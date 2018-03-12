Во-первых, это красиво. Пять увлажняющих иллюминаторов для красивой кожи

Иллюминаторы стали неотъемлемой частью жизни современной женщины, которая благодаря новым разработкам косметологов, теперь знает, как совместить уход за кожей с красивым макияжем.

Специальные легкие увлажняющие флюиды с мелким шиммером являются must-have средством для создания эффекта «свечения изнутри». Благодаря таким средствам появляется возможность ухаживать за кожей и одновременно хорошо выглядеть, создавая естественный бьюти-look, который подойдет на все случаи жизни – от похода в офис до появления на главной вечеринке года.

НВ Style собрал пятерку максимально комфортных для нашей кожи и полезных для нашей жизни иллюминаторов, которыми стоит обзавестись этой весной. Enjoy!

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Laura Mercier Tinted Illuminating Moisturizer

Средняя стоимость: $45

Лаура Мерсье отмечает, что создала этот продукт в стремлении придать коже здоровый, свежий вид «без макияжа» с легким оттенком, выравнивающим и улучшающим, но не скрывающим кожу. Laura Mercier Tinted Illuminating Moisturizer это средство для макияжа+уход, которое увлажняет кожу и придает ей легкий оттенок со здоровым свечением.

Nars Tinted Moisturizer

Средняя стоимость: $45

Nars Tinted Moisturizer обеспечивает полупрозрачное покрытие, а также благодаря натуральным растительным ингредиентам в составе увлажняет и питает кожу. Отзывы в сети свидетельствуют о том, что средство отлично выполняет свои функции. Впрочем, есть и некоторые недостатки, о которых говорят в ревью. Средство с осторожностью следует применять обладательницам кожи, склонной к акне – для них оно может быть «тяжелым».

GlamGlow Glowstarter Mega Illuminating Moisturizer

Средняя стоимость: $49

Создатели этого иллюминатора обещают обеспечить «суперсоблазнительное сияние кожи». Увлажняющий лосьон насыщает кожу гиалуроновой кислотой, витаминами и антиоксидантами, а мерцающие перламутровые частицы придают ей ровный безупречный тон и сияние. Лосьон глубоко увлажняет кожу, создавая эффект стробинга и подчеркивая макияж или красоту чистой кожи благодаря универсальному естественному оттенку.

Clinique Turnaround™ Daytime Revitalizing Moisturizer в оттенке Golden Glow

Средняя стоимость: $38

Еще один любимчик бьютиголиков – освежающий обезжиренный увлажняющий крем, который наполняет кожу «чистым светом». В Clinique утверждают, что оптические частицы, входящие в состав этого крема натурального оттенка, визуально улучшают внешний вид кожи, моментально освежая тон, скрывая желтизну и тусклость, сглаживая следы усталости.

La Prairie White Caviar Illuminating Moisturizing Cream

Средняя стоимость: $450

Легендарный бренд La Prairie создал увлажняющий иллюминатор для тех, кто борется с возрастными изменениями и хочет выглядеть безупречно в повседневной жизни. Благодаря входящим в состав перламутровой пудре и антиэйдж ингредиентам, средство не только выравнивает тон кожи и придает ей сияние, но и интенсивно увлажняет ее и повышает упругость.

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