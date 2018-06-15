Постой послушай. Дерматолог назвала ключевые ошибки в уходе, которые вредят коже

Дерматолог назвала несколько ключевых ошибок в уходе, которые наносят вред коже.

По данным дерматолога, доктора медицинских наук, спикера Американской академии дерматологии Лорен Эккерт Плох, основной причиной проблем с кожей, включая акне, раздражение и преждевременное старение, является использование одновременно нескольких разных продуктов. Об этом сообщает Independent.

«Я бы назвала ключевой и самой распространенной ошибкой в уходе за кожей чрезмерное использование разных косметических продуктов одновременно. Важно подобрать чистый, простой уход, а не наносить одновременно много разных средств. Упростите свои бьюти-процедуры, особенно если у вас комбинированная или чувствительная кожа», - говорит специалист.

Кроме того, она рекомендует избегать некоторых ингредиентов в косметике, которые содержатся даже в дорогостоящих средствах из класса «люкс».

«Прежде, чем слепо верить обещаниям производителей, проконсультируйтесь с профессиональным дерматологом, чтобы выяснить, какие средства подходят именно вам. Некоторые неправильно подобранные ингредиенты в косметике могут навредить вашей коже», - отметила она.

Еще одной ошибкой в уходе за кожей является игнорирование солнцезащитных средств. По данным Плох, солнцезащитные средства должны стать главным продуктом в косметичке любой женщины, которая хочет сохранить кожу здоровой, молодой и красивой.

«Нужно использовать средства с SPF 30, не меньше. И делать это регулярно, даже в пасмурные дни. Я рекомендуют подобрать солнцезащитное средство по типу кожи и сделать его абсолютным must-have в вашей косметичке», - подытожила она.

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