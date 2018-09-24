Оранжевый тренд сезона. Зачем коже нужен витамин С и почему его считают новым эликсиром молодости

Косметологи утверждают, что витамин С так же эффективен в борьбе за молодость, как ретинол и кислоты.

Выяснилось, что витамин С увеличивает выработку коллагена, укрепляет кожу и сокращая морщины, борется с пигментацией, уменьшает поры. К тому же этот витамин уже хорошо изучен и каких-то побочных явлений не будет. Можно смело сказать, что в нашей климатической зоне витамин С нужен практически всем.

С возрастом уровень витамина С в клетках кожи уменьшается, и есть мнение, что из-за этого снижается способность кожи предупреждать старение. Человек не может самостоятельно синтезировать витамин С и в наш организм он поступает с пищей. В последние годы разрабатываются целые линейки косметики с витамином С, чтобы воздействовать не только изнутри, но и снаружи.

Использовать косметику с витамином С можно утром и вечером. В дневное время он обеспечивает надежную защиту от негативного действия солнечных лучей.

При применении есть некоторые предостережения. Сывоторки с витамином С лучше не сочетать с кислотами и ретинолом, так как последние средства имеют эффект пилинга и может возникнуть шелушение и покраснение.

Интенсивный концентрат против морщин с 12,5% витамина С, Kiehl’s

Содержит 10,5% чистого витамина С (L-аскорбиновая кислота), 2% витамина Cg (аскорбил глюкозид) и и гиалуроновую кислоту. Клинически доказано, что средство мгновенно улучшает текстуру кожи, со временем при регулярном использовании сокращает морщины.



Бустер Discover Capture Youth, Christian Dior

Бустер с витамином С можно смешивается с кремом или наносить самостоятельно. Его легкая консистенция быстро впитывается, а уникальная формула начинает действовать мгновенно. Разглаживает кожу, делает ее более упругой, оказывает антиоксидантное действие, улучшает цвет лица, насыщая его кислородом и устраняя все следы усталости.

Линейка по уходу C+C Vitamin Line, Natura Bisse

Основу линии салонного ухода C+C Vitamin Line от бренда Natura Bisse составляет чистейший витамин С в концентрации 3-6% – природный компонент, гарантирующий стойкую антиоксидантную защиту клеток. Витамин С в составе продуктов Natura Bisse C+С Vitamin Line – неизменный источник укрепляющих и питательных микроэлементов, способствующий выработке собственного коллагена, ответственного за сохранение молодости и тонуса кожи.

Бустер Black Baccara Dynamic 30% Vitamin C + 24K Gold, Miriam Quevedo



Концентрированная формула бустера - это нежная, но мощная шоковая терапия, обеспечивающая максимальную омоложение кожи. Основана на стабильной форме витамина С в концентрации 30% вместе с чистым золотом 24 карата. Незаменимый продукт для уменьшения пигментации, восстановления тонуса кожи. Выравнивает тон кожи и активно борется с мелкими морщинами.

Novexpert Booster with Vitamin C

Сыворотка-бустер с 25% стабилизированного витамина С борется с токсинами и омолаживает: снижает окисление, убирает воспаления, защищает ДНК клеток кожи, стимулирует синтез коллагена, разглаживается морщины. В составе косметики Novexpert – компоненты натурального происхождения и никаких вредных веществ – консервантов, парабенов, силиконов, минеральных масел. Поэтому сыворотка гипоаллергенна и подходит коже любого типа.

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