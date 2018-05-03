Биарицц, Венеция и Довиль. Что нужно знать о новой линии ароматов Chanel

Новая линейка ароматов Les Eaux De Chanel посвящена трем городам, которые сыграли важную роль в жизни Габриель Шанель.

Линия Les Eaux De Chanel cозданы парфюмером Оливье Польжем. Каждый аромат облачен в 125-мл флакон строгой формы, прозрачный и лаконичный. Главный акцент сделан на сочных и свежих цитрусовых нотах, обыгранных в трех вариациях.

Paris-Deauville, Chanel

Габриэль Шанель со своей тетей Адриенн возле бутика Chanel. Довиль, 1913

Именно Довиль и был первым знаковым городом Габриэль. В 1913 году, с помощью своего любовника и друга Боя Кепеля Шанель выпустила первую коллекцию в собственном магазине на котором было выведено: «Габриэль Шанель». Коллекция включала изделия из джерси, тельняшки, свободные блузы, спорившие с модой того времени и отстаивающие свободу женщины.

Аромат Paris-Deauville, Chanel открывается нотами апельсина, петигрейна и листьев базилика, перетекает в эссенцию розы и завершается аккордом пачули.

Paris-Biarritz, Chanel

Бутик CHANEL в Биаррице, 1931

В 1915 году Габриэль Шанель открывает новый магазин в Биаррице. Этот курортный город был любимым местом отдыха французской богемы. Шанель всегда была предприимчивой женщиной и здесь чутье ее не подвело. По соседству с ее бутиком располагались казино и дорогие отели и вскоре королева Испании Виктория-Евгения Баттенбергская стала самой преданной клиенткой дизайнера.

Парфюмер Оливье Польж называет Paris-Biarritz, Chanel самым акватическим ароматом коллекции. Верхние ноты - грейпфрут и мандарин, в сердце - ландыш. Базовые – ветивер с белым мускусом, будоражащие и пробуждающие фантазии и море и отдыхе.

Paris-Venice, Chanel

В декабре 1919 в жизни Шанель случилась страшная трагедия: в автокастрофе погибает Бой Капель. Чтобы как-то отвлечься от горя, дизайнер уезжает в Венецию. Итальянский город постепенно возрождает в Габриель желание жить. Она открывала для себя венецианских художников, посещала шумные вечеринки и пляжи Лидо. Носила пижаму средь бела дня и сандалии на пробковой подошве. Познакомилась с Полом Морандом и Сергеем Дягилевым, создателем «Русских балетов». В Венеции она впитала мерцание золота и драгоценных камней базилики Святого Марка, которые вдохновили ее на дизайн первых ювелирных коллекций. Венеция была не просто сезонной прогулкой. Для Габриэль Шанель, Венеция была вдохновляющим вихрем, который вызвал ее творческую искру.

Paris-Venise – это золото и роскошь, где цитрусовые, нероли, облачены в нежность красных ягод и грасскую герань, завершаются аккордом кедра, ванили и восточными благовониями.