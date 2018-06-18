Даже не подозревали. Лучшие косметические средства для чувствительных глаз, по данным офтальмологов

Удаление макияжа - это гораздо меньшее удовольствия, чем его применение, особенно когда процесс включает вытирание водостойкой туши или подводки.

Издание Allure опросило профессионалов в области косметологии, которые специализируются на коже век и уходе вокруг глаз, чтобы узнать о самых лучших средствах, которые можно использовать для этой деликатной зоны.

Удивительно, что мицеллярная вода была в самом верху списка. Вероятно, это связано с тем, что любимые французами очищающие средства не содержат алкоголя и состоят из молекул мицелл, которые деликатно очищают кожу. Полный список косметических средств, предоставленных офтальмологами и опытными дерматологами для демакияжа глаз:

La Roche-Posay Micellar Water Ultra



«Избегайте продуктов с суровыми вяжущими веществами, алкоголем или чем-либо, что потребует много усилий для очищения», - говорит Мона Гохара, дерматолог и ассоциированный клинический профессор дерматологии в Йельской школе медицины. Мой выбор - La Roche-Posay Micellar Water, который можно использовать в качестве средства для снятия макияжа для глаз и лица.

Vaseline Petroleum Jelly

Кроме мицеллярной воды Мона Гохара, предпочитает использовать вазелин для снятия макияжа. Она объясняет: «Он легкий и скользящий, поэтому макияж сразу же убирается, не нанося вреда коже».

Neutrogena Oil-Free Eye Makeup Remover

«Я лично использую Neutrogena Oil-Free Eye Makeup Remover», - говорит Даниэль Триф, доцент офтальмологии Колумбийского университета, относительно этого любимого аптечного средства. «Это нежно, проверено офтальмологами и относительно дешево».

Johnson's Baby Shampoo

Для пациентов с чувствительными глазами Эшли Бриссетт, ассистент офтальмологии в Нью-Йорке в Weill Cornell Medicine, рекомендует нанести на ватный тампон детский шампунь (да-да, мы сами в шоке), чтобы удалить макияж. Наш выбор: Johnson's Baby Shampoo который пахнет свежестью и очищает все от кожи век – до пяток.

Clinique Rinse-Off Eye Makeup Solvent



«Если вы чувствуете жжение, когда снимаете косметику с глаз», - рассказывает Даниэль Триф, офтальмологи рекомендуют продукт, который был протестирован специально для глаз. Часто состав удаляющих средств может раздражать глаза. Средство для демакияжа глаз Clinique - это офтальмологически-проверено на чувствительность в области глаз, поэтому здесь гарантировано отсутствие любого дискомфорта».

Caudalie Cleansing Makeup Removing Oil

«Консерванты добавляются в косметику для предотвращения попадания бактерий, - объясняет Эшли Бриссетт. «Тем не менее, они могут раздражать чувствительную кожу века, ресницы и глаза». Этот 100 % натуральный, удостоенный наград очиститель на основе масел, снимает макияж лица и глаз одним махом без раздражения.

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