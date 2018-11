Перец, кожа, алкоголь. Семь ароматов идеального ноября

В преддверии зимы хочется продлить теплые дни, наслаждаться запахом падающей листвы, растворяющимся в прозрачном воздухе, носить согревающие ароматы. В последний месяц осени мы предпочитаем парфюмы с нотами алкоголя, кожи и мускуса.

Le Participe Passe, Serge Lutens

Как и все ароматы Serge Lutens, Le Participe Passe – подходит для мужчин и женщин. Тут все в балансе и гармонии: свежесть бергамота и артемизии перерастает в сладость фруктового коктейля с ярким перцовым оттенком, усиливаясь звуками нежной карамели, пачули, пряностью тмина и уникальными египетскими смолами. Эта согревающая парфюмерная вода – просто идеальный вариант для прохлалных дней.

Gucci Bloom Nettare di Fiori

Аромат пленит звучанием ярких цветущих цветов, источающих самый сильный аромат и соблазн. Женственные ноты цветков розы и османтуса усилены в оригинальной ольфакторной композиции, включающей аккорд жасмина, квисквалиса индийского и туберозы в сердце аромата. Откровенно цветочный, аромат передает еще более чувственную женственность в древесном, теплом сочетании имбиря и розы в верхних нотах, и мягком, чарующем финальном звучании базовых нот пачули, мускуса и османтуса.

Terre d'Hermès Eau Intense Vetiver

Первый мужской аромат Terre d'Hermès был создан парфюмером Жаном-Клодом Эллена 12 лет назад. Все эти годы любовь к мужественному и притягательному запаху росла все сильнее, и в этом году Hermès решил удивить поклонников обновленной, более интенсивной, версией аромата. Ключевой компонент композиции – ветивер, ему аккомпонируют сычуаньский перец и бергамот. Именно таким почувствовала мужчину создательница аромата, парфюмер Hermès Кристин Нажель.

Chinese Tabacco, 19-69

Древесный, пряный 19-69 Chinese Tobacco создан в честь двух легендарных фильмов – Индокитай (Indochine) и Апокалипсис сегодня (Apocalypse Now). Здесь Восток встречается с Западом. Старое и новое. Важнейшее влияние на этот аромат оказала сцена из фильма Апокалипсис сегодня, где Мартин Шин и Аврора Клеман курят опиум. Композиция построена вокруг дымных, бальзамических нот смол, острых аккордов специй и утонченных цитрусовых нюансов.

The Only One, Dolce&Gabbana

The Only One – удивительне сочетание фиалки и кофе. Это захватывающая игра противоположностей, именно из такого неожиданного слияния аромат черпает свою привлекательность. Раскрывается парфюм фиалкой в сочетании с нежным прикосновением бергамота, создавая живой, удивительный и сочный букет. В сердце аромата соединяются ноты кофе и ириса. Базовые ноты ванили и пачули придают мягкое и уютное тепло.

The Scent Private Accord For Him, Hugo Boss

Усиливая чувственность абсолю какао, парфюмер Бруно Йованович дополнил композицию BOSS THE SCENT Private Accord For Him утонченной нотой мокко. Сочетание изысканных оттенков имбиря и экзотического фрукта манинка пленяет чувства. Драгоценный парфюм темно-янтарного цвета заключен во флакон, увенчанный коричневой металлической крышечкой.

Dark Lord, By Kilian

Килиан Хеннесси совместно с известным парфюмером Альберто Морильясом создал люксовый аромат для настоящих джентльменов. Притягательные верхние ноты сычуаньского и бурбонского перцев и бергамота перекликаются с центральными аккордами индийского жасмина и горькой полыни. Ветивер раскрывается в сердце аромата в сочетании с нотами индийского киприола и древесными аккордами кедра и индонезийской пачули. Послевкусие создают аккорды алкоголя и кожи.

