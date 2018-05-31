Вечеринка у бассейна. Назван новый трендовый оттенок летнего макияжа

С наступлением лета пика своей популярности достиг новый тренд в макияже – использование всевозможных оттенков синего. Ранее он был представлен на подиумах, во время показов лучших домов моды, а сейчас завладел вниманием визажистов и модниц.

Этим летом макияж глаз должен напоминать голубую манящую гладь бассейна или океана и призывать провести время на веселых вечеринках у прохладной воды.

Трендовый цвет в своих образах уже использовали первые голливудские красавицы - Кристен Стюарт, Люпита Нионго, Милли Бобби Браун и Дакота Фэннинг.

НВ STYLE предлагает вооружиться бьюти-средствами разных оттенков синего и вдохновиться одним из смелых образов:

Публикация от SL Cosmetics (@slcosmeticsldn) 31 Май 2018 в 1:23 PDT

Публикация от Eszter (@_eszter_13) 30 Май 2018 в 4:29 PDT

Публикация от Aveda (@aveda) 25 Мар 2018 в 6:06 PDT

Публикация от Shelley (@thelovinlacquer) 30 Май 2018 в 5:32 PDT

Публикация от Taylor????♋️ (@tns.05) 30 Май 2018 в 3:17 PDT

Публикация от Diogor1beiro (@makeupbydiogor1beiro) 30 Май 2018 в 1:04 PDT

Публикация от J O J O ????W O O D (@jojo_wood) 30 Май 2018 в 11:15 PDT

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram