Мы такие, какие есть. Секреты красоты и счастья женщин, которым за 100

В рамках документального фотопроекта канадской журналистки Арианны Клемент долгожительницы из Квебека поделились секретами своей красоты и счастья.

"Когда я начала снимать эту фотоисторию, я хотела показать условия жизни пожилых женщин в целом, у меня не было четкого представления о том, на чем именно я хочу сосредоточиться. Я фотографировала все, что окружало долгожительниц из региона Монтережи в Квебеке. Но с каждой новой героиней, которую я снимала, повторялось одно и то же: каждая старалась прихорошиться, чтобы лучше выглядеть на моих фотографиях. Так этот проект стал рассказом о красоте", – отмечает Арианна Клемент.

Автор фотопроекта расспросила женщин о юности, старении, феминизме, сексуальности, очаровании и уходе за собой. Женщины, которых посещала Клемент, рассказывали ей забавные истории, пели, танцевали и были абсолютно счастливы и довольны собой. Фотопроект стал очередным доказательством того, что радоваться жизни можно в любом возрасте.

"Лично я считаю себя красивой, а когда я этого не чувствую, то делаю все возможное, чтобы такой быть! Мне нравится, когда мои волосы аккуратно уложены, я люблю платья, украшения и другие аксессуары. Я всегда обращала внимание на свою внешность. Кстати, люди знают меня как la frache (модная дама)", – Мари-Берте Пакетт, 105 лет.

© Arianne Clément/Groundtruth project

"На самом деле сегодня я уделяю процессу наведения красоты намного больше времени, чем в молодости. Мне нравится хорошо одеваться, носить красивые, простые, практичные платья. По утрам я укладываю волосы и наношу парфюм, а после каждого приема пищи крашу губы. Каждую неделю я хожу в парикмахерскую. Также я стараюсь не есть слишком тяжелые и слишком сладкие продукты", – Соланж Расин, 101 год.

© Arianne Clément/Groundtruth project

"А в молодости я не могла позволить себе быть легкомысленной. Мы были бедны и все время должны были работать. Мы помогали по дому, выбирали малину, заботились о детях, готовили, собирали урожай... и все это без электричества. Тогда у нас не было времени думать о красоте", – делится Соланж Расин.

© Arianne Clément/Groundtruth project

"Она была очень стильной и наполненной духом борьбы. Она была влюблена в моего отца, и, я думаю, беспокоилась о том, что недостаточно хороша. Она всегда использовала помаду и румяна, носила высокие каблуки и серьги, не забывала о парфюме и завивала волосы. Она пользовалась детским маслом и покупала омолаживающие кремы. Когда она ложилась в постель, то старалась запрокидывать голову назад, чтобы ее подбородок и щеки оставались подтянутыми", – рассказывает Лиз Провот (на фото справа) о своей матери, Лоре Сойер (на фото слева), которая скончалась в 2016 году в возрасте 101 года.

© Arianne Clément/Groundtruth project

"Несмотря на то, что мы постоянно говорили ей, что она прекрасна, моя мама всегда считала себя уродливой. Она часто говорила, что у нее лицо обезьяны, и ей не нравилась ее полнота. Мама часто сидела на диетах. Были периоды, когда она исключала из нашего рациона картофель, хлеб и десерты. Она пробовала разные таблетки для похудения., носила пояса и корсеты. Она всегда переживала о своей фигуре", – добавляет Провот.

© Arianne Clément/Groundtruth project

"Я считаю себя страшненькой. С возрастом красота исчезает, наши носы и уши становятся больше, походка меняется, спина горбится. Некоторые женщины выглядят хуже меня, но я всеравно не считаю себя красоткой. Тем не менее, я наслаждаюсь жизнью и с нетерпением жду будущего, даже если оно будет недолгим", – Жаннет Баллард, 100 лет.

© Arianne Clément/Groundtruth project

"Когда я была молодой, у меня были длинные волосы, красивые ноги и изгибы тела. Сегодня молодые леди стремятся быть тощими, но я считаю, что настоящая красота – это естественная красота. Мы такие, какие мы есть, и это все, что имеет значение", –Анне-Мари Проновост, 100 лет, умерла в 2017 году.

© Arianne Clément/Groundtruth project

"Слово "красота" у меня ассоциируется с великими французскими писателями и композиторами. Когда я была молодой, я много читала и писала книги. Не хочу хвастаться, но люди завидовали моим навыкам письма. Мне очень нравится Моцарт, но Бетховен заставляет мое сердце петь", – Мадлен Бэугранд Шампанедж, 102 года, скончалась в 2017 году.

© Arianne Clément/Groundtruth project

"Когда я была молодой, как и все женщины, я хотела быть привлекательной. Я завивала волосы, носила красивые наряды и страдала от высоких каблуков. Тем не менее, я никогда не наносила макияж. Я чувствовала, что это подделка. Своего мужа я выбрала из-за красивой внешности, а потом пожалела об этом. Он был не очень хорошим партнером, и, в конце концов, я его выгнала. Вместо того, чтобы тратить время на собственную красоту, я советую молодым женщинам развивать красоту, которая их окружает. Вы можете ухаживать за садом, рисовать, играть музыку и так далее. Важно оставаться доброй, независимой и постоянно чему-то учиться", – Мадлен Бэугранд Шампанедж.

© Arianne Clément/Groundtruth project

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