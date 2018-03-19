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Странные тренды. Фингер пирсинг набирает популярность среди молодоженов

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Теперь вместо обручальных колец молодожены делают пирсинг на пальцах
© Instagram

Теперь вместо обручальных колец молодожены делают пирсинг на пальцах

Дермальный пирсинг становится все более популярным среди креативной молодежи. Так, в сети набирает популярность новый странный тренд – фингер пирсинг, заменяющий обручальное кольцо.

Эксперты в области боди-модификаций отмечают, что различие между обычным пирсингом и дермальным состоит в том, что последний входит только внутрь, но не выходит наружу, пишет People.

Таким образом, под кожу клиента помещается имплант, который состоит из фиксированной части в форме якоря и съемной части - дермальной вершины или проще говоря «декоративного шпиля», на который крепится украшение, в том числе бриллианты.

Популярность дермального пирсинга вдохновила современных молодоженов заменить классические обручальные кольца на оригинальный фингер пирсинг, предполагающий наличие нескольких бриллиантов на дермальной вершине, расположенных на безымянном пальце жениха и невесты.

Процедура проводится под местной анестезией, отмечают специалисты. Они добавляют, что в первые несколько недель после пирсинга возможны неприятные ощущения, однако в целом процедура абсолютно безопасна.

Впрочем, у этого бьюти-тренда есть и существенный недостаток - в случае развода, чтобы устранить имплант и избавиться от следов от пирсинга экс-супругам придется обращаться за помощью к пластическому хирургу.

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