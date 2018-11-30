Покрыты инеем. Дом Guerlain переиздал свои легендарные ароматы к рождественским праздникам

Знаковые ароматы Guerlain помещены в "пчелиные" флаконы из матового стекла, они словно покрыты инеем. Этому волшебству просто предначертано стать идеальным подарком к Новому году.

Коллекция включает в себя ароматы: Samsara, Champs-Élysées, Idylle, L’Instant de Guerlain, L'Instant Magic, Insolence, которые выпущены в двух форматах: парфюмов и туалетной воды.

Аромат Samsara, 1989 год

Он стал первой в истории парфюмерии древесной композицией для женщин. Этот аромат Жан-Поль Герлен создал для женщины всей своей жизни. Много раз Герлен отправлялся в Индию, чтобы привезти оттуда лучшее сандаловое дерево и жасмин. Это чувственная вариация на тему обольщения. Он предназначен для женщины, познавшей гармонию и равновесие в своей жизни.

Champs-Élysées, 1996 год

Это настоящее волнующее дыхание жизни и обещание вечной любви. В основу создания аромата легли Елисейские Поля - авеню, ставшая символом престижа и влиятельности находящегося в постоянном движении города.

L’Instant de Guerlain, 2003 год

Новая версию восточного семейства ароматов – "хрустальный амбровый". В основе этого аромата – более современная, солнечная и яркая версия Guerlinade. Растворенные в ней ноты белого мускуса, мягкие, словно кашемир или шелк, создают ощущение подлинной женственности.

L'Instant Magic, 2008 год

Переносит в мир грез, где реальный мир преображается до неузнаваемости. Легко узнаваемый аромат запечатлевает мгновение, когда мечта становится явью. L’Instant Magic – это легкий, мягкий аромат, нежная дымка, опускающаяся на ложе из древесины и мускуса.

Insolence, 2008

В цветочно-фруктовом аккорде ягодные ноты переплетаются с женственными нотами фиалки и флердоранжа, а роскошная нега ириса придает композиции жаркую чувственность. Удивительный, дерзкий, непредсказуемый. Аромат для сияющей женственности – поразительной и свободной.

Idylle, 2009 год

Нежный и воздушный аромат для идеальной женщины. Он, как незабываемый роман, порыв страсти, любовное исступление. Тысячи подробностей, слов и поцелуев. Страсть и накал эмоций. Созданный парфюмером Дома Guerlain Тьерри Вассером – это грезы любви от Guerlain.

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