Ветивер и пачули. Идеальные ароматы октября, с которыми хорошо даже в дождь

Ищете свой идеальный осенний аромат, в который можно укутаться, как в теплое кашемировое пальто и гулять улицами города? НВ STYLE выбрал новые парфюмы, с которыми можно наслаждаться даже дождливыми и ненастными днями.

Penhaligon’s Hidden London

Новая коллекция ароматов Penhaligon’s Hidden London. Три композиции посвящены столице Великобритании. Marylebone Wood своим чувственным, авангардным древесным звучанием сандалового дерева, ветивера и пачулей напоминает о парках и георгианской архитектуре квартала Мэрилебон. Belgravia Chypre основан на нотах малины, розового перца и пачулей и, как подсказывает название, отправляет нас к роскошным особнякам Итон-сквера и Белгрейв-сквера, по соседству с Букингемским дворцом. Третий – Kensington Amber – ароматом корицы, бобов тонка и ванили напомнит о прогулках по Кенсингтонским осенним садам.

The Only One, Dolce & Gabbana

Цветочный аромат парфюма начинается нотами фиалки в окружении бергамота. Спустя мгновение нас окутывает теплый аромат кофе в ансамбле с ирисом. Завершают композицию аккорды ванили и пачули. Лицом аромата, провозглашающего индивидуальность и женственность, стала актриса Эмилия Кларк.

L'Interdit, Givenchy

Первая версия аромата 1957-го года была создана парфюмером Франсисом Фаброном по заказу самого Юбера де Живанши. Он пах ирисом, фиалками и альдегидами, предназначался музе и подруге кутюрье - актрисе Одри Хепберн. Композиция нового L’Interdit разработана парфюмерами Домиником Ропионом, Энн Флипо и Фанни Бэл, построена на нотах белых цветов апельсинового дерева, жасмина и туберозы в контрасте с аккордом ветивера и пачули. Флакон обтекаемых форм сохранил знаковые элементы дизайна: логотип марки и шелковую ленту. На красном внутреннем фоне упаковки воспроизведен автограф основателя модного дома модельера Юбера де Живанши.

Collection L'Artisan Parfumeur

С момента своего создания дом L'Artisan Parfumeur всегда был вдохновлен природой и трансформировал ее, давая волю воображению парфюмеров. Этой осенью коллекция L'Artisan Parfumeur пополнилась сразу двумя новыми одеколонами, созданными французскими парфюмерами Энн Флипо и Эвелин Буланже, которые посвящены Франции. Освежающий Champ de Fleurs полон нот белых цветов, а Champ de Baies — лесных ягод.

Be Exceptional Gold, S.T. Dupont

«Вдохновением для этого аромата стала чувственная элегантность. В процессе создания, я взял традиционные сочетания парфюмерии, свежие фужерные ноты, теплые древесные и пряные. Моя идея заключалась в том, чтобы выразить контраст между горячим и холодным». Рассказывает парфюмер Карин Боин. Аромат подходит для мужчин и женщин.

Fever, Jimmy Choo

Jimmy Choo Fever - идеальный партнер для вечерних прогулок. Чтобы создать этот аромат, парфюмер из Парижа Натали Лорсон и Онорин Блан из Нью-Йорка, исследовали новые грани миндаля и сливового нектара. Их целью было создать идеальный парфюм для соблазнительной женщины: «Мы отошли от традиционных нот для гурманов. Миндально-цветочное сочетание менее регрессивное и более контрастное, колеблется между насыщенной гранью бобов тонка и чувственной, цветочной, пудровой текстурой гелиотропа. Подчеркнутое нектаром сливы, окутанное теплыми и пышными нотами бензоина и сандалового дерева», - объяснили парфюмеры.

