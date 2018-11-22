Все просто. Семь правил борьбы с сухостью кожи зимой

Холодная погода - это проклятие нежной кожи, но при этом теплый душ, увлажняющие средства и еще несколько простых правил могут помочь.

Берегитесь холода

Холодный сухой воздух в зимние месяцы означает, что вода в вашей коже испаряется быстрее. Ученые подсчитали, что кожа теряет более 25% своей способности удерживать влагу зимой. Вы можете избежать этого это, защищая кожу теплой одеждой, такой как перчатки, шарфы и шапки, находясь на улице.

Используйте увлажнитель

Проведение большего времени в помещении с отоплением также высушивает кожу. Запуск увлажнителя в наиболее часто используемых жилых помещениях в вашем доме может помочь пополнить влагу в воздухе, которая быстро испаряется из-за сухого тепла. Считается, что установка увлажнителя на 60% способствует тому, чтобы увлажнить поверхностные слои кожи.

Избегайте чрезмерно горячего душа

После холода так хочется побаловать себя горячим душем, но здесь подвох: высокая температура воды высушивают кожу, удаляя с ее поверхности естественный жир: Попытайтесь ограничить душ до 10 минут и избегайте использования губок для ванн или чистящих щеток, которые могут повредить и раздражать кожу. Когда вы просушиваете кожу полотенцем, промокайте, а не трите ее.

Увлажнение

Регулярное увлажнение является наиболее эффективным способом борьбы с сухой кожей, но некоторые продукты лучше других. Ищите увлажняющие кремы, содержащие молочную кислоту или лактат аммония, поскольку эти ингредиенты помогают уплотнять влагу внутри вашей кожи. Наилучший момент применения увлажняющего крема - от трех до пяти минут после душа, когда ваша кожа еще немного влажная.

Поменяйте свое мыло

Одна из наиболее распространенных причин сухой кожи - мыло, особенно то, которое отшелушивает. Мыло - это эмульгатор, то есть он удаляет влагу внутри вашей кожи. Определенно избегайте дезодорантов или парфюмерного мыла, содержащих алкоголь, вместо этого попробуйте очищающие средства, которые содержат увлажняющий крем.

Избегайте шерстяной одежды

Жесткие волокна волокна, такие как шерсть, могут усугубить сухую чувствительную кожу, вызывая ее зуд. Если ваша кожа склонна к сухости, лучше выбирать мягкие ткани, которые позволят вашей коже дышать, например, хлопок.

Увлажнение внутри

Мы склонны не испытывать жажду зимой, по сравнению с жаркими летними месяцами, но тело на самом деле теряет воду через кожу круглый год, особенно когда вы проводите большую часть дня в теплом помещении. Чтобы избежать обезвоживания кожи, не забывайте регулярно пить, даже если вы не чувствуете жажды, и избегайте напитков с кофеином, которые еще больше обезводят вас.

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