Женщины делают пластические операции, чтобы лучше получаться на селфи - исследование

Новое исследование пролило свет на набирающий популярность тренд в пластической хирургии.
Американская академия лицевой пластической и реконструктивной хирургии AAFPRS, крупнейшая в мире профильная ассоциация по лицевой пластике провела исследование с целью выявить основные мотивы, которые побуждают женщин менять свою внешность.
В результате выяснилось, что в 2018 году стремительно набирает популярность тенденция ложиться под нож хирурга, чтобы лучше получаться на селфи. В частности, 55 процентов пациентов лицевых пластических хирургов в 2017 году отметили, что желаемым результатом операции для них являются удачные селфи. При этом, в 2016 году лишь 13 процентов пациентов назвали удачное фото желаемым результатом лицевой пластики.
По данным AAFPRS, в 2018 году эта тенденция продолжает стремительно расти. Ситуация выглядит несколько тревожно, отмечают специалисты и добавляют, что именно неудачные фотоснимки становятся ключевым фактором, влияющим на принятие решения пациентом о необходимости пластической операции.
Комментируя результаты исследования, австралийский пластический хирург Джозеф Хкейк сообщил, что в эпоху социальных сетей люди склонны чаще «присматриваться» к селфи, чем прислушиваться к мнению друга.
«Люди анализируют свои селфи и с их помощью принимают решения о необходимости пластической операции. В наши дни селфи стало более значимым, чем мнение друга. Сегодня мы оцениваем свою внешность с помощью смартфона, а не зеркала», - говорит он.
Кроме того, в ходе исследования пластические хирурги отметили снижение стигмы благодаря социальным сетям. Пациенты более открыто говорят о своих косметических процедурах и пластических операциях, а также без стеснения делятся в сети своим опытом и рекомендациями.
«Людям стало более комфортно обсуждать косметические процедуры и пластические операции. Удачно проведенные процедуры и удовлетворенность своей внешностью делают людей более открытыми для обмена информацией», - добавил Джозеф Хкейк.
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