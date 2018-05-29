Пчелиный яд и масло чайного дерева. Как женщины из королевской семьи ухаживают за кожей

Представительницы монарших семей нередко становятся образцами подражания для миллионов женщин по всему миру – как в отношении модного гардероба, так и в отношении красоты.

Женщины из королевских семей имеют возможность сотрудничать с самыми талантливыми стилистами, визажистами и косметологами планеты, ведь их главная задача – выглядеть максимально ухоженно.

НВ Style выяснил, как принцессы, королевы и герцогини ухаживают за кожей и в чем кроется секрет их аристократичной красоты.

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Кейт Миддлтон

Секрет безупречной сияющей кожи герцогини Кембриджской, по данным достоверных инсайдеров, кроется в использовании интенсивных процедур для кожи с пчелиным ядом. Известно, что за кожей Миддлтон ухаживает Дебора Митчелл - косметолог, которая работает с голливудскими звездами и членами королевской семьи. Она разработала маску с пчелиным ядом апитоксином, которая эффективно устраняет морщины и выравнивает кожу – именно это уходовое средство стало фаворитом герцогини.

Публикация от HRH Duchess Kate (@katemiddletonholic) 29 Май 2018 в 3:06 PDT

Меган Маркл

Американская актриса Меган Маркл, которая после свадьбы с британским принцем Гарри стала герцогиней Сассекской, не скрывает, что является обладательницей проблемной кожи. Самым эффективным средством для ухода за кожей она считает обычное масло чайного дерева:

«Единственное средство, без которого я никогда не отправилась бы в путешествие – это масло чайного дерева. Это, конечно, абсолютно не гламурное средство, но, если у вас внезапно выскочил прыщ, или вас укусил комар или вы просто чем-то порезались, это маленькое универсальное лекарство, которое к тому же недорого стоит, станет настоящим спасением», - говорит она.

Публикация от The Mood (@themoodmagazine) 29 Май 2018 в 3:19 PDT

Принцесса Диана

Визажист леди Ди, Мэри Гринвелл однажды сообщила, что ее звездная клиентка отдавала предпочтение классике – как в макияже, так и в уходе за кожей.

«Она следовала простым трем правилам – очищай, тонизируй, увлажняй. Она никогда не позволяла себе ложиться спать с косметикой и всегда очищала кожу. Диана также уделяла особое внимание увлажнению кожи и использовала интенсивные увлажняющие средства, как минимум, два раза в день. Сейчас, если бы она была жива, она наверняка была бы поклонницей сывороток мгновенного действия и солнцезащитного крема», - говорит визажист.

Публикация от @rkrann 28 Май 2018 в 4:29 PDT

Грейс Келли

Питер Ламас, стилист Грейс Келли однажды сообщил, что в уходе за собой принцесса Монако уделяла особое внимание не коже лица, а коже рук. По ее мнению, руки выдают возраст женщины больше, чем морщины на лице:

«Когда я спросил ее, почему она так часто наносит крем на руки, и гораздо реже – на лицо, она ответила, что возраст женщины выдают именно неухоженные и морщинистые руки, а не лицо», - сообщил он.

Публикация от The magic of old Hollywood (@oldhollywoodfans) 19 Май 2018 в 5:57 PDT

Шарлотта Казираги

Внучка Грейс Келли, Шарлотта Казираги считает основой красоты чистую кожу.

«Самое главное – чтобы ваша кожа была чистой, поэтому я никогда не игнорирую очищение кожи. Очень, очень важно хорошо очищать свое лицо. Это основа красоты. Во Франции мы используем много аптечных продуктов и отдаем предпочтение натуральному составу, без отдушек и химии», - отметила она.

Публикация от Princess lover (@royalsprincess4ever) 22 Май 2018 в 12:23 PDT

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