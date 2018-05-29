Пять beauty-трендов лета 2018. Мокрые губы, нескучные стрелки и сияющие акценты

Ведущие мейкап-артисты планеты назвали ключевые оттенки и техники в макияже сезона лето 2018, которые станут удачным дополнением стильного летнего beauty-образа.

Макияж на показах ведущих Домов моды, ранее представленный в рамках летних коллекций, свидетельствует о том, что дни плотного «боевого» мейк-апа, покорившего beauty-индустрию в осенне-зимнем сезоне, остались в прошлом.

Летний макияж будет нескучным, но ультраоблегченным, отмечают визажисты, называя сочные, но в то же время максимально «невесомые» оттенки, главными модными цветами сезона.

Предлагаем вместе с НВ Style ознакомиться с главными трендами в модном макияже сезона лето 2018, которые помогут создать натуральный образ с дерзким актуальным акцентом.

Тренд первый. Нескучные стрелки

В тренде яркие стрелки. Мейкап-артисты рекомендуют отдавать предпочтение бирюзовым, нежно-розовым, фиолетовым, желтым и оранжевым оттенкам лайнеров.

Публикация от Alexandra Tatar (@alex_tatar) 21 Сен 2017 в 6:01 PDT

Публикация от Ana Salazar (@makeupdesignsbyana) 14 Июл 2017 в 3:26 PDT

Публикация от TamatoaMakeup (@tamatoamakeup) 14 Май 2018 в 12:03 PDT

Публикация от @panoramic_arts 12 Май 2018 в 5:12 PDT

Публикация от Hannah Nichole (@hannmua_) 19 Май 2018 в 4:12 PDT

Публикация от Selena Pincheira Colombe (@_selenamarisolmakeup_) 28 Май 2018 в 8:51 PDT

Тренд второй. Много хайлайтера

Хайлайтеры по-прежнему не выходят из моды, но если в прошлом году визажисты рекомендовали использовать их «дозированно», то в этом сезоне актуален эффект максимально неприкрытого блеска. Еще один трюк, который активно используют визажисты в летнем макияже, хайлайтер под глаза, имитирующий влажный блеск кожи. Это позволит скрыть следы усталости, отвлечь внимание от синяков под глазами и при этом выглядеть эффектно.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 3 Апр 2018 в 2:16 PDT

Публикация от TEAMANNA (@_annamylove12_) 29 Май 2018 в 10:34 PDT

Публикация от O L I V I A (@x.kjx) 26 Май 2018 в 2:57 PDT

Публикация от Kate Lee (@kateleemakeup) 11 Май 2018 в 11:28 PDT

Тренд третий. Мокрые губы

Матовые помады – абсолютный антитренд лета 2018. На смену им пришли влажные прозрачные блески, невесомые глянцевые покрытия для губ в нежно-розовых оттенках и простые увлажняющие бальзамы с легким шиммером.

Публикация от Pat McGrath (@patmcgrathreal) 20 Май 2018 в 12:27 PDT

Публикация от KRISTINA PREST (@prestpoutbeauty) 24 Окт 2017 в 11:26 PDT

Публикация от ᏝᏬᏁᏗ ᏂᎧᎮᏋ ᏝᏋᏕᏖᏒᏗᏁGᏋ (@lunahopelestrange) 1 Май 2018 в 12:48 PDT

Публикация от JOYCE BONELLI COSMÉTIQUES™️ (@joycebonelli) 11 Фев 2018 в 10:00 PST

Публикация от J O H N • A L M (@john_alm_) 10 Дек 2017 в 5:39 PST

Публикация от Pat McGrath (@patmcgrathreal) 16 Май 2018 в 6:54 PDT

Тренд четвертый. Серебряный лайнер

Еще один абсолютный тренд лета 2018 – серебряный лайнер. По мнению специалистов, серебро в макияже глаз – универсальный и непретенциозный оттенок, который станет отличным завершающим штрихом, как вечернего мейк-апа, так и повседневного офисного beauty-образа. А вот от гламурного золота в этом сезоне эксперты рекомендуют отказаться.

Публикация от Suzy Clarke MUA (@suzyclarkemua) 22 Мар 2018 в 10:12 PDT

Публикация от Красивая и смелая (@nosibelno) 12 Май 2018 в 1:59 PDT

Публикация от Teodora Kuzmanović (@teodoracoka) 27 Мар 2018 в 7:46 PDT

Публикация от clouds__of__art (@clouds__of__art) 9 Дек 2017 в 11:15 PST

Тренд пятый. Склеенные ресницы

Длинные и черные ресницы по-прежнему в моде, но в летнем макияже визажисты советуют «обгрейдить» их легким в исполнении эффектом «как после воды». Склеенные ресницы – тренд дерзкий, но использовать его рекомендуют не только на отдыхе, и не только по особому случаю. В частности, визажисты уверены, что он гармонично впишется в офисный макияж, однако в этом случае следует отказаться от использования теней и лайнера.

Публикация от Nina Park (@ninapark) 7 Апр 2018 в 7:57 PDT

Публикация от @chadwoodhair 26 Апр 2018 в 4:20 PDT

Публикация от Katie Jane Hughes (@katiejanehughes) 22 Апр 2018 в 10:50 PDT

Публикация от Francesca Angelina Brazzo (@francescabrazzo) 25 Апр 2018 в 10:23 PDT

Публикация от CELINE BERNAERTS (@celine_bernaerts) 22 Апр 2018 в 12:36 PDT

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