Эксперты рассказали, как правильно выбирать и использовать средства после загара

Эксперты по уходу за кожей рассказали, как правильно использовать средства после загара и какие продукты следует выбирать, а от каких лучше отказаться.

По данным дерматологов и косметологов, уход за кожей после принятия солнечных ванн не менее важен, чем уход непосредственно во время загара, пишет Independent.

По мнению специалистов, неправильно подобранные средства для восстановления и увлажнения после солнца могут не только не принести никакой пользы, но и нанести вред поврежденным участкам кожи из-за агрессивных ингредиентов.

«Большинство кремов после загара имеют густую жирную консистенцию, содержащую масла, которые хоть и смягчают кожу, но создают барьер в верхнем слое эпидермиса, усугубляя воспаление и ощущение того, что кожа «горит» изнутри. Кроме того, многие средства содержат химические вещества и отдушки, которые раздражают поврежденную кожу», - говорит специалист по уходу за кожей бренда Time Bomb Микаэлла Болдер.

Болдер и другие специалисты по уходу за кожей рекомендуют использовать натуральные и максимально простые средства, такие, например, как алое вера.

«Алое вера является оптимальным продуктом для восстановления кожи после солнца. Ее использовали, как средство после загара, в течение многих лет и делали это довольно успешно. Алое не только успокаивает поврежденную солнцем кожу, но и обладает охлаждающим эффектом, снимает воспаление», - говорит директор клиники Eden Skin Clinics Лоррейн Шривенер, добавляя, что лучше выбирать алое вера в чистом виде, в формате прозрачного геля без дополнительных ингредиентов в составе.

Впрочем, по мнению британского медика Росса Перри, у алое вера есть один существенный недостаток – его недоказанная наукой эффективность в отношении лечения солнечных ожогов и ухода за кожей после загара.

«Алое вера относят к лекарственным средствам, которые, как полагают, уменьшают симптомы загара. Однако нет никаких научных доказательств его эффективности для поврежденной солнцем кожи. Лишь считается, что он безопасен и охлаждает кожу», - объясняет он.

Натали Спирингс, дерматолог клиники Dermatica подтверждает, что нет никаких научных доказательств того, что алое способствует восстановлению кожи после загара. Однако, по ее данным, это натуральное средство абсолютно безопасно и имеет ряд преимуществ перед другими косметическими продуктами, которые лишь усугубляют состояние кожи:

«Средство после загара должно быть нежным и натуральным. Алое действительно обладает антисептическими, охлаждающими и другими целебными свойствами, поэтому стоит попробовать использовать это средство для лечения кожи, поврежденной солнечными лучами. Я считаю, что оно абсолютно безопасно», - отметила она.

Спирингс добавила, что при выборе средства после загара следует обращать внимание лишь на два фактора – подходит ли оно для чувствительной кожи и насколько натурален его состав. Кроме того, она рекомендует выбирать легкие текстуры, которые быстро впитываются в кожу и оказывают ощутимый эффект. Хорошее средство после загара облегчит симптомы мгновенно, уже через несколько минут после нанесения.

Подытоживая, дерматолог и специалист по раку кожи и другим кожным заболеваниям Викрам Раджкумар добавляет, что в последние годы число людей, у которых начались проблемы с кожей после солнечного ожога, значительно увеличилось.

Он советует инвестировать в качественный уход за кожей во время загара, использовать солнцезащитный крем, избегать чрезмерно длительного и активного пребывания на солнце, а также регулярно проходить обследования у своего лечащего дерматолога. Кроме того, он рекомендует обращаться к врачу в том случае, если боль и другие неприятные симптомы, вызванные солнечным ожогом, сохраняются в течение длительного времени.

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