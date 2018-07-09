WOW-эффект. Семь простых и модных причесок для жарких летних дней

Когда температура за окном повышается, мы стараемся отыскать прохладу повсюду. Распущенные волосы приносят летом дискомфорт, поэтому большинство женщин стараются убрать их в стильную прическу.

К тому же, палящие ультрафиолетовые лучи, соленая морская или хлорированная вода бассейна вредят нашим волосам, они теряют свой блеск, а кожа головы быстрее жирнеет.

Чтобы защитить свои волосы и легче перенести жару, эксперты портала PureWow представили подборку из семи стильных летних причесок, которые будут уместны и на пляже, и на работе.

Кудрявый конский хвост

Если вы обладательница вьющихся волос, соберите их в районе затылка в высокий хвост, а затем с помощью невидимок закрепите волосы так, чтобы они немного спадали на лоб. Если волосы у вас прямые, можете заплести их на ночь в косички и утром сделать аналогичную прическу. Либо просто завязать высокий хвост.

Публикация от Hortencia Caires (@stylefeen) 4 Апр 2018 в 3:30 PDT

Королевская коса

Эта прическа выглядит гораздо более сложной, чем она делается. Просто заплетите две косы с каждой стороны и свяжите их у макушки.

Публикация от IJEOMA KOLA / NJ • NYC (@ijeomakola) 26 Сен 2017 в 7:17 PDT

Низкий "беспорядочный" пучок

Завяжите простой, слегка растрепанный пучок и оставьте несколько прядей челки нетронутыми. Стильно и легко.

Публикация от melis NYC creative (@melotones) 6 Июн 2017 в 12:50 PDT

Два кудрявых пучка

Сделайте пробор посередине головы, а затем закрутите по бокам два пучка. Немного взъерошьте их для объема.

Публикация от tylauren (@tylauren) 30 Окт 2017 в 4:18 PDT

Боксерские косы

Такие косы – одна из самых модных молодежных причесок этого лета. Боксерские косы позволяют быть активной и проще переживать жару, ведь волосы не падают на лицо.

Публикация от by LAURYN EVARTS BOSSTICK (@theskinnyconfidential) 24 Май 2018 в 12:14 PDT

Пучок из косичек

Для такой прически необходимо завязать волосы в высокий хвост, а затем продеть волосы через специальный валик, который будет держать прическу. После чего нужно заплести несколько косичек и обвязать их вокруг валика, спрятав кончики косы внутри пучка.

Публикация от Aysha Sow (@africanmelaninnn) 29 Апр 2018 в 12:30 PDT

Конский хвост с косичкой

Просто завяжите высокий хвост, центральной частью которого будет косичка. Просто и оригинально.

Публикация от by LAURYN EVARTS BOSSTICK (@theskinnyconfidential) 13 Авг 2017 в 9:02 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram