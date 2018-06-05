Записывайте. Пять привычек, которые объединяют нестареющих знаменитых женщин

Виктория Бекхэм и другие звезды «за 40» регулярно делятся своими секретами красоты

Хорошие гены, работа с ведущими диетологами и фитнес-тренерами, а также возможность пользоваться услугами лучших пластических хирургов в мире, безусловно, значительно повышают шансы выглядеть хорошо в любом возрасте.

Впрочем, антиэйдж-стратегия большинства голливудских женщин «за 40» этим не ограничивается. На пике популярности здорового образа жизни «остановившие время» знаменитости уделяют особое внимание не только своей внешности, но и своему ментальному и физическому здоровью. По признанию таких звезд, как 52-летняя Синди Кроуфорд и 48-летняя Дженнифер Лопес, «остановить время» им помогают определенные правила жизни, следовать которым не сложно, но полезно.

Проанализировав рекомендации знаменитых женщин и изучив их секреты в отношении антиэйдж-стратегии, НВ Style выяснил, какие правила жизни и привычки их объединяют.

1. Использовать солнцезащитный крем каждый день, вне зависимости от времени года и погоды.

Кто рекомендует? Хайди Клум (45 лет), Шарлиз Терон (42 года), Гвен Стефани (48 лет), Синди Кроуфорд (52 года).

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Май 2018 в 10:47 PDT

Публикация от Women in Hollywood (@womenin.hollywood) 5 Июн 2018 в 2:38 PDT

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 24 Май 2018 в 10:21 PDT

Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani) 18 Авг 2017 в 12:52 PDT

2. Регулярно заниматься спортом, даже когда лень и даже на отпуске.

Кто рекомендует? Дженнифер Лопес (48 лет), Наоми Кэмпбелл (48 лет), Мадонна (59 лет).

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 20 Май 2018 в 1:58 PDT

Публикация от Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) 4 Июн 2018 в 4:45 PDT

Публикация от Madonna (@madonna) 25 Фев 2018 в 9:43 PST

3. Научиться говорить себе «нет» - не курить, не употреблять алкоголь и не есть фаст-фуд.

Кто рекомендует? Элизабет Бэнкс (44 года), Кристин Дэвис (53 года), Николь Кидман (50 лет).

Публикация от Elizabeth Banks (@elizabethbanks) 14 Ноя 2017 в 3:34 PST

Публикация от Angelique Max (@angeliquemax) 23 Фев 2018 в 1:41 PST

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 1 Мар 2018 в 7:46 PST

4. Медитировать.

Кто рекомендует? Ева Мендес (44 года), Дженнифер Энистон (49 лет), Наоми Уоттс (49 лет).

Публикация от Eva Mendes (@evamendes) 25 Апр 2017 в 9:15 PDT

Публикация от Jennifer Aniston (@jennifer.aniston___) 13 Апр 2017 в 9:30 PDT

Публикация от Naomi Watts (@naomiwatts) 12 Фев 2018 в 11:17 PST

5. Ежедневно очищать кожу перед сном.

Кто рекомендует? Гвинет Пэлтроу (45 лет), Виктория Бекхэм (44 года).

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 23 Апр 2018 в 8:32 PDT

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 22 Фев 2018 в 9:45 PST

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