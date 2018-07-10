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Скучать не придется. Пять бьюти-трендов этой осени с Недели высокой моды, которые можно носить каждый день

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В тренде будет яркий макияж глаз

В тренде будет яркий макияж глаз

Показы авторитетных Домов моды в рамках Недели высокой моды в Париже позволили определить ключевые бьюти-тренды осени.

Согласно прогнозам бьюти-экспертов, в следующем сезоне будут актуальны нетипичные для осени оттенки, включая нежно-розовый и лиловый. Популярна будет и классика – в частности, эксперты прогнозируют популярность техники smoky eyes, которая этой осенью заиграет новыми красками благодаря металлик-оттенкам.

НВ Style знакомит с одними из самых ярких бьюти-трендов осени с Недели высокой моды, которые можно носить не только на подиуме.

Smoky eyes в оттенках металлик, как у Chanel

Одна из самых популярных техник макияжа глаз smoky eyes этой осенью будет выглядеть еще более загадочно благодаря металлик-оттенкам.

Публикация от CHANEL (@chanelofficial)

©CHANEL BEAUTY

Низкий хвост, обтянутый лентой, как у Dior

Hair-эксперты прогнозируют, что низкий хвост вернется в моду и станет одной из наиболее актуальных причесок сезона. В «особом» почете низкий хвост, обтянутый лентой, тонкой резинкой или кожаным шнурком.

Публикация от PRO Hair & Beauty (@prohairbeauty)

Розовые тени, как у Giorgio Armani Privé

Розовые тени, которые были признаны одним из главных бьюти-трендов весны и лета, будут актуальны и этой осенью.

Яркие оттенки в макияже, как у Ralph and Russo

Традиционные оттенки грядущего сезона, включая черный, коричневый и синий, уступили место ярким цветам - синим, зеленым, оранжевым и лиловым, которые неожиданно стали основой стильного осеннего образа.

Украшения для волос, как у Zuhair Murad

Еще одним hair-трендом сезона станут украшения для волос, включая винтажные броши и обручи с камнями и стразами.

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