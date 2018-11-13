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Все в шоколаде. Главный тренд в макияже губ

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Бьюти-трендд - шоколадные оттенки губных помад
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Бьюти-трендд - шоколадные оттенки губных помад

В этом сезоне помада шоколадного оттенка должна быть в косметичке каждой следящей за модными трендами девушки.  

Главное условие использования помады глубокого шоколадного оттенка – ровная сияющая кожа. Поэтому первой ступенью в макияже должен быть хороший тональный крем. Лучше выбрать на полтона темнее вашего естественного цвета кожи.

 

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#sunsetbeach #makeupaddict #makeupartist #makeupart #highlights #chocolateeyes #chocolatelips

Публикация от Diana'a Coneac (makeupartist) (@dianaaconeac_makeupartist)

 

Второе – брови. Они не должны быть слишком густо накрашены, чтобы в макияже не ставить двух акцентов, но при этом быть не тонкими и ухоженными.

 

 

Темный цвет помады — это достаточно большая ответственность. Малейшие несовершенства контура становятся мгновенно заметны, поэтому без прозрачного лайнера или карандаша для губ тон в тон тут не обойтись. Наносить такую помаду лучше всего на фиксирующую базу. Очертите контур по форме губ или даже сделайте его чуть больше, затем во избежание осечек нанесите цвет, используя кисточку. 

Мы выбрали самые актуальные помады в шоколадных тонах из новых коллекций макияжа:

 

Clarins Rouge Eclat, оттенок Brown

 

MAC Matte Lipstick, оттенок In My Fashion

 

Yves Rocher Grand Rouge

 

Make Up For Ever Artist Rouge, оттеное M101

 

Dior Addict Lipstick, оттенок Sophisticated 927

 

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