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Вечеринка у бассейна. Назван новый трендовый оттенок летнего макияжа

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Вечеринка у бассейна. Назван новый трендовый оттенок летнего макияжа
Фото: Instagram

С наступлением лета пика своей популярности достиг новый тренд в макияже – использование всевозможных оттенков синего. Ранее он был представлен на подиумах, во время показов лучших домов моды, а сейчас завладел вниманием визажистов и модниц.

Этим летом макияж глаз должен напоминать голубую манящую гладь бассейна или океана и призывать провести время на веселых вечеринках у прохладной воды.

 

 

Трендовый цвет в своих образах уже использовали первые голливудские красавицы - Кристен Стюарт, Люпита Нионго, Милли Бобби Браун и Дакота Фэннинг.

НВ STYLE предлагает вооружиться бьюти-средствами разных оттенков синего и вдохновиться одним из смелых образов:

 

  

  

Публикация от Aveda (@aveda)

  

  

  

  

 

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