WOW-эффект. Семь простых и модных причесок для жарких летних дней

Когда температура за окном повышается, мы стараемся отыскать прохладу повсюду. Распущенные волосы приносят летом дискомфорт, поэтому большинство женщин стараются убрать их в стильную прическу.
К тому же, палящие ультрафиолетовые лучи, соленая морская или хлорированная вода бассейна вредят нашим волосам, они теряют свой блеск, а кожа головы быстрее жирнеет.
Чтобы защитить свои волосы и легче перенести жару, эксперты портала PureWow представили подборку из семи стильных летних причесок, которые будут уместны и на пляже, и на работе.
Кудрявый конский хвост
Если вы обладательница вьющихся волос, соберите их в районе затылка в высокий хвост, а затем с помощью невидимок закрепите волосы так, чтобы они немного спадали на лоб. Если волосы у вас прямые, можете заплести их на ночь в косички и утром сделать аналогичную прическу. Либо просто завязать высокий хвост.
Королевская коса
Эта прическа выглядит гораздо более сложной, чем она делается. Просто заплетите две косы с каждой стороны и свяжите их у макушки.
Низкий "беспорядочный" пучок
Завяжите простой, слегка растрепанный пучок и оставьте несколько прядей челки нетронутыми. Стильно и легко.
Два кудрявых пучка
Сделайте пробор посередине головы, а затем закрутите по бокам два пучка. Немного взъерошьте их для объема.
Боксерские косы
Такие косы – одна из самых модных молодежных причесок этого лета. Боксерские косы позволяют быть активной и проще переживать жару, ведь волосы не падают на лицо.
Пучок из косичек
Для такой прически необходимо завязать волосы в высокий хвост, а затем продеть волосы через специальный валик, который будет держать прическу. После чего нужно заплести несколько косичек и обвязать их вокруг валика, спрятав кончики косы внутри пучка.
Конский хвост с косичкой
Просто завяжите высокий хвост, центральной частью которого будет косичка. Просто и оригинально.
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