Записывайте. Пять привычек, которые объединяют нестареющих знаменитых женщин

Хорошие гены, работа с ведущими диетологами и фитнес-тренерами, а также возможность пользоваться услугами лучших пластических хирургов в мире, безусловно, значительно повышают шансы выглядеть хорошо в любом возрасте.
Впрочем, антиэйдж-стратегия большинства голливудских женщин «за 40» этим не ограничивается. На пике популярности здорового образа жизни «остановившие время» знаменитости уделяют особое внимание не только своей внешности, но и своему ментальному и физическому здоровью. По признанию таких звезд, как 52-летняя Синди Кроуфорд и 48-летняя Дженнифер Лопес, «остановить время» им помогают определенные правила жизни, следовать которым не сложно, но полезно.
Проанализировав рекомендации знаменитых женщин и изучив их секреты в отношении антиэйдж-стратегии, НВ Style выяснил, какие правила жизни и привычки их объединяют.
1. Использовать солнцезащитный крем каждый день, вне зависимости от времени года и погоды.
Кто рекомендует? Хайди Клум (45 лет), Шарлиз Терон (42 года), Гвен Стефани (48 лет), Синди Кроуфорд (52 года).
2. Регулярно заниматься спортом, даже когда лень и даже на отпуске.
Кто рекомендует? Дженнифер Лопес (48 лет), Наоми Кэмпбелл (48 лет), Мадонна (59 лет).
3. Научиться говорить себе «нет» - не курить, не употреблять алкоголь и не есть фаст-фуд.
Кто рекомендует? Элизабет Бэнкс (44 года), Кристин Дэвис (53 года), Николь Кидман (50 лет).
4. Медитировать.
Кто рекомендует? Ева Мендес (44 года), Дженнифер Энистон (49 лет), Наоми Уоттс (49 лет).
5. Ежедневно очищать кожу перед сном.
Кто рекомендует? Гвинет Пэлтроу (45 лет), Виктория Бекхэм (44 года).
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