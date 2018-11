Космический шик. Guerlain представил рождественская коллекция макияжа Cosmic Beauty

В лимитированную коллекцию Guerlain Cosmic Beauty вошли: метеориты Electric Pearl Meteorites, набор для макияжа глаз Electric Look Palette, пудра Ladies In All Climates, помада Rouge G Lipstick, помада Guerlain KissKiss Lipstick и блеск для губ Guerlain Gloss d’Enfer.

Лицо

Самый вожделенный предмет коллекции – знаменитая пудра в шариках Meteorites Electric Pearl. Она состоит из четырех оттенков жемчужин: золотые, медные, белые и бежевые. Метеориты придают коже сияние, нейтрализуют тусклый цвет лица и освежают ее.

Также в коллекцию вошла легендарная пудра Ladies In All Climates, которая впервые вышла еще в 1897 году. В 2018 она выходит в новом формате. Ее текстура выравнивает и матирует цвет кожи, придавая ей естественное сияние.

Глаза

Guilty pleasure для всех бьюти-маньяков – это рождественский набор Guerlain Christmas Holiday Electric Look Palette. Он состоит из 8 (!) оттенков теней с матовым и металлическим покрытием, и двух оттенков хайлайтера. С таким арсеналом можно сделать самый сложный макияж для Новогодней ночи и не только.

Губы

У легендарной помады Rouge G с двойным зеркалом, которая была спроектирована в сотрудничестве с ювелиром Лоренцем Боймером – новый футляр и три оттенка с металлическим финишем: светло-розовым, насыщенным красным и золотисто-коричневым.

К новогодним праздникам матовая помада Guerlain KissKiss пополнилась двумя новыми оттенками: холодное золото и насыщенный рубин.

Питательная и в то же время легкая текстура блеска Gloss D’enfer Мaxi Shine создает ощущение мягкой вуали на губах. В новом сезоне Guerlain представляет три новых металлических оттенка: Electric Red, Electric Pink, Electric Copper.

