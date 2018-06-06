Чем пахнет лето. Семь лучших мужских ароматов

НВ STYLE выбрал семь новых ароматов, которые займут достойное место в летней коллекции одеколонов для мужчин.

Solo Origami, Loewe

Новый Loewe Origami идеален для жарких дней: свежесть розмарина, смолистая терпкость древесной амбры, металлические ноты амбры, прохлада ветивера, анис, кардамон, лаванда и цитрусовые.

Bleu de Chanel Parfum, Chanel

Аромат Bleu de Chanel был создан в 2010 году. С тех пор композиция несколько раз совершенствовалась. В этом году в парфюме меняется сочетание древесных и цитрусовых нот. Кедр по‑прежнему остался лейтмотивом, но парфюмер Оливье Польж добавил сандал из Новой Каледонии, сделав аромат более насыщенным и глубоким.

Chinotto di Liguria, Acqua di Parma

Коллекция Blu Mediterraneo бренда Acqua di Parma пополнилась новым ароматом – Chinotto di Liguria. В композиции аромата мандарин и кинотто, жасмин, герань, кардамон и розмарин, завершающими аккордами звучат пачули и мускус.

Music for A While, Frederic Malle

Плод совместной работы Карлоса Бенаима и Фредерика Малля, сочетающий в себе парижскую утонченность и абсолютную сексуальность. Теплый восточный аромат, в основу которого легли ноты лаванды в сочетании с пачули, амброй и ванилью.

Sailing Day Maison, Martin Margiela

Аромат понравится не только мужчинам, но и женщинам. На его создание парфюмеров вдохновил греческий остров Парос. Его аромат передали синергией морских нот, красного перца, можжевельника, розы и белой амбры. Основная тема композиции — морская вода, что подчеркнуто цветом парфюма.

Aqua Kenzo pour Homme, Kenzo

Несмотря на древесные ноты, мужской аромат Aqua Kenzo Pour Homme получился очень свежим — все благодаря красным ягодам и листьям орешника. Основой композиции стал дуэт сандалового дерева и кедра.

Acqua Di Gio Absolu, Giorgio Armani

Аромат для тех, кто так и не смог выбрать между акватическими и древесными композициями. Отчетливо слышны фруктовые ноты, бергамот и лаванда. Но громче всех звучит аккорд пачулей, который специально доставляют прямиком из Гватемалы.

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