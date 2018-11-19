Патчи для глаз. Почему все сходят по ним с ума

Патчи – спасение для активных девушек и офисных работниц, которым не хватает времени на полноценный уход за собой. А также самое главное средство по уходу перед важной вечеринкой.

Патчи для век помогают быстро, всего за несколько минут вернуть взгляду сияние, а коже – свежесть. Они же помогут, когда надо быстро выглядеть свежее. Например, перед важным мероприятием.

Кроме SOS-помощи, это еще и отличное средство по уходу. Патчи с гиалуроновой кислотой щедро увлажнят и придадут сияние, от темных кругов спасут патчи с гликолевой кислотой в составе, а патчи с пептидами и коллагеном избавят от мешков под глазами и повысят упругость кожи.

Патчи бывают тканевыми и гелевыми. Гелевые более плотно прилегают к коже и не сползают с нее. А еще их лучше всего держать в холодильнике – и только потом использовать: к увлажнению добавится лифтинг-эффект.

Рассказываем о шести вариантах, среди которых вы точно найдете подходящий.

Benefiance, Shiseido

В упаковке – 12 пакетиков с патчами внутри. Берите с собой в самолет: за считаные минуты патчи справятся с отеками и сухостью. В составе: чистый ретинол, известный своим мощным антивозрастным эффектом, и гиалуроновая кислота особой формулы, которая интенсивно увлажняет. Патчи помогают предотвратить старение.

Stress Relief Eye Mask, Estée Lauder

Охлаждает и реабилитирует кожу за положенные 10 минут. Следы усталости моментально стирает и придает взгляду свежесть. В составе: кофеин, сок листьев алоэ, фруктовые экстракты, которые эффективно устраняют отеки, снимают усталость и сглаживают мелкие морщины.

Design Lift Patch Yeux, Payot

В основе состава – уникальная разработка Payot: комплекс Pepti-Oriza-Calcium, который восстанавливает жизненные функции и эластичность кожи, омолаживает и разглаживает; протеины пшеницы, витамин C, которые борются со свободными радикалами. Если применять патчи интенсивным курсом в течение месяца – результат будет протрясающим!

Ultratime, Annayake

Мгновенное сияние от японского бренда Annayake. В составе: экстракт гамамелиса – помогает оттоку лишней жидкости и борется с отеками. Другие активные компоненты: Actiflow – укрепляет стенки сосудов и уменьшает темные круги, Frescolate – расслабляет кожу, Fucogel – делает кожу упругой и эластичной, увлажняет и смягчает кожу.

Super Aqua-Eye, Guerlain

В составе средства экстракт пустынной розы, который быстро увлажняет и борется со старением, экстракт африканского растения Terminalia Sericea, снимающий отечность и уменьшающий круги под глазами, гиалуроновая кислота, удерживающая влагу в коже и помогает разгладить морщины. Если патчи предварительно охладить, усилится лифтинг-эффект.

Prodigy Powercell Eye Patch, Helena Rubinstein

После применения патчей – эффект как после салонной процедуры. Моментально устраняет отек и припухлости, будто подтягивая кожу. SOS-средство для тех, кто страдает от сильных мешков под глазами.

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