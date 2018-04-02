Идеальная пара. Ингредиенты в косметике, которые хорошо сочетаются друг с другом

Состав косметических продуктов не всегда подобран правильно. Вне зависимости от стоимости или бренда, иногда в средствах по уходу за кожей производители сочетают ингредиенты, которые плохо работают в дуэте.
Чтобы не тратить сотни долларов на уходовые средства, которые в результате не дают ожидаемого эффекта, следует знать основные правила сочетания ингредиентов, которые наиболее часто используют в косметических продуктах.
Изучив рекомендации дерматологов, НВ Style решил выяснить, какие ингредиенты в косметике хорошо сочетаются друг с другом и усиливают уходовые свойства средства, обеспечивая «дабл-эффект».
Смотрите также
Для сияния кожи
Стресс, неполноценный сон, недостаточное потребление воды и вредные привычки могут стать причиной тусклого цвета лица. На современном косметическом рынке существует множество разнообразных уходовых средств, направленных на устранение этой проблемы. Однако далеко не все они эффективны – преимущественно из-за неправильно подобранных ингредиентов.
Идеальным дуэтом для естественного сияния кожи является сочетание гликолевой кислоты и витамина С. Нью-йоркский дерматолог Марина Пердо объясняет, что гликолевая кислота отшелушивает мертвые клетки, а витамин С – осветляет кожу. Таким образом, регулярное использование средств, в которых активными ингредиентами выступает эта пара, позволит вернуть коже естественное сияние – при чем, в длительной перспективе.
В борьбе с акне
Среди современных косметических средств, производители которых делают громкие обещания навсегда и за короткий срок избавить от прыщей, есть лишь несколько по-настоящему эффективных продуктов, справляющихся с такой коварной проблемой, как акне.
Дерматологи акцентируют внимание на том, что необходимо не только лечить существующие высыпания, но и предотвращать их появление. Именно поэтому следует искать средства с ингредиентами, направленными на решение сразу двух этих проблем.
Американский дерматолог Кимберли Джердан, которая специализируется на лечении акне, рекомендует выбирать средства на основе бензоил пероксида и ретиноидов.
«Это позволит бороться с бактериями, и одновременно нормализовать оборот клеток кожи. Таким образом, мы ускоряем заживление кожи, останавливаем рост бактерий и предотвращаем появление новых воспалений», - говорит она.
Для омоложения кожи
Самыми популярными косметическими средствами на бьюти-рынке были, есть и будут средства, направленные на омоложение кожи. Борьба с морщинами актуальна как для женщин зрелого возраста, так и для более молодых девушек, ведь процессы старения запускаются уже в 25-летнем возрасте, что обусловлено гормональными изменениями в организме и замедлением регенерации клеток.
Избежать преждевременного старения кожи и эффективно бороться с уже существующими морщинами поможет микс ингредиентов, в котором главную роль выполняют ретиноиды в паре с витаминами C и E.
Дуэт витаминов C и E часто используется специалистами для восстановления клеток кожи. По данным медиков, витамин С помогает стимулировать выработку коллагена и защищать кожу от вредного воздействия окружающей среды, одновременно уменьшая морщины, в то время как витамин Е защищает клеточные структуры от воздействия свободных радикалов и тем самым уменьшает признаки старения, блокируя повреждения кожи.
«В сочетании с этими витаминами антиоксиданты лучше проникают в кожу и дают более ощутимый результат в борьбе со старением», - сообщает Кимберли Джердан.
Смотрите также
- Снятие стресса и здоровая кожа. Шесть научно доказанных причин, почему полезно спать обнаженным
- Матовая кожа. Как бороться с жирным блеском в жару
- Проблемная кожа. Правила ухода в жаркие дни
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования