Звездные советы. Визажист Приянки Чопры рассказала, как избежать жирного блеска кожи лица

Многие из нас сталкивались с проблемой жирной кожи лица. Особенно летом, когда жаркая температура воздуха способствует появлению такого блеска на лбу, щеках и подбородке.

Но как ухаживать за кожей правильно, дабы избавиться от жирного блеска и предотвратить его появление в будущем? На этот вопрос отвечает визажист известной индийской актрисы и модели Приянки Чопры – Пати Дуброфф, пишет Harper's Bazaar.

Публикация от Priyanka Chopra (@priyankachopra) 28 Апр 2018 в 5:17 PDT

Лицо Приянки Чопры всегда выглядит безупречно и свежо: со здоровым, но не жирным блеском, без угрей, прыщей, покраснений и других нежелательных проблем.

Секрет актрисы очень простой, говорит ее визажист. Чтобы избежать жирного блеска лица, Приянка Чопра наносит увлажняющий крем не на все части лица, а только по периметру. По центру лица, на участок, который необходимо сделать более матовым, звезда наносит матирующий крем. Если вы пользуетесь пудрой, будьте с ней осторожны, не переусердствуйте, поскольку пудра старит, объясняет Пати Дуброфф.

Вот и весь секрет Приянки Чопры по уходу за лицом в жаркое время года.

Публикация от Priyanka Chopra (@priyankachopra) 29 Июн 2018 в 6:17 PDT

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