, то выглядите самовлюбленным и нечувствительным.

10.Слишком подробный рассказ о себе в соцсетях. Исследования показывают, что люди, которые слишком многим делятся в социальных сетях, делают так из жажды признания. Но Pew Research Center также обнаружил, что подобная тактика работает против людей и вызывает к ним антипатию. Поделиться в соцсетях бывает важно, но делать это нужно вдумчиво. Если вы будете давать всем знать, что ели на завтрак, обед и ужин, а также как часто выгуливали собаку, то очень навредите своей привлекательности в глазах окружающих.

Осознавая то, как ваши действия воспринимаются другими, вы прокладываете себе путь к большей привлекательности в глазах окружающих.

