10 классических фильмов, которые взывают о римейках. Блог Алексея Бондарева

Римейки - это не всегда плохо. А иногда - это даже хорошо. Я вот, к примеру, мечтаю о некоторых римейках.

Знаю, это звучит странно. Классика на то и классика, чтобы ее не трогали своими неумелыми лапами новомодные режиссеры. Но все же есть немало фильмов, которые устарели с точки зрения видеоряда и вряд ли будут восприняты современной публикой. Жаль, что теряются месседжи, которые несут такие фильмы.

История кино знает немало римейков, которые сами стали классикой. Например, я недавно пересматривал Лицо со шрамом с Элом Пачино. Шедевр! А это римейк фильма 1930-х годов.

В общем, вот мой список старых фильмов, которые могли бы быть пересняты сегодня.

Шоу Трумена

Я очень люблю фильмы австралийца Питера Уира. Но Шоу Трумена – одна из самых слабых его работ. В первую очередь из-за мискастинга. Рядом с действительно потрясающим актером Эдом Харрисом бездарно корчится Джим Кэри.

Из-за этого очень мощная задумка несколько размазывается. На мой взгляд фильм мог бы быть намного серьезнее, если бы главная роль была сыграна сильным драматическим актером. Например, вполне представляю в этой роли Кристиана Бэйла.

Я – легенда

Я не фанат Уилла Смита (хотя у него есть достойные фильмы). Уже хотя бы потому, что в большинстве его картин все выстроено вокруг него самого, а все остальное уходит на второй план.

Я обожаю роман Ричарда Матисона Я – легенда. В нем содержится очень важная идея о том, что норма – понятие большинства. И в мире, где преобладают зомби, обычный человек становится монстром.

Фильм с Уиллом Смитом не оставляет от этой идеи почти ничего. Поэтому я был бы рад новой достойной экранизации. Кстати, есть два фильма 1960-1970-х, которые тоже вдохновлялись книгой Мэтисона. Они получше фильма со Смитом, но все равно безнадежно устарели.

1984

Гениальный роман Джорджа Оруэлла заслуживает хорошей экранизации. Но, к сожалению, единственная экранизация, которая существует (снятая, к слову, в 1984 году) не заслуживает похвал. Даже несмотря на то, что в фильме задействованы потрясающие актеры Джон Херт и Ричард Бертон (это его последняя роль в кино).

Сам фильм поставлен скучновато, без творческого подхода. Мне кажется, тут нужен режиссер уровня Кристофера Нолана. Или, на худой конец, Томаса Алфредсона (какой замечательный у него вышел Шпион, выйди вон).

Роль О’Брайана, которую играл Бертон, могла бы достаться, например, Гэри Олдмену.

Гарри Поттер

Книги о Поттере намного атмосфернее и интереснее, чем фильмы. Во многом из-за того, что многие детали в фильмы не попали.

Гарри Поттер просто взывает о масштабном сериале вроде Игры Престолов. Чтобы один сезон соответствовал одной книге и состоял бы из хотя бы пяти серий по часу каждая.

Вот это было бы зрелище.

Убить пересмешника

Классический фильм по классической книге. Снято неплохо и Грегори Пек, безусловно, велик в этой роли. Но это как раз тот случай, когда старый неспешный черно-белый фильм явно “мимо” нынешней молодой аудитории.

Поэтому фильм стоило бы переснять, обернуть в более современную оболочку, донеся его ценное содержание новым зрителям.

Челюсти

Классический ужастик Стивена Спилберга выглядит довольно внушительно и по современным меркам. Но все же, сегодняшний уровень спецэффектов позволил бы гигантской акуле атаковать лодку с еще большим пафосом.

Главное, чтобы актеров взяли помощнее, все таки тягаться придется с такими зубрами как Рой Шайдер и Ричард Дрейфусс.

Александр

Фильм Оливера Стоуна 2004 года стал для меня разочарованием. Во-первых, Колин Фаррел не тянет на роль великого завоевателя. Во-вторых, Анджелина Джоли в роли его матери смотрелась как пародия (она всего на год старше Фарелла).

Да и вообще, Стоун похоже просто игрался в блокбастер, а не пытался снять серьезный фильм о человеке, который вершил судьбы народов.

История Александра Македонского заслуживает большего.