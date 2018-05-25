Не только в мае. 7 ароматов с нотой пиона

Сезон пионов покоряет сердца и инстаграм-аккаунты всех девушек страны. Мы покупаем их целыми охапками, приносим домой, наслаждаемся красотой. Для поклонниц этих чудесных цветов НВ STYLE выбрал самые интересные парфюмы с нотой пиона, чтобы круглый год наслаждаться их авроматом.

Peoneve, Penhaligon’s

Роскошный королевский аромат. Настоящий мастер и знаток своего дела, парфюмер Оливье Кресп родился и вырос в самом центре парфюмерной индустрии городе Грасс и его любовь к цветам выражается в парфюмерных композициях. Он создал настоящий шедевр парфюмерного искусства Peoneve Penhaligon’s. Аромат открывается взрывом зелени из листьев фиалки, переходя к сердцу сочного пиона, острой болгарской розе и яркой белой цветочной ноте гедиона. Чувственные базовые ноты добавляют ощущение лета: землистый ветивер, озорной мускус и теплая кашемировая древесина. Это томный аромат пиона в теплый летний вечер.

Candy Florale, Prada

Цветочно-фруктовая композиция открывается верхними нотами сладкого восточного сорбета и цитрусового ликера Лимончелло. Ноты сердца наполнены терпким майским пионом. В базе аромата – мускус, бензоин, карамель и дикий мед.

Pivoine Suzhou, Armani Prive

Джорждио Армани вложил в парфюм все природное совершенство этого легендарного цветка. Его сладострастный свежий аромат, пышное изобилие мягких, чувственных лепестков — это целый букет эмоций. Пьянящий и озаряющий светом. Яркие ноты мандарина, розового перца и малины создают пряно-фруктовую грань аромата. Гармонию роскошного и неповторимо женственного пиона дополняет абсолю майской розы и розовая эссенция. Словно тепло утреннего солнца аромат мягко и медленно обволакивает кожу.

Kenzo World Eau de Toilette, Kenzo

Классическому Kenzo World легендарный парфюмер Франсис Куркджян придал новое звучание. Базой для туалетной воды Kenzo World стал корень ириса, нотами сердца нежный пион и цветок миндаля. На вершине парфюмерной композиции - пряная фруктовая груша.

Miss Dior Absolutely Blooming, Dior

Парфюмер Франсуа Демаши определенно знал, что делает: комбинация замороженных ягод и белого мускуса срабатывает безотказно. «Аппетитный цветочный аромат» - именно так классифицируют новинку в Доме Dior. Первый аромат Miss Dior увидел мир в 40 годах ХХ столетия. После этого было 15 версий парфюма. Спустя много лет аромат сохранил свой жизнерадостный, кокетливый характер, а все его версии по замыслу Демаши объединяет общая ольфакторная подпись – элегантный союз пиона и розы.

Mon Guerlan Florale, Guerlain

Один из самых популярных ароматов минувшего года, Mon Guerlain, обрел продолжение. Теперь в семействе Mon Guerlain появился цветочный Mon Guerlan Florale, в котором синергия лаванды карла, жасмина самбак и ванили оттенена настоящим буйством пионов. Амбассадором аромата остается Анджелина Джоли, как и главная идея, воплощенная парфюмерами Дома во главе с Тьерри Вассером, - гимн силе и женственности.

Peonia Nobile, Acqua di Parma

Женственный элегантный парфюм раскрывается нотами черного перца и сладкой мягкой малины, эффектно переходящими в аккорд ярких цветов пиона. Бархатный шлейф из пачули и амбры завершает звучание солнечного праздничного парфюма Peonia Nobile.

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