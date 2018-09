10 непростых уроков, которые приведут к успеху, – автор книги об эмоциональном интеллекте Тревис Бредберри

Успешных людей отличает от остальных то, как они реагируют на провалы

Сталкиваясь с преградами, вы должны решить, разрешите ли стать им оправданием неудачи или превратите в историю успеха.

Американский экономист Роберт Аллен как-то сказал: “Провалов не существует. Есть только обратная связь”.

При правильном подходе неудачи многому учат. Провал нарушает рутину, дает возможность изучить новые решения.

Психолог Альберт Бандура провел исследование, которое показало ту роль, которую отношение играет при столкновении с неудачей. Две группы людей попросили выполнить одинаковое управленческое задание. Первой группе сказали, что цель эксперимента – оценить управленческие способности. Другой– что навыки, необходимые для выполнения задания, можно улучшить, поэтому задание выполняется только для того, что попрактиковаться. При этом исследователи сделали задание настолько сложным, что все участники были обречены на провал. Так и произошло. Участники первой группы, которые чувствовали себя неудачниками, ведь их навыков оказалось недостаточно, во второй раз выполнили задание не намного лучше. Участники второй группы воспринимали неудачи как возможность, поэтому в следующий раз улучшили результаты. Вторая группа даже оценивала себя более уверенно, чем первая.

Мы также можем воспринимать неудачи как отражение своих способностей или как возможность для роста. В следующий раз, когда поймаете себя на жалости к себе же из-за провала, сосредоточьтесь на том, что можете контролировать – своем отношении.

Лучшие уроки в жизни часто трудней всего принять. Они делают вызов вашей гибкости и готовности учиться. Если мы вовремя не пройдем эти уроки, то в следующий раз они становятся еще более суровыми.

Первый шаг – самый сложный.

Когда хотите достичь чего-то важного, первый шаг неизбежно будет пугающим. Когда решаемся сделать первый шаг, тревога и страх отступают во имя действия. Те, кто ныряет головой вперед, не сильней всех нас, они просто знают, какие результаты это приносит. Они знают, что боль начала неизбежна, что прокрастинация лишь продлевает страдания.

Для хорошего нужно время.

Успех, кроме прочего, требует времени и усилий. Есть предположение, что овладеть каким-либо умением можно за 10 тыс. часов работы. Многие успешные люди с этим согласились бы. Вспомните о Генри Форде – его первые два автомобильные бизнеса провалились, прежде чем он основал Ford в 45. Когда вы приходите к успеху, то понимаете, что путь к нему был лучшей частью.

Быть занятым не значит быть продуктивным.

Оглянитесь вокруг. Кажется, что все заняты, бегут со встречи на встречу, отправляют письма. Но многие ли действительно успешны? Успех приходит не из движения и активности, но от сосредоточенности – эффективного и продуктивного времяпровождения. У каждого в распоряжении одно и то же количество часов в сутках, используйте их мудро. Убедитесь, что ваши усилия прикладываются к задачам, приносящим результаты.

Вы всегда будете обладать меньшим контролем, чем хотели бы.

Всегда будет слишком много обстоятельств. Однако вы можете контролировать реакцию на то, что вам неподвластно. Именно реакция превращает ошибку в опыт. Вы можете проиграть битву, но с правильным отношением выиграете войну.

Вы хороши настолько, насколько хороши люди вокруг вас.

Старайтесь окружать себя людьми, которые вас вдохновляют, которые делают вас лучше. Наверно, вы так и делаете. А что касается людей, которые тянут вас вниз? Почему вы позволяете им быть частью вашей жизни? Все, кто заставляют вас чувствовать себя никчемными, убивают вдохновении, тратят ваше время. Жизнь слишком коротка, чтобы связываться с такими людьми. Избавьтесь от них.

Ваши главные проблемы – в голове.

Самое ужасное – это позволить себе умереть внутри

Почти все наши проблемы связаны с тем, что мы путешествуем во времени. Мы отправляемся в прошлое и сожалеем о сделанном, отправляемся в будущее и тревожимся о событиях, которые еще не произошли. Слишком просто провалиться в прошлое или перепрыгнуть в будущее. Но когда вы делаете это, то теряете из виду то, что можете контролировать, – настоящее.

Ваша самооценка должна исходить изнутри.

Когда вы довольны сделанным, не позволяйте мнениям или достижениям других отобрать у вас это чувство. Независимо от того, что люди думают о вас прямо сейчас, можно быть уверенным лишь в одном – вы никогда не будете так хороши или так плохи, как о вас говорят.

Не все будут вас поддерживать.

Точнее, большинство не будет этого делать. Будут те, кто наполнят вас негативом, пассивной агрессией, злостью, завистью. Но все это не имеет значения. Мы не можем получить поддержку от каждого. И точно не можем тратить время и энергию, пытаясь заставить людей нас поддержать. Отпуская мнения людей, не имеющих значения, вы освобождаете время и энергию на тех людей и те вещи, которые значимы.

Идеала не существует.

Не ставьте идеал своей целью. По природе своей, люди склонны ошибаться. Если идеал – ваша цель, вы всегда будете жить с гнетущим ощущением провала. А это будет заставлять вас сдаться и сократить усилия. В итоге, вы потратите время на оплакивание неудач, вместо того чтобы двигаться вперед и радоваться достигнутому, а также тому, чего достигнете в будущем.

Страх – главный источник сожалений.

Не бойтесь рисковать. Я часто слышу, как люди говорят: “Что худшее может произойти? Это тебя убьет?” Но смерть – не худшее, что может произойти. Самое ужасное – это позволить себе умереть внутри, будучи живым снаружи.

Подытожим.

Успешные люди никогда не прекращают учиться. Они учатся на ошибках и победах. И всегда меняют себя к лучшему.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал сизданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

