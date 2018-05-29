Пять beauty-трендов лета 2018. Мокрые губы, нескучные стрелки и сияющие акценты

Ведущие мейкап-артисты планеты назвали ключевые оттенки и техники в макияже сезона лето 2018, которые станут удачным дополнением стильного летнего beauty-образа.
Макияж на показах ведущих Домов моды, ранее представленный в рамках летних коллекций, свидетельствует о том, что дни плотного «боевого» мейк-апа, покорившего beauty-индустрию в осенне-зимнем сезоне, остались в прошлом.
Летний макияж будет нескучным, но ультраоблегченным, отмечают визажисты, называя сочные, но в то же время максимально «невесомые» оттенки, главными модными цветами сезона.
Предлагаем вместе с НВ Style ознакомиться с главными трендами в модном макияже сезона лето 2018, которые помогут создать натуральный образ с дерзким актуальным акцентом.
Тренд первый. Нескучные стрелки
В тренде яркие стрелки. Мейкап-артисты рекомендуют отдавать предпочтение бирюзовым, нежно-розовым, фиолетовым, желтым и оранжевым оттенкам лайнеров.
Тренд второй. Много хайлайтера
Хайлайтеры по-прежнему не выходят из моды, но если в прошлом году визажисты рекомендовали использовать их «дозированно», то в этом сезоне актуален эффект максимально неприкрытого блеска. Еще один трюк, который активно используют визажисты в летнем макияже, хайлайтер под глаза, имитирующий влажный блеск кожи. Это позволит скрыть следы усталости, отвлечь внимание от синяков под глазами и при этом выглядеть эффектно.
Тренд третий. Мокрые губы
Матовые помады – абсолютный антитренд лета 2018. На смену им пришли влажные прозрачные блески, невесомые глянцевые покрытия для губ в нежно-розовых оттенках и простые увлажняющие бальзамы с легким шиммером.
Тренд четвертый. Серебряный лайнер
Еще один абсолютный тренд лета 2018 – серебряный лайнер. По мнению специалистов, серебро в макияже глаз – универсальный и непретенциозный оттенок, который станет отличным завершающим штрихом, как вечернего мейк-апа, так и повседневного офисного beauty-образа. А вот от гламурного золота в этом сезоне эксперты рекомендуют отказаться.
Тренд пятый. Склеенные ресницы
Длинные и черные ресницы по-прежнему в моде, но в летнем макияже визажисты советуют «обгрейдить» их легким в исполнении эффектом «как после воды». Склеенные ресницы – тренд дерзкий, но использовать его рекомендуют не только на отдыхе, и не только по особому случаю. В частности, визажисты уверены, что он гармонично впишется в офисный макияж, однако в этом случае следует отказаться от использования теней и лайнера.
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