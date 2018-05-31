Вечеринка у бассейна. Назван новый трендовый оттенок летнего макияжа

С наступлением лета пика своей популярности достиг новый тренд в макияже – использование всевозможных оттенков синего. Ранее он был представлен на подиумах, во время показов лучших домов моды, а сейчас завладел вниманием визажистов и модниц.
Этим летом макияж глаз должен напоминать голубую манящую гладь бассейна или океана и призывать провести время на веселых вечеринках у прохладной воды.
Трендовый цвет в своих образах уже использовали первые голливудские красавицы - Кристен Стюарт, Люпита Нионго, Милли Бобби Браун и Дакота Фэннинг.
НВ STYLE предлагает вооружиться бьюти-средствами разных оттенков синего и вдохновиться одним из смелых образов:
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