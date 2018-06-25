Место под солнцем. Правила безопасного загара

То, что загорать вредно, мы все прекрасно знаем. Но каждое лето отправляясь на море, лежим на солнце, чтобы похвастаться красивым и ровным загаром. Как сделать загар безопасным и продлить его, читайте в нашем материале.

По данным американского фонда Борьбы с раком кожи, старение кожи на 90 % связано с солнечным облучением и те, кто не пренебрегает защитой, сохраняет молодость кожи и снижает риск появления меланомы.

Правила ухода за кожей летом известны всем: до выхода на солнце наносим крем с фильтрами, после купания его обновляем, с 12.00 до 16.00 порводим в тени, вечером перед сном —наносим кремы и эмульсии, но уже после загара, успокаивающие и обновляющие.

Важно хорошо подготовить кожу перед тем, как отправляться в отпуск: отполировать и увлажнить. Тогда загар будет однородным, ровным и ярким.

Водная гладь отражает солнечные лучи, а значит, шансы загореть возле бассейна или моря увеличиваются. Но вместе с этим возрастает и опасность получить солнечные ожоги. Используйте водостойкие защитные средства. Благодаря особым водоотталкивающим компонентам эти продукты эффективно защитят кожу даже во время купания.

Не все знают, но эффективнее наносить SPF 30 по правилам – каждые два часа – чем SPF 50+ только утром. SPF измеряет то, сколько времени можно находиться на солнце без риска обгореть. Важно убедиться, что средство защищает от UVA-лучей (которые вызывают старение и рак кожи). Минимальный уровень защиты - 8.

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