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Сладких праздников. Dolce & Gabbana представили новогоднюю коллекцию макияжа

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Рождественская коллекция Dolce & Gabbana Sweet Holidays 
Dolce & Gabbana

Рождественская коллекция Dolce & Gabbana Sweet Holidays 

В рождественской коллекции макияжа Dolce & Gabbana Sweet Holidays акцент сделан на традиционные праздничные цвета — золотой, красный и бронзовый, а упаковки средств украшены восточным узором.

Глаза

Для праздничного макияжа глаз в коллекции предусмотрены кремовые тени Perfect Mono трех оттенков: золотые, темно-серые и светло-коричневые. Чтобы сделать взгляд более выразительным, подчеркните глаза подводкой Glam Liner. В коллекции представлен базовый черный оттенок, а также два праздничных – золотой и бронзовый.

 

Губы

Кремовая помада Classic Cream представлена в коллекции в классическом красном оттенке, а также в необычных медном и золотом – последние два можно наносить не только самостоятельно, но и поверх любого другого оттенка, чтобы придать губам праздничное сияние. Помады из рождественской коллекции помещены в элегантные золотые футляры с дамасским узором.

 

Ногти

Главный цвет лака для ногтей в Новогоднюю ночь, должен быть красным. Если вы предпочитаете необычный маникюр, в коллекции представлены золотистые наклейки для ногтей Baroque Gold в виде дамасского узора.

 

Рекламный ролик Dolce & Gabbana Sweet Holidays Makeup Collection:

 

Больше фото в галерее:

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