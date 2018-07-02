Всемирный день собак. Восемь научных причин завести четырехлапого друга

2 июля во всем мире отмечают необычный праздник - Международный день собак. Он не является официальным, однако владельцы этих четвероногих животных охотно поддерживают его празднование, балуя своих любимцев подарками.

Ученые утверждают, что собаки могут положительно влиять на здоровье и самочувствие человека. Они приводят несколько причин, которые доказывают, что собака является не только лучшим другом человека, но и оказывает положительное влияние на здоровье человека.

1. Могут предотвратить появление астмы у детей

В ходе исследований шведские ученые обнаружили, что наличие собаки на 31 процент снижает вероятность развития астмы у детей дошкольного возраста и на 52 процента - у школьников.

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2. Снижают стресс на работе

Британское исследование показало, что люди, которые приводили с собой на работу своих собак, были менее подвержены стрессу. Ученые настоятельно рекомендуют изредка брать с собой на работу питомцев, если позволяют офисные правила.

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3. Помогают предотвратить депрессию

По словам американских психологов, собака оказывает серьезную эмоциональную поддержку и не дает хозяину грустить.

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4. Могут находить рак

В ходе экспериментов, итальянские исследователи обнаружили, что собака может «вынюхать» опухоль с точностью до 97 процентов. Аналогичное исследование американских ученых показало, что собака может обнаружить рак щитовидной железы, мочевого пузыря и простаты.

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5. Могут определять уровень сахара в крови

Британские ученые обнаружили, что 8 из 10 собак могут безошибочно определить, когда у хозяина значительно снижается количество сахара в крови. Такое открытие будет полезным для людей больных диабетом.

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6. Положительно влияют на работу сердца

Результаты японского исследования показывают, что 54 процента владельцев собак регулярно ходят с ними на прогулки или играют. Такие упражнения полезны для сердца и не дают развиться болезням.

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7. Собаку можно научить вынюхивать аллергены

Ученые из Техаса считают, что собак можно научить распознавать продукты в пище, на которые у человека аллергия.

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8. Собаки любят обниматься

По словам ученых, в ходе объятий вырабатывается окситоцин, известный как гормон любви. Поэтому хозяину четверолапого друга не грозит плохое настроение.

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